Les meilleures récompenses des cartes Bitcoin Crypto les plus populaires ⋆ Crypto new media

Les meilleures récompenses des cartes crypto Bitcoin les plus populaires

L’espace crypto est plein d’avantages pour nous tous, et cela inclut les cartes crypto Bitcoin. Tout comme vos cartes de crédit et de débit habituelles, mais avec d’excellents avantages tels que l’achat d’articles et le paiement du service avec BTC, et bien sûr, des récompenses exclusives. Vous pouvez désormais utiliser la crypto dans la vraie vie sans avoir à acheter du bitcoin puis à le vendre.

Dans cet article, nous allons parler des cartes crypto Bitcoin les plus populaires et des récompenses les plus importantes qu’elles offrent. Commençons!

Quelles cartes crypto Bitcoin offrent des récompenses ?

Presque toutes les cartes crypto offrent une sorte de récompenses, mais la vérité est que nous nous concentrons sur les meilleures, nous allons donc parler de la carte qui offre le plus et les meilleures récompenses, la carte de débit Wirex.

Pourquoi avons-nous choisi cette carte ? Parce qu’il offre un avantage qui le distingue des autres : il vous rapporte du BTC. Nous pensons que la majorité des cartes cryptographiques s’en tiennent aux mêmes avantages que les cartes de crédit/débit normales, tels que les remises et les remises en argent, mais puisque nous parlons de cryptographie, elles devraient offrir des avantages cryptocentriques.

Parlons donc des avantages de cette carte de débit et de la façon dont le reste de l’industrie devrait commencer à offrir la même chose.

Qu’est-ce qui rend la carte de débit Wirex spéciale ?

La partie la plus difficile de l’utilisation de la crypto pour les transactions quotidiennes est le fait de la vendre. Lorsque vous commencez à penser à la quantité de bitcoin qui pourrait augmenter dans les semaines/mois à venir, cela frappe vraiment, alors utilisez la calculatrice de bitcoin. Et aucune autre carte n’a mieux résolu ce problème que Wirex pour le moment.

Wirex vous rapporte 1,5% en BTC chaque fois que vous l’utilisez pour payer dans les magasins, les bars, les transports et les restaurants. Pensez simplement à combien votre BTC pourrait augmenter à l’avenir, surtout si vous l’utilisez pendant un marché baissier où vous pouvez accumuler plus de BTC.

Vous pouvez l’utiliser pour gagner plus d’argent

Vous pouvez l’utiliser de cette façon : vous pouvez l’utiliser pour acheter des choses avec BTC, mais avez l’intention de racheter instantanément BTC lorsque vous rentrez chez vous.

Supposons que vous ayez dépensé environ 100 000 $ de 2018 à 2020 lorsque BTC était à bas prix. Vous l’utilisez pour payer chaque transaction dans votre famille pour les restaurants, les bars, les transports et les magasins. Vous auriez gagné 1500 $ en BTC, et supposons que le prix moyen soit de 5000 $. Cela vous aurait rapporté 0,3 BTC, ce qui vaudrait environ 15 900 USD.

Étant donné que la course BTC n’est probablement pas terminée et qu’elle pourrait atteindre un prix compris entre 100 000 $ et 288 000 $ selon les experts, vos avoirs en BTC pourraient finir par valoir entre 30 000 $ et 86 400 $.

Je sais qu’il serait difficile pour la plupart des gens de dépenser autant, mais si vous aviez mis en œuvre cette stratégie, vous auriez fait beaucoup de BTC, simplement en l’utilisant, puis en rachetant du BTC.

Maintenant, vous pouvez dire que l’achat de BTC coûte cher, mais grâce à Binance P2P, il est facile de trouver des fournisseurs qui le vendent à de bons prix par rapport à d’autres options comme Local Bitcoin.

Dans l’ensemble, c’est une carte crypto unique que vous pouvez utiliser pour construire une stratégie rentable à long terme. Tant que vous jouez intelligemment et que vous le faites correctement pendant un marché baissier, cela peut vous apporter d’excellents rendements une fois que le prix commence à augmenter.

Comment l’utiliser correctement ?

Pour le moment, il vaut mieux conserver votre Bitcoin. La course haussière n’est pas terminée comme nous l’avons dit, et par conséquent, vos avoirs peuvent finir par valoir beaucoup plus. Par conséquent, notre conseil est d’obtenir cette carte mais de l’utiliser pour des situations très spécifiques au lieu de l’utiliser pour augmenter votre position BTC.

Tout dépend de votre plan de gestion de l’argent et, par conséquent, envisagez cette stratégie le moment venu. En attendant, vous pouvez l’utiliser en raison des autres avantages qui en font une bonne option :

Retraits gratuits aux distributeurs automatiques Plus de 150 devises 0 % de frais de carte Taux de change fiat à fiat 100 % gratuit

Ces outils sont puissants mais uniquement lorsque vous les utilisez correctement. Par conséquent, ce serait également une bonne idée d’obtenir également de bonnes alternatives comme la carte de débit Bitwala et la carte de débit Cryptopay pour profiter d’autres types d’avantages en attendant.

Conclusion

Vous savez maintenant quelle est la puissance d’une carte de débit Bitcoin et laquelle a le plus de potentiel pour vous faire gagner plus d’argent, encore plus d’argent que ce que vous avez dépensé.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page Paybis et lisez notre FAQ. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Faites-nous également savoir quelle est votre carte crypto préférée !