Les meilleures pratiques de gouvernance grâce à des processus améliorés peuvent contribuer à l’inclusion financière dans l’assurance

L’inclusion financière est en termes simples la disponibilité de services financiers pour tous et a été l’objectif de notre gouvernement après l’indépendance. Alors que les initiatives initiales concernaient la mise à disposition des services bancaires, des mesures importantes ont été prises pour utiliser le canal bancaire pour proposer une assurance-vie au cours des dernières années. L’assurance a joué un rôle important dans l’amélioration de l’inclusion financière en Inde et est désormais incluse dans la mesure de l’inclusion financière. La technologie et des processus simples mais faciles ont fait et peuvent continuer à faire une différence dramatique pour améliorer la pénétration de l’assurance-vie. C’est un domaine intéressant et mérite une discussion.

Dans une autre quinzaine de jours, les banques à travers le pays qui ont participé à Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) exécuteront la 7e année de son opération. PMJJBY offre une couverture vie de Rs 2 lakhs de somme assurée à une prime nominale de Rs 330 / – à toute personne qui a un compte bancaire et est dans la tranche d’âge des 18-50 ans. Ce n’est peut-être pas beaucoup mais une somme de 2 lakhs donnerait un rendement d’environ Rs 1000 pm qui peut compléter les revenus des personnes à charge.

Processus de base: Les processus clés à prendre en compte incluent l’intégration des clients qui se produit tout au long de l’année, le renouvellement qui a lieu le 1er juin et les réclamations qui sont déposées en cas de décès par le candidat. Étant donné que les banques sont le principal canal de distribution, le front tout cela. Ils perçoivent des primes via leurs différents points de contact avec une proposition ainsi qu’un mandat de débit automatique et ont la capacité de donner un certificat d’assurance au client de l’autre côté de la table. Sur la base des informations reçues de la banque, l’assureur peut également envoyer le certificat d’assurance. La banque envoie des rappels de renouvellement par SMS à ses clients et débite leur compte le 1er juin pour assurer une couverture continue. Les formulaires de réclamation sont acceptés à la succursale et partagés avec l’assureur pour traitement et ont un taux de règlement élevé de près de 100% car seules les réclamations frauduleuses sont rejetées.

Améliorations des processus: Plusieurs améliorations ont été apportées au processus ci-dessus. Certains d’entre eux incluent une prime trimestrielle au prorata, une période de privilège de 45 jours pour les nouvelles polices, l’intégration des clients numériques via les services bancaires mobiles et Internet et un processus garantissant que les réclamations sont payées par un seul assureur. En outre, le traitement des réclamations a connu des améliorations significatives sur la base d’une coordination et d’une intégration étroites entre les banques et les compagnies d’assurance au fil du temps en raison d’un effet de courbe d’apprentissage. Les améliorations récentes incluent la possibilité pour les assureurs d’offrir ce produit directement aux clients.

Innovation et réflexion hors des sentiers battus: Ils détiennent la clé de nouvelles améliorations car le processus existant est lucide. Bien qu’il s’agisse d’un produit hautement réglementé et que la structure du produit et le processus soient strictement régis par le Département des services financiers, l’inclusion financière n’a pas besoin de se limiter à un seul produit dans le secteur de l’assurance-vie. Ils peuvent être proposés par les assureurs à travers des produits existants et nouveaux qu’ils peuvent développer.

Canal: L’inclusion financière peut passer par des canaux au-delà des banques et des services postaux. L’Inde voit des progrès rapides dans l’adoption de moyens numériques de faire des affaires dans toutes les zones géographiques. La nécessité a stimulé l’innovation des canaux au cours de la dernière année touchée par une pandémie. Cela ouvre plusieurs perspectives à travers lesquelles l’assurance-vie pourrait être vendue à l’avenir. Un processus transparent développé par tout produit ou service qui atteint les masses est une recette pour le succès et peut très bien conduire la pénétration de l’assurance-vie dans le pays.

Taille de morsure: Les sachets de shampooing ont peut-être provoqué une révolution dans l’industrie des produits de grande consommation et ont été rapidement adoptés par le thé, le café, le dentifrice, les collations, les boissons gazeuses, les boissons nutritives et bien d’autres. Ils ont mis à la disposition des clients du bas de la pyramide des produits jusqu’ici inabordables. Cela a particulièrement réussi dans les petits magasins de détail que les producteurs ont cultivés pour nourrir. Les couvertures d’assurance-vie de la taille d’une bouchée pourraient très bien faire la même chose avec un mandat plus court, une somme assurée plus faible et des primes plus faibles, et jouer un rôle important dans l’inclusion financière.

Bac à sable: L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances a lancé le bac à sable réglementaire en 2019. L’objectif est de trouver un équilibre entre le développement ordonné du secteur de l’assurance et la protection des intérêts du preneur d’assurance, tout en stimulant l’innovation. Les catégories autorisées comprennent la distribution, les produits, la souscription, le service des polices et des sinistres et toute autre catégorie reconnue par le régulateur. Avec plusieurs sociétés InsureTech, courtiers, agents corporatifs et compagnies d’assurance empruntant la voie de l’innovation, nous pouvons nous attendre à ce que des processus passionnants émergent bientôt.

«Si vous ne savez pas comment poser la bonne question, vous ne découvrez rien.» – W. Edwards Deming

par, Sunder Natrajan, chef de la conformité et chef de la direction, IndiaFirst Life Insurance

