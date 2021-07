Les meilleures reprises de la chanson classique de Peggy Lee

L’histoire à plusieurs niveaux de “Fever” incorpore des histoires étranges et des compagnons de lit improbables. Parmi eux, la star du R&B décédée en prison, l’homme qui a écrit des hymnes rock’n’roll pour Elvis Presley et Jerry Lee Lewis, la chanteuse-actrice dont la voix a joué dans un classique de Walt Disney, et des centaines d’artistes qui ont repris la chanson, de Tom Jones passant par Isaac Hayes à Madone. Nous présentons ici quelques-unes des meilleures versions de « Fever ».

Version du petit Willie John

La chanson a été écrite, du moins officiellement, par Eddie Cooley et Otis Blackwell, ce dernier compositeur reconnu à juste titre comme le créateur d’Elvis “Don’t Be Cruel”, “All Shook Up” et “Return To Sender”, Jerry Lee Lewis ‘ “Great Balls Of Fire”, “Handy Man” de Jimmy Jones et d’autres.

Le slinky “Fever” a été enregistré pour la première fois en mars 1956 par Little Willie John, toujours sous-estimé, le soul man de 5′ 4″ de l’Arkansas dont les autres côtés notables comprenaient la première version du blues-classic-to-be “Need Your Love Dommage.” Cette chanson, et son prédécesseur en tant que single de John, “All Around The World”, lui avaient déjà donné des tubes soul lorsque “Fever” est allé jusqu’au n ° 1 sur le marché du R&B. La carrière et la vie du petit Willie déclineront sur une note triste, avec sa condamnation au milieu des années 60 pour homicide involontaire et sa mort en prison, en 1968. La cause du décès, enregistrée comme une crise cardiaque à l’âge de 30 ans seulement, a souvent été contestée.

Version Peggy Lee

Des artistes tels que Sandra Meade, Earl Grant et Ray Peterson ont enregistré les premières reprises de « Fever » avant que Peggy Lee ne le réhabite complètement en 1958, investissant les paroles de toute l’allure sensuelle qu’elle appelait. Au moment où Billboard présentait son nouveau compte à rebours Hot 100, la version de Lee est entrée dans le Top 10 de cette liste et, en hommage à sa performance, dans le classement R&B, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Australie et au-delà.

Version Elvis Presley

L’histoire de Presley avec Blackwell n’a peut-être pas été surprenante que The King enregistre sa propre version de « Fever », comme il l’a fait sur Elvis Is Back ! album. Sorti en 1960, le LP marque son retour à l’enregistrement après son service national.

James Brown version

Telle est l’attraction éternelle de la chanson, à peine un an s’est écoulé sans avoir vu plusieurs nouvelles interprétations de “Fever”. Dans les années 60, ils ont inclus des prises de Ben E King, Dion, Quincy Jones Et son orchestre et Bobby Bland. James Brown l’a abordé sur son album de 1967 Cold Sweat, tout comme copain gars l’année suivante sur This Is Buddy Guy!

Isaac Hayes version

Dans les années 70, l’éventail des candidats désireux d’aborder la chanson allait de Rita Coolidge à Boney M. Isaac Hayes l’a emmené à la discothèque sur une séance d’entraînement de huit minutes pour son album Don’t Let Go en 1979, la même année que le rock’n’roll original Link Wray a fait le sien. Parmi des centaines d’autres versions, nous donnerons une mention spéciale à celles de Chaka Khan et Joe Cocker, ainsi que celui de Madonna, enregistré, à juste titre, pour son album Erotica de 1992.

“Fever” est une chanson qui traverse les âges dans tous les sens : en 2016, l’artiste britannique Petula Clark a enregistré sa version pour l’album From Now On, qui a été classé un peu avant son 84e anniversaire. Pour citer les paroles, cela reste une chanson pour vous donner de la fièvre – que ce soit Fahrenheit ou Centigrade.

