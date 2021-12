Les meilleures salles de boxe professionnelles

LA PUBLICITÉ

Pouvez-vous imaginer aller vous entraîner à l’endroit où s’exerce le grand Sergio Maravilla ou recevoir la technique la plus raffinée de la main de Jero García lui-même ? Si vous êtes un vrai fan de boxe, il est peut-être temps de faire le tour des rings où sont cuisinées les meilleures mains droites.

Avantages de choisir une école endossée par des professionnels

C’est vrai qu’aujourd’hui on peut faire de la boxe n’importe où, il y a beaucoup d’espaces, de gymnases et de salles polyvalentes pour mettre des gants, mais on sait déjà que ce sport ne consiste pas seulement à frapper à gauche et à droite.

Nous vous recommandons de vous rendre dans des centres spécialisés pour plusieurs raisons :

*Apprendre La technique de la main de professionnels qualifiés est la clé non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour tirer le meilleur parti de ce sport. Vous ne maîtrisez toujours pas le mystère des coups de pied ronds ou des uppercuts ?

*Ces places Ils disposent de tout le matériel nécessaire : gants, vestes, cordes, bandages… ainsi que des meilleurs équipements.

* Sentez-vous comme une famille: partager ces moments de formation avec des personnes partageant les mêmes idées, avec les mêmes valeurs et passions n’a pas de prix.

* L’énergie des vainqueurs : Tout tient, et s’entraîner aux côtés de championnes d’Espagne, comme Miriam Gutiérrez, ne laissera sûrement personne indifférent.

Nous vous présentons les 5 meilleures salles de boxe en Espagne :

À Madrid

1. Club sportif métropolitain :

Ce centre a plus de 30 ans d’expérience en donnant des cours de boxe pour tous les publics sur la rue Aravaca. De superbes installations et des entraîneurs hautement expérimentés et professionnels qui offrent non seulement des cours, mais aussi des programmes personnalisés entièrement adaptés et même des services de physiothérapie.

Pour plus d’informations ici.



2.L’école de boxe :

Situé dans le quartier Carabanchel, il est dirigé par Jero García, ancien boxeur professionnel et champion espagnol de boxe, kick boxing et full contact. Au cours des plus de 25 ans qu’il s’est entraîné, il a entraîné bon nombre des meilleurs parmi lesquels se distingue la championne espagnole Miriam Gutiérrez ou Damián Biacho, le champion des poids moyens de notre pays. L’inscription à cette école est un succès assuré!

Pour plus d’informations ici.

3. Académie de boxe de Détroit :

Dans le centre historique de Vallecas se trouve une école de boxe chaleureuse et accueillante. Ils ne sont que de 90 mètres utiles avec six sacs, une boule d’eau, deux crochets et un petit anneau, mais c’est l’espace choisi par des professionnels tels que Sergio Maravilla Martínez, Jon Fernández, Carlos Ramos, Laura Reoyo ou Ángel Moreno et il doit y avoir un motif.

Pour plus d’informations ici.

À Barcelone

1. Le club de combat :

Ce projet est né à Barcelone en 2010 de la main de Jordi Lloveras et depuis lors, il n’a cessé de croître en proposant non seulement la boxe, mais aussi de nombreuses autres disciplines telles que le Muay Thai, le Kick Boxing ou le Crossfight pour toutes sortes de pratiquants de tous âges et niveaux. Ses installations sont parfaitement équipées et vous hallucinerez avec son super tatami de plus de 200 mètres carrés.

Pour plus d’informations ici.

2. Prada galicien :

Avec près de 40 ans d’expérience dans l’entraînement sportif, Gallego Prada est sans aucun doute l’un des sites de boxe de référence à Barcelone. Son objectif principal est de promouvoir la pratique de ce sport auprès du grand public, ainsi que de former et d’encadrer des boxeurs professionnels. Pour cette raison, Gallego Prada a non seulement une école de boxe, mais aussi une équipe de compétition et un promoteur d’événements.

Pour plus d’informations ici.