Les meilleures plateformes de télévision pour regarder votre contenu préféré

Les temps ont changé et le monde du divertissement est déjà une réalité totalement différente de ce qu’il était il y a quelques années. Les magasins de cinéma et de vidéo perdent leur audience au profit d’une des grandes apparitions du moment: les plateformes de télévision à la demande. Ce phénomène a été une véritable révolution dans l’industrie, et ses installations ont également changé les habitudes de consommation de divertissement.

Selon le Panel des ménages de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), publié à la fin de l’année dernière, un ménage sur trois ayant accès à Internet a déjà contracté des plateformes de télévision en ligne payantes. De plus, ces études rapportent des données très intéressantes: le nombre d’heures que nous passons devant la télévision est égal au temps que nous passons devant d’autres appareils. Les tablettes, mobiles et ordinateurs sont déjà une option quotidienne pour se divertir, et ils font aussi varier les habitudes de consommation.

Des plateformes telles qu’Amazon Prime Video, DAZN, HBO Spain et NBA Pass marquent le passage de ces nouvelles tendances. Le chemin semble clair: consultez votre contenu préféré quand vous le souhaitez, avec de nouvelles versions chaque mois. Dans ce texte cNous comparerons et expliquerons les caractéristiques de chacune de ces plateformes de vidéo à la demande. À partir des nouveautés en série qui offrent Amazon Prime Video et HBO Espagne même le meilleur contenu sportif qu’ils lancent Passe DAZN et NBA.

Comparaison des meilleures plateformes de télévision à la demande

VIDÉO AMAZON PRIME

HBO ESPAGNE

DAZN

NBA PASS

Période d’essai

1 mois gratuit

2 semaines gratuites

1 mois gratuit

Non

Appareils où vous pouvez voir

Smart TV, mobiles (iOS et Android), tablettes, Apple TV, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One

Smart TV, Apple TV, Chromecast, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Vodafone TV, tablettes, smartphones et ordinateurs

Smart TV, Fire TV, PS4 et tablettes de Google Play et iOS

Smartphones, Apple TV, Android TV, Xbox One, Roku, Chromecast et toutes sortes de tablettes.

Contenu

Séries et films

Séries et films

Événements sportifs

NBA

Prix

36 € / an

8,99€ / mois

9,99€ / mois

9,99 € / mois

S’ABONNER

S’ABONNER

S’ABONNER

S’ABONNER

Vidéo Amazon Prime

The Big Bang Theory, l’un des grands titres proposés par Amazon Prime Video

L’une des plateformes de référence dans ce secteur. Amazon Prime Video a atterri en Espagne en décembre 2016 et chaque mois qui passe, il étend son succès. Ce service de streaming accumule déjà un grand nombre de séries possédées et enregistre parmi ses réalisations quelques Golden Globes et Emmys, comme celui réalisé avec «La merveilleuse Mme Maisel.

Amazon Prime Video offre de nombreuses installations à ses clients, et l’une d’entre elles est que peut être visualisé à partir de plusieurs appareils. Plus précisément, à partir de Smart TV, mobiles (iOS et Android), tablettes, Apple TV, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. De plus, Amazon Prime Video est lancé avec un service d’essai gratuit qui dure un mois, et à partir de là, nous peut décider de l’embaucher ou non.

Concernant son contenu, cette plateforme de streaming est spécialisée dans les séries et les films. Des titres comme “The Big Bang Theory”, «Patriot» ou «Jack Ryan» figurent parmi ses plus grandes attractions. À son tour, Amazon Prime Video est déjà somptueux avec premières exclusives comme “The Purge” et «Homecoming». Un autre des atouts de cette plateforme est identifié avec la série documentaire, parmi laquelle se glisse une production espagnole, comme “Six rêves”. Et bientôt, ils incorporeront d’autres titres espagnols tels que “El Cid”. A) Oui, ils ajoutent un total de plus de 170 séries et 600 films à son catalogue.

Le prix d’Amazon Prime Video est des plus abordables du secteur. Votre tarif est de 36 € par an, et permet la connexion à ses services depuis trois appareils différents en même temps. Une alternative très complète pour votre divertissement. Les meilleures séries et films pour quand et où vous voulez!

HBO Espagne

Game of Thrones, le clou de HBO

On ne pouvait pas parler de plateformes de vidéo à la demande sans évoquer HBO Espagne. L’une des maisons de streaming les plus réussies, grâce à une série qui a révolutionné la scène mondiale: “Game of Thrones”, l’une des séries les plus connues de toute l’histoire. HBO Espagne est une valeur sûre pour profiter de films et de séries.

En fonction de vos disponibilités, nous pouvons profitez de HBO Espagne sur plusieurs appareils. Étant une plate-forme vidéo aussi célèbre, nous la trouvons compatible avec Apple TV, Chromecast, Smart TV, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Vodafone TV, tablettes, smartphones et ordinateurs. Un grand nombre d’options pour suivre HBO Espagne où que vous soyez. De la même manière qu’Amazon Prime Video, Ce service de streaming est lancé avec un essai gratuit de deux semaines. Et à partir de ce moment, vous devrez décider.

Son contenu, comme nous l’avons déjà commenté, est profondément axé sur la couverture de films et de séries de la plus haute qualité. “Game of Thrones” C’est le sceau de référence de HBO Espagne, puisque seules toutes ses livraisons peuvent être vues dans leur intégralité sur cette plateforme. Mais il a aussi d’autres titres tels que «Tchernobyl» ou «amis», bien connu internationalement. Quant à son contenu original, nous devons revoir “Open Wounds” et “Big Little Lies”. HBO Espagne travaille actuellement sur l’adaptation de “Patria” à l’écran.

Les plus de 200 séries et 600 films à la demande de HBO Espagne peuvent être visionnés pour un prix de 8,99 € par mois, sans publicité ni engagement à rester, permettant la lecture simultanée de deux appareils maximum. HBO est toujours une alternative parfaite pour profiter de votre temps libre.

DAZN

DAZN, irremplaçable avec la Premier League exclusivement

DAZN est à la mode et les fans d’événements sportifs ont de la chance. Cette plateforme de télévision en ligne née en Angleterre est devenue célèbre cette année en reprenant les droits de la Premier League, et maintenant c’est l’une des maisons de streaming les plus connues. Il appartient au groupe Perform et propose un large catalogue d’événements sportifs.

L’application DAZN est disponible sur Android ainsi que sur les tablettes sur Google Play et iOS. Il est également disponible sur Fire TV, Smart TV et PS4. Cette plateforme de streaming, comme Amazon Prime Video et HBO Espagne, offre un essai gratuit du premier mois. Ensuite, il est temps de décider.

En ce qui concerne son contenu, sa programmation est entièrement consacrée au sport. La première ligue C’est leur compétition vedette, puisqu’ils la couvrent en exclusivité, lançant un produit aussi souvent dans le monde que le football anglais. En outre, souligne son grand engagement envers le moteur. Ils offrent une couverture complète du Moto GP. Ils sont également somptueux dans d’autres domaines tels que basketball et la boxe, avec des émissions de l’Euroligue et de l’Eurocup. Quant au football, Premier League, Copa América, FA Cup et Coppa Italia sont vos paris.

Le prix DAZN est très économique. Pour seulement 9,99 € par mois, vous avez la possibilité de suivre une infinité d’événements sportifs en détail, sans avoir besoin de rester. Une valeur sûre si vous êtes un fan de sport. DAZN ne vous laissera pas tomber!

NBA Pass League

La NBA se joue avec le NBA Pass

Avec cette plateforme de télévision en ligne, nous trouvons l’alternative la plus spécifique. NBA Pass se distingue comme le service qui couvre toute la NBA avec la plus haute qualité. Une application de renommée mondiale qui vous donne accès au meilleur contenu du meilleur basket au monde.

NBA Pass est disponible sur une myriade de plateformes, allant de n’importe quel smartphone à Apple TV, Android TV, Xbox One, Roku, Chromecast et toutes sortes de tablettes.

En ce qui concerne son contenu, NBA Pass se concentre exclusivement sur la NBA et couvre cette compétition en prenant soin des moindres détails. Il vous donne accès à la possibilité de regarder tous les matchs de la saison et en plus d’avoir un package de statistiques sur tout ce qui concerne la NBA.

Les prix varient en fonction de votre abonnement, et NBA Pass vous offre un large éventail d’options. Le forfait annuel qui comprend le visionnage de tous les matchs de la saison et leurs statistiques vaut 229,99 € et 200 € si nous ne voulons pas avoir les statistiques. NBA Pass vous donne également la possibilité de ne suivre que les matchs d’une seule équipe, pour 109 € par an, ou pour contracter l’abonnement avec des paiements mensuels. Si vous êtes fan de la NBA, ici vous avez trouvé votre place.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 24/10/2019.