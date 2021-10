Les meilleures pièces de mode marron pour passer l’automne

Voir le monde en sépia (Photo : Weekday/NA-KD/ASOS)

Lorsqu’Adele a sorti son nouveau single « Easy On Me » la semaine dernière, les gens du monde entier ont fondu en larmes à propos des relations passées, qu’elles soient réelles ou imaginaires.

Nous avons profité de la gloire de son retour. Son cœur rend les paroles et les tons sensuels, une fois de plus brûlant à travers nos haut-parleurs.

Cependant, ce n’était pas seulement la musique dont nous avons pris note.

Sa vidéo de retour a également été un moment de mode sérieux. Vêtue d’un manteau Lanvin sang de bœuf brillant et d’un col roulé orange brûlé, elle a associé la partie supérieure à un brillant pantalon en laine taille haute marron.

Dans le monde de la mode, le marron n’a jamais atteint son plein potentiel en tant que couleur de base. Le noir, le blanc, le gris et le beige sont toujours arrivés en tête.

Pourtant, au cours de la dernière année, la mode brune a fait son chemin et est un pilier sur les tuiles d’Instagram et la page « pour vous » de TikTok.

Comme le noir, il s’agit d’une couleur de base principale et correspondra à presque tous les autres tons de votre arsenal.

Pendant ce temps, il transcende le jour comme la nuit avec facilité et apporte un sentiment de sophistication.

Alors cet automne/hiver, choisissez les tons souris et sépia et ne regardez jamais en arrière.

Et pour vous aider à démarrer, voici une sélection des meilleures pièces de mode marron dans lesquelles investir dès maintenant.

ASOS Design Curve – Doudoune ceinturée

Pratique avec une touche (Photo : ASOS)

Obtenez-le pour 42 £ chez ASOS.

Pantalon évasé satiné

Sauveurs de satin (Photo : Zara)

Obtenez-les pour 39,95 £ chez Zara.

Cardigan zippé en semaine

Restez confortable et élégant (Photo : jour de la semaine)

Obtenez-le pour 55 £ en semaine.

Robe en satin à détails drapés NA-KD

Sensuelle en satin (Photo: NA-KD)

Obtenez-le pour 52,95 £ chez NA-KD.

Sac à bandoulière tissé Warehouse

Votre nouvelle référence (Photo : Entrepôt)

Obtenez-le pour 33,60 £ chez Warehouse.

Bottines chaussettes à talons mi-hauts Bershka

Une chaussure de base (Photo : Bershka)

Obtenez-le pour 22 £ chez Bershka

Trench-coat à ceinture en similicuir M&S

Look de créateur à un prix très élevé (Photo : M&S)

Obtenez-le pour 79 £ chez M&S.

Combinaison en velours Peachy Den

Parfait pour la saison des fêtes (Photo : Peachy Den)

Obtenez-le pour 120 £ chez Peachy Den.

& Other Stories robe chemise midi ceinturée

L’élégance personnifiée (Photo : & autres histoires)

Obtenez-le pour 85 £ chez & Other Stories.

