Les meilleures raisons d’acheter une Porsche Boxster d’occasion | Moteur

in

Étant un modèle vétéran, quelles sont les raisons d’acheter une Porsche Boxster d’occasion ? Nous les analysons tous.

La Porsche Boxster est dans l’entreprise allemande depuis plus d’années que vous ne l’imaginez. C’était avant le Cayman, bien sûr, et aussi avant le Cayenne à succès, qu’ils appellent « sauveur » pour avoir laissé les comptes de l’entreprise en chiffres verts. Bien sûr, c’était avant la Porsche Panamera et le Macan, et il y en a eu plusieurs générations. Alors, étant un modèle vétéran, quels sont les raisons d’acheter une Porsche Boxster d’occasion?

Raisons d’acheter une Porsche Boxster d’occasion

Bien que cela semble un truisme, acheter une Porsche Boxster d’occasion est intéressant car une Boxster le neuf est cher, très cher. Son prix public est de 65 241 euros exactement par configurateur. Ce n’est certainement pas donné du tout, une voiture qui n’a que deux places et un moteur d’accès à quatre cylindres et 300 chevaux. Selon certaines études, acheter une Porsche d’occasion permet d’économiser jusqu’à 40 000 euros. Dans ce cas, comme il s’agit d’une voiture d’accès à l’entreprise, les économies ne seront pas telles, mais elles seront substantielles.

Par contre, en général les mécaniciens Porsche sont assez fiable. Dans la dernière génération du roadster, nous sommes passés du montage de moteurs six cylindres à l’option quatre cylindres, bien qu’ils semblent tout aussi fiables. Il est vrai que certaines unités ont eu des problèmes de fuites d’huile, dans les premières générations, ou avec le capot. Mais tant que vous avez eu un bon entretien vous ne devriez pas avoir de problèmes. De plus, ce sont généralement des voitures qui dorment dans un garage, qui roulent peu et qui se font chouchouter par leurs propriétaires.

Il n’y a pas si longtemps, vous pouviez acheter une Porsche Boxster 986 pour environ 6 000 euros. Désormais, il leur est difficile de descendre en dessous de 10 000 euros. Cela nous fait comprendre qu’une Porsche peut atteindre réévaluer, quel que soit le modèle, et qui tendent à conserver une valeur élevée sur le marché de l’occasion. Pour cette raison, si vous décidez de vendre votre Porsche Boxster d’occasion pour quelque raison que ce soit, vous ne perdrez pas trop. Et, en plus, ce type de roadster est généralement très apprécié.

La Porsche Boxster a mûri, maintenant 718 Boxster. La génération 986 n’a rien à voir avec la 982, qui atteint presque la perfection dynamique. Mais cela ne veut pas dire que les premiers étaient, loin de là, mauvais, et après avoir déjà eu 25 ans, vous pouvez acheter une voiture classique avec laquelle profiter du vent et de l’ADN recherché de la marque allemande. Et c’est qu’ils ont généralement vieillir très bien.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.