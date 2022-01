Les meilleures réponses au tweet de Noël du représentant Greene

Je doute que beaucoup d’entre vous veuillent y cliquer car il existe un moyen pour elle de les compter, mais le voici pour ceux qui le font. J’ai également pris une vidéo de la vidéo et l’ai postée ici sur ma propre page Facebook. Vous n’aimez pas Facebook ? Si vous pouvez supporter de la voir et de l’entendre pendant une minute, vous peut le regarder sur ma propre page YouTube ci-dessous.

Elle a posté cela sur sa page Twitter officielle qui est toujours active.

Ceci est son tweet le plus récent sur ce compte.

Voici quelques-unes des réponses de choix à son message de Noël sur la façon dont elle travaille si dur pour apporter les valeurs chrétiennes en Amérique.

Voici la « savante » Marjorie Taylor Greene qui pense apparemment que le président Biden est un communiste :

La représentante Marjorie Taylor Greene a déclaré que « l’histoire » prouve que le président démocrate Joe Biden dirige une « prise de contrôle communiste » des États-Unis. « C’est un régime communiste. Cela a été une prise de contrôle communiste de notre pays, et cela s’est produit le 21 janvier. Et c’est qui est Joe Biden », a déclaré le républicain de Géorgie lors d’une interview sur War Room de Steve Bannon. Le programme de Bannon est diffusé sur Real America’s Voice, un réseau médiatique de droite. Lien

Bien sûr, elle joue vite et librement avec la définition d’un communiste et du communisme, mais veut que les ignorants croient que nous perdons notre démocratie au profit de la menace rouge. C’est vraiment une tentative de transformer la stupidité en arme.

Afin d’obtenir la version complète de la femme que le HuffPost a appelée un wingnut dans leur article du haut de la page (ci-dessous), vous devez vraiment jouer le message de Noël.

Dernières nouvelles du monde de wingnut tordu de Taylor Greene :

L’objectif actuel de Greene sur sa page Twitter officielle est sa campagne pour faire licencier la sous-directrice Kathleen Landerkin, la personne en charge des personnes en détention provisoire du J6.

Elle a tweeté : « La sous-directrice Kathleen Landerkin, la personne en charge des prévenus du J6 est une idéologue de gauche déséquilibrée qui méprise le président Trump, ses partisans et les républicains. Aujourd’hui, 13 de mes collègues et moi avons envoyé une lettre à @ Le maire Bowser exige son licenciement immédiat.

Voici un extrait de la lettre qu’elle a envoyée au maire :

… les accusés du 6 janvier ont été traités de manière catégoriquement différente du reste de la population carcérale.? Le 6 janvier, les accusés ont déclaré avoir été soumis à des mois d’isolement cellulaire, de violence verbale (par exemple, appelés « suprémacistes blancs »), de harcèlement, de passages à tabac par des gardiens, de refus de soins médicaux de base, de services religieux, de communion, d’un régime nutritif et d’accès à des avocats. Ils ne peuvent pas participer aux programmes éducatifs proposés aux autres détenus, y compris les tests pour un GED, l’obtention d’une licence de travail ou la progression vers un diplôme de premier cycle. Alors que la plupart de ces détenus n’ont pas d’antécédents criminels et n’ont encore été reconnus coupables d’aucun crime, Landerkin leur permet d’être traités comme des sous-humains.

Voici la lettre.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.