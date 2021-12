Les meilleures photographies scientifiques de 2021

21/12/2021

Portée par le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), la 18e édition de Fotciencia a publié les huit meilleures photos scientifiques de l’année. L’initiative vise à rapprocher la science de la société à travers la photographie. Dans les laboratoires scientifiques, il est possible d’observer, à la fois à l’œil nu et au microscope et d’autres instruments, des structures d’une grande beauté qui détiennent les mystères de la vie et de la nature sur notre planète.

Dans cette édition, aux modalités de participation habituelles – Micro, Général, Alimentation et nutrition, Agriculture durable et Science en classe – une modalité spéciale a été ajoutée pour collecter des images qui capturent l’importance de la science et de la technologie face à Covid.

Un comité composé de douze professionnels liés à la photographie, la microscopie, la diffusion scientifique et la communication a valorisé et sélectionné les images les plus impressionnantes qui décrivent le mieux un fait scientifique.

Les transistors en forme de hiéroglyphe d’un microprocesseur, le volcan coloré créé par un organisme unique connu sous le nom de « œufs de saumon » ou le réseau complexe de nanofibres d’un masque FFP2 sont d’autres sujets représentés.

Les photographies et textes sélectionnés, ainsi que d’autres propositions qui seront choisies parmi les 556 reçues, sera inclus dans un catalogue et fera partie d’une exposition itinérante qui sera inaugurée au printemps 2022.

Deux exemplaires de l’exposition feront le tour des musées et des centres culturels, pédagogiques et de recherche sur tout le territoire national tout au long de l’année. De plus, toutes les photos soumises seront publiées sur le site Fotciencia.

Images sélectionnées.

Être ou ne pas être

(Isabel Maria Sánchez Almazo)

Être ou ne pas être | Isabel Maria Sánchez Almazo

Cela ressemble à un dahlia, la fleur qui est devenue le symbole du Mexique, mais ce que nous voyons est une structure totalement inorganique cultivée en laboratoire. Créée dans ce que l’on appelle les jardins chimiques, cette microfleur artificielle est composée de carbonate de calcium précipité. L’osmose et la flottabilité ont alimenté leur croissance de manière auto-organisée dans un processus similaire à la façon dont nous pensons que la vie est originaire de la Terre.

Hiéroglyphes de microprocesseur

(Evgenii Modin)

Hiéroglyphes de processeur | Evgenii modin

Les hiéroglyphes que nous voyons sur cette photo sont en fait de minuscules transistors d’un circuit intégré comme ceux que l’on trouve dans les mobiles et les ordinateurs. Ces micromondes semi-conducteurs sont examinés avec des microscopes électroniques à balayage (MEB) pour trouver des défauts et améliorer la technologie, comme dans ce cas. Les transistors représentés mesurent environ un micromètre.

Volcan Myxomycètes

(José Eladio Aguilar de Dios Liñán)

Volcan Myxomycètes | José Eladio Aguilar de Dios

Ce n’est pas un animal, une plante ou un champignon. Le protagoniste de cette image est un organisme connu sous le nom de « œufs de saumon » (Trichia decipiens), appartenant à l’étrange groupe des Myxomycètes. Ces êtres vivants ont été très difficiles à classer en raison de leurs cycles de vie et de reproduction complexes, et font actuellement partie du royaume des protistes. Dans la première phase de leur vie, ce sont des organismes unicellulaires capables de changer de forme pour nager, ramper ou s’endurcir jusqu’à la torpeur, et ils se reproduisent de manière asexuée. Dans certaines conditions, ils peuvent se transformer en moisissures et, plus tard, en individus multicellulaires d’aspect globuleux qui présentent une grande variété de couleurs selon leur stade de maturation. Ces individus assurent la reproduction sexuée et abritent à l’intérieur des spores qui donnent naissance à de nouveaux individus. Les « œufs de saumon » habitent les milieux humides et poussent généralement sur des débris de bois se nourrissant de bactéries, de champignons et de protozoaires.

Tout est poussière d’étoile

(David Sánchez Hernández)

Tout est poussière d’étoile | David Sanchez Hernandez

Cette image du centre de la Voie lactée, prise près de Fuentes, Cuenca, nous rappelle que l’univers connu s’étend à des distances difficiles à concevoir pour l’esprit humain. Grâce à des questions fondamentales sur qui nous sommes et où nous sommes, nous savons aujourd’hui que toute cette immensité est née d’un seul point, plus petit qu’un atome. Y a-t-il aussi quelqu’un de l’autre côté de cette photo, à des millions d’années-lumière, qui pose les mêmes questions ?

Petite Grande Muraille

(Alberto Martín Pérez)

Petite grande muraille | Alberto Martin Perez

Comment se protéger des envahisseurs microscopiques ? L’une des défenses les plus efficaces sont les masques, qui empêchent le passage des virus et des bactéries d’une manière similaire à la façon dont la Grande Muraille a empêché les invasions barbares de la Chine ancienne. La photo montre le filtre d’un masque FFP2 sous un microscope. Ses nanofibres laissent passer l’air que nous respirons, mais forment un réseau qui piège les petites gouttelettes que nous expirons : le véhicule à travers lequel des virus comme le SARS-CoV-2, qui cause le covid, ou la grippe, qui cause la grippe, voyagent. Le gros problème auquel la science est désormais confrontée est de s’assurer que les élastiques des masques ne gênent pas les oreilles.

Métamorphose florale

(David Talens Perales)

métamorphose florale | David Talens Perales

La transformation des fleurs de tournesol en fruits est spectaculaire. Le tournesol n’est pas une fleur en tant que telle, mais un ensemble d’inflorescences. Lorsqu’ils sont pollinisés, ils se transforment en fruits (tuyaux), mais le processus ne se produit pas dans tous en même temps. C’est pourquoi il est facile de trouver des tournesols comme celui de l’image, avec une zone où les tuyaux sont presque mûrs et une autre où l’on peut encore voir les fleurs.

La forêt des parapluies

(Enrique Rodriguez Cañas)

La forêt des parapluies | Enrique Rodriguez Canas

Le dessous de la feuille d’olivier (Olea europaea) est recouvert d’un ensemble dense de parasols qui protègent la surface du rayonnement solaire, comme des parasols sur une plage. Ces structures sont en fait des poils multicellulaires qui, éventuellement, limitent la perte d’eau lors de l’ouverture des stomates, des pores micrométriques que l’on voit en surface lors de la chute d’une partie des cheveux et une calvitie persiste, comme celles que l’on voit sur l’image en couleur verte. L’olivier est un arbre très adapté au climat méditerranéen et résistant à la pénurie d’eau. En fait, ces poils protecteurs sont une caractéristique d’adaptation de ses feuilles aux conditions exigeantes de la saison estivale.

L’arc-en-ciel numérique

(Carlota Abad Esteban Lourdes González Tourné)

L’arc-en-ciel numérique | Carlota Abad Esteban

Que se passe-t-il si nous plaçons un aimant sur l’écran d’un vieil écran d’ordinateur ? Eh bien, on obtient une image d’une grande beauté de par ses couleurs et la perfection mathématique de sa composition. Ce phénomène s’explique par la force de Lorentz, qui dévie les particules chargées en présence de champs magnétiques. Dans les anciens moniteurs, le chemin des électrons des tubes cathodiques à l’écran est dévié par les champs magnétiques. Lorsqu’ils frappent l’écran, les électrons activent des substances phosphorescentes qui s’illuminent de trois couleurs différentes : rouge, vert et bleu. Lorsque l’on place l’aimant, les faisceaux d’électrons sont déviés et heurtent des capteurs qui ne leur correspondent pas. En conséquence, les lignes de champ magnétique forment des figures mathématiques et les couleurs sont altérées.