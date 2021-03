Les meilleures performances des Grammy Awards 2021 – WWD

Harry Styles, Billie Eilish et Haim ont donné le coup d’envoi des performances en direct de la cérémonie

Harry Styles, vêtu d’un costume en cuir Gucci sans chemise mais avec un boa de plumes vertes, a ouvert le spectacle avec son hit « Watermelon Sugar » (qui a ensuite remporté le Grammy de Styles pour la meilleure performance solo pop). Il a été suivi par Billie Eilish interprétant «Everything I Wanted» au sommet d’une voiture avec son frère Finneas au clavier, et le trio soeur Haim (habillé en coordonnant les looks Prada) a fait ses débuts aux Grammy Awards avec «The Steps». Les trois interprètes ont préparé le terrain pour ce qui s’est avéré être une cérémonie beaucoup plus intime que les années passées – au lieu de disparaître en coulisses après leurs performances respectives, ils se sont assis et ont regardé leurs pairs. (Et les téléspectateurs se sont délectés de regarder Styles en train de regarder Eilish et Eilish regarder Haim… etc.).

DaBaby a joué deux fois et Dua Lipa a montré ses mouvements

Le rappeur DaBaby, nominé pour le disque de l’année et la meilleure chanson de rap, a interprété «Rockstar» avec une intro à cordes et a habillé des chanteurs de Gospel en sauvegarde. Il a été rejoint par Roddy Rich (qui figure sur la piste enregistrée) et Anthony Hamilton. Après un intermède Bad Bunny et Jhay Cortez de «Dakiti», DaBaby a rejoint Dua Lipa pour «Lévitation». Dua Lipa a enchaîné avec le lourd dance « Don’t Start Now » (et a jeté quelques couches de son look Versace violet scintillant dans le processus.)

Bruno Mars et Anderson .Paak ont ​​fait leurs débuts en tant que Silk Sonic

Bruno Mars et Anderson .Paak ont ​​fait leurs débuts en tant que groupe duo Silk Sonic dans le style des années 70 (avec des costumes assortis aux teintes de sienne brûlée et des lunettes de soleil teintées de rose). Les chanteurs ont interprété leur nouveau single «Leave the Door Open» et ont ensuite donné une prestation émouvante de rappel en hommage à Little Richard.

Performances en hommage, rappel poignant des vies perdues

Après la performance de Bruno Mars et Anderson .Paak de Little Richard’s «Little Sally» et «Good Golly Miss Molly», Lionel Richie a chanté «Lady» en hommage à Kenny Rogers. Brandi Carlile a interprété la dernière chanson de John Prine, «I Remember Everything», et Chris Martin a accompagné Brittany Howard au piano pour clôturer la partie hommage de la soirée.

La musique country fait une forte représentation centrée sur les femmes

Un trio de stars de la country est monté sur scène. Mickey Guyton – la première chanteuse country noire nominée pour un Grammy – a interprété sa chanson «Black Like Me», suivie de Miranda Lambert avec «Bluebird» (Lambert a remporté le prix du meilleur album country pour «Wildcard»). Pour compléter les performances country du spectacle, Maren Morris était accompagnée sur «The Bones» par un invité spécial à la guitare: nul autre que John Mayer. La collab représentait le moment du cercle complet; le couple s’est rencontré pour la première fois aux Grammys il y a plusieurs années.

Megan Thee Stallion et Cardi B donnent à la foule une performance à raconter

Megan Thee Stallion – meilleure nouvelle artiste et lauréate de la meilleure chanson rap – a montré à la foule pourquoi tout le monde parlait d’elle. La musicienne a interprété son single à succès «Savage» dans la mode des showgirls inspirée des années 20 (et a enrôlé deux claquettes!). Ensuite, elle a fait un changement de costume rapide pour rejoindre Cardi B sur leur hymne d’été chaud pour filles «WAP». C’était la première fois que le duo interprétait la chanson en direct, n’importe où, à jamais – et leur ensemble over-the-top comprenait une chaussure à talons géants, un lit géant. Ajoutez du rap et des chorégraphies complexes (et retirez certaines paroles, censurées pour l’occasion) et le public avait des raisons d’être épaté. Trevor Noah, pour sa part, bien sûr.





Lil Baby fait une déclaration sur la brutalité policière

Lil Baby a donné la performance la plus ambitieuse de la soirée avec sa chanson «The Bigger Picture», évoquant les manifestations de l’année dernière contre la brutalité policière. Le spectacle, situé dans une rue nocturne, a débuté avec l’acteur Kendrick Sampson arraché d’une voiture par un policier et abattu; il était face contre terre dans la rue alors que Lil Baby se lançait dans les paroles de la chanson. Le rappeur et activiste Killer Mike a fait une apparition, tout comme Tamika Mallory, qui a livré un message pour le président Joe Biden; il y avait aussi des signes de protestation et des chants de «jusqu’à la liberté». Vers la fin de la chanson, Lil Baby a frappé en direction d’un policier inexpressif tenant un bouclier. L’impact était indéniable, et un rappel que la musique ne consiste pas à gagner des prix; il s’agit aussi d’un appel au changement.

BTS recrée se rendre aux Grammys, via une récréation en Corée

Le super-groupe coréen BTS a livré une performance sans faille (et très attendue) de leur hit «Dynamite». Vêtus de costumes Louis Vuitton coordonnés orange, jaune et crème, les chanteurs toujours synchronisés ont dansé à travers un décor minimaliste, dans une cage d’escalier et sur un toit. (La logistique du tournage à elle seule était impressionnante, sans parler de l’énergie et de la technique de danse du groupe.) Mais alors qu’il semblait que le groupe se produisait avec en toile de fond la skyline de Los Angeles, il a été révélé par la suite que le groupe n’était même pas aux États-Unis: ils J’avais recréé le plateau des Grammys en Corée.

Plus de l’œil:

Grammy Awards 2021: voyez qui a gagné

Apprenez à connaître les nominés aux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste

Le rappeur D Smoke retrace la route vers deux nominations aux Grammy Awards