Les meilleures séquences de titres de Zack Snyder, y compris Army Of The Dead

Zack Snyder n’est pas le réalisateur préféré de tout le monde et ses films ne sont pas exactement pour tout le monde, mais un aspect de ses films qui ne peut être nié est que peu de cinéastes, voire aucun, savent comment établir le ton avec un générique d’ouverture bien conçu. séquence. De son remake de Dawn of the Dead en 2004 à son plus récent effort, Army of the Dead, Snyder a contribué à faire découvrir au public un monde dans lequel il est sur le point de passer quelques heures, et de manière remarquable. Avec des chansons comme «When the Man Comes Around», «The Times They Are A-Changin ‘» et «Viva Las Vegas», et l’utilisation par Snyder du ralenti, de la faible profondeur de champ et de la violence viscérale, il y a beaucoup à prendre.