Les meilleures pièces du meilleur Willy Hernangómez de la saison

Willy Hernangómez c’était le meilleur de Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans la défaite contre les Timberwolves du Minnesota. Le joueur espagnol a signé son meilleur match de l’année (le premier avec des minutes décentes) et a terminé avec 19 points (8 sur 9 du terrain et 3 sur 4 du personnel), 11 rebonds et un vol. +17 avec lui en piste pour les Pélicans. Ici, ses meilleures actions de la nuit :

