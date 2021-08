Les meilleures plaques verticales que vous pouvez acheter : gagnez du temps et des efforts avec elles | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Plus simple, plus rapide et avec une consommation d’énergie réduite. Ces fers à vapeur verticaux en promotion vous permettent de repasser vos vêtements en quelques minutes.

Le repassage peut être l’une des tâches ménagères les plus ennuyeuses et répétitives à laquelle nous devons faire face pratiquement chaque semaine. Mais il y a une vie au-delà des fers traditionnels, tant que votre fer est obsolète depuis longtemps.

À présent les fers à vapeur sont plus compacts, faciles à utiliser et donnent également de très bons résultats sur toutes sortes de vêtements et sur n’importe quelle surface.

Les fers à vapeur verticaux vous feront gagner beaucoup de temps, ils laisseront vos vêtements prêts en quelques secondes et il existe aussi des modèles que vous pourrez emmener en voyage sans prendre beaucoup de place.

Si vous cherchez un fer à vapeur vertical, ces modèles vous intéressent beaucoup car ils sont en vente. Ils sont bon marché et vous pouvez les utiliser autant que vous le souhaitez, en plus il existe des modèles que certains magasins utilisent déjà de manière professionnelle.

Le moins cher : Cecotec Fast & Furious 4010 Vital

Ce fer vertical portable est très compact et vous permettra d’éliminer les plis en quelques secondes. Il utilise de la vapeur et élimine non seulement les plis mais aussi les germes et les odeurs.

Si vous voulez un fer à vapeur vertical et que vous devez également l’emmener en voyage pour avoir vos costumes, chemises ou robes parfaits en toutes occasions, ce Cecotec Fast & Furious 4010 Vital C’est un fer dont il faut tenir compte.

Il a une puissance de 1 000 W, deux modes vapeur, une semelle en céramique coulissante et en seulement 30 secondes, vous l’avez chaud en produisant de la vapeur.

Vous pouvez l’obtenir sur le site Cecotec en Espagne pour seulement 22,90 euros. Sur Amazon, il est également disponible pour 22,76 euros, bien que le temps d’attente soit de plusieurs semaines.

Meilleur rapport qualité/prix : Ufesa GS1700

Ufesa GS1700 pour 29 € sur Amazon

Cette plaque verticale Ufesa GS1700 Vous pouvez l’utiliser à la maison ou en voyage pour que tous vos vêtements soient parfaitement repassés, même sur des vêtements qui auraient normalement besoin d’une bonne séance de repassage.

Il a une puissance de 1700 W, un câble de 2 mètres pour pouvoir repasser en toute situation, un réservoir d’eau de 220 ml et chauffe en seulement 40 secondes pour commencer à évacuer la vapeur. Il comprend également une brosse pour les tissus épais.

Son prix n’est que de 29 euros et c’est l’un des fers de voyage les plus populaires d’Amazon, avec plus de 800 évaluations.

Parfait pour les chemises : Rowenta Access Steam +

Rowenta Access Steam + pour 49 € sur Amazon

Un fer à repasser vapeur et de voyage parfait pour tous vos vêtements et à un bon prix. Ce Rowenta Accéder à Steam + C’est une option parfaite pour ceux qui ont besoin de voyager et d’avoir leurs vêtements en parfait état.

Il a une puissance de 1600 W, un câble de 3 mètres, un réservoir de 190 ml et chauffe également rapidement, en moins d’1 minute.

Il a un design plus intéressant et ergonomique. De plus, il ne coûte que 49 euros sur Amazon avec des frais de port totalement gratuits.

Option de conception : fer à vapeur vertical Paipu

Fer à vapeur vertical Paipu à 23 € sur Amazon

Sans aucun doute avec un design très différent, presque comme s’il s’agissait d’un design d’une marque comme Muji ou Xiaomi, ce Fer à vapeur vertical Paipu c’est une option intéressante pour votre maison.

Il a une puissance de 1200 W et un réservoir de 200 ml, il dispose également d’une chauffe rapide de seulement 20 secondes. Il n’a pas de cordon aussi long que les autres options, mais il vous donnera un repassage parfait à la maison.

Il dispose également d’une brosse spéciale pour les tissus plus épais qui vous aidera à les laisser sans plis.

Sur Amazon, il est en vente pour seulement 23 euros.

Vertical avec cintre : Philips EasyTouch Plus

Philips EasyTouch Plus pour 74 € sur Amazon

Une option de repassage parfaite pour votre maison et que vous pouvez facilement économiser est la suivante Philips EasyTouch Plus. C’est une option plus professionnelle, pas très confortable à emporter en voyage, mais utilisée pour mettre des robes, des chemises et tout vêtement étiré et repassé.

Il dispose d’un support vertical avec un cintre, d’une puissance de 1600 W et d’un réservoir de 1,6 litre d’eau.

Il est parfait pour repasser les chemises et les robes car son cintre comprend un sac qui se gonfle pour rendre vos vêtements aussi lisses que possible.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 74 euros.

