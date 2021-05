Les meilleures smartwatches de 2021: Lesquelles devriez-vous acheter?

Les montres connectées sont encore une nouveauté pour beaucoup de gens. Vous n’en avez absolument pas besoin pour passer la journée, et certaines des meilleures montres intelligentes sont beaucoup trop chères pour de nombreuses personnes. Cela dit, ils sont bons pour beaucoup de choses. Ils peuvent vous fournir un moyen facile d’obtenir des informations, vous permettre de rejeter ou de répondre à de nouveaux messages sans avoir à retirer votre téléphone, et bien plus encore. Ce sont les meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter en 2021.

Comment choisir la bonne smartwatch pour vos besoins

De nombreux facteurs différents entrent dans la fabrication d’une excellente montre intelligente. Il doit avoir une belle apparence, se sentir à l’aise, disposer d’une variété d’applications parmi lesquelles choisir et recevoir des mises à jour logicielles régulières. Le suivi de la condition physique est également le bienvenu, mais de nombreux appareils qui donnent la priorité aux fonctionnalités intelligentes n’excellent pas dans le domaine du fitness et vice versa. Pour cette liste des meilleures smartwatches, nous nous concentrons principalement sur les appareils qui offrent une bonne expérience logicielle.

Les meilleures montres intelligentes

L’Apple Watch Series 6 est la meilleure smartwatch que vous puissiez acheter. Il est personnalisable, reçoit des mises à jour régulières et c’est une fantastique smartwatch de fitness.La Samsung Galaxy Watch 3 est la meilleure smartwatch pour Android. Le matériel est fantastique et il existe de nombreuses façons de personnaliser cette montre.La Fitbit Versa 3 est la meilleure montre intelligente Fitbit. La Versa 3 est presque la même chose que la Fitbit Sense plus chère, mais sans quelques capteurs supplémentaires que vous ne pouvez pas utiliser de toute façon.La Mobvoi TicWatch Pro 3 est la meilleure smartwatch Wear OS, grâce à son matériel plus récent et ses mises à jour logicielles régulières. Garmin Venu 2 est la meilleure montre intelligente Garmin. La deuxième montre intelligente de Garmin avec écran OLED est une excellente montre intelligente et une montre de fitness encore meilleure.La Withings ScanWatch est la meilleure smartwatch hybride que vous puissiez acheter en 2021, grâce à sa détection AFib validée cliniquement et à sa suite complète de suivi de la santé.

Apple Watch Series 6: la meilleure smartwatch que vous pouvez acheter

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’Apple Watch Series 6 est la meilleure smartwatch que vous puissiez acheter. Il offre une prise en charge inégalée des applications propriétaires et tierces, reçoit régulièrement des mises à jour logicielles majeures et s’intègre étroitement aux applications de messagerie d’Apple. C’est vraiment l’étalon-or pour ce que devrait être une smartwatch.

C’est aussi un sacré tracker de fitness. La surveillance de la fréquence cardiaque est plus précise que les autres capteurs de fréquence cardiaque au poignet et les performances du GPS sont solides. Nous pensons que les nouvelles mesures de suivi du sommeil d’Apple sont trop basiques, mais vous pouvez toujours télécharger une application de suivi du sommeil tierce si vous en avez besoin.

Si vous êtes intéressé par l’Apple Watch mais que vous ne voulez pas payer pour la série 6, consultez l’Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6 La meilleure Apple Watch, à un prix

L’Apple Watch Series 6 ajoute un oxymètre de pouls, un écran toujours plus lumineux et deux nouvelles couleurs. Bien qu’il s’agisse de la meilleure Apple Watch que vous puissiez acheter, la plupart des gens voudront peut-être opter pour l’Apple Watch SE plus abordable.

Avantages

Design et accessoires haut de gamme Grand écran lumineux avec affichage permanent Surveillance stellaire de la fréquence cardiaque GPS précis et fiable Prise en charge des applications inégalée

Les inconvénients

Le suivi du sommeil est trop basique La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Aucun cadran de montre tiers

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch Series 6.

Samsung Galaxy Watch 3: la meilleure smartwatch pour Android

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Samsung Galaxy Watch 3 est l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez acheter si vous n’utilisez pas d’iPhone. Le matériel est de premier ordre, la lunette rotative est utile et intuitive, la durée de vie de la batterie est bonne et dispose de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé.

Le GPS et les capteurs de fréquence cardiaque de Samsung peuvent parfois être assez éteints, et ceux qui proviennent d’un OS Wear ou d’une Apple Watch trouveront probablement que le manque d’applications tierces est une déception.

Samsung Galaxy Watch 3 La dernière et la meilleure smartwatch de Samsung

La Samsung Galaxy Watch 3 est l’une des montres intelligentes les plus polyvalentes que vous puissiez acheter. Il est élégant, sportif, doté de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente et de nouveaux capteurs de santé qui amélioreront la montre au fil du temps.

Avantages

Affichage fantastique et lunette rotative Design plus fin et plus léger Autonomie de la batterie de deux jours Des mesures de fonctionnement avancées peuvent être utiles Suivi et informations utiles du sommeil

Les inconvénients

Les capteurs GPS et HR peuvent être inexacts Pas de paiements MST avec Samsung PayBig augmentation de prix par rapport à la Galaxy Watch d’origine Le processus de configuration pour les téléphones non Samsung est une douleur

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch 3.

Fitbit Versa 3: la meilleure montre intelligente Fitbit pour la plupart des gens

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

La Fitbit Versa 3 est notre choix pour la meilleure montre intelligente Fitbit que vous pouvez acheter dès maintenant. Ce n’est pas le plus avancé techniquement, mais c’est celui que la plupart des gens devraient acheter lorsqu’ils recherchent un nouveau portable.

Nous avons constaté que la Versa 3 trouve le bon équilibre entre la montre intelligente, le tracker de fitness et le portable d’entraînement avancé. Il dispose à la fois de Google Assistant et d’Amazon Alexa intégrés, de la prise en charge de Fitbit Pay et d’un stockage de musique intégré. C’est aussi un tracker de fitness fantastique et complet et dispose même d’un GPS embarqué pour les coureurs et les cyclistes.

La Versa 3 est également moins chère que la Fitbit Sense, l’autre smartwatch phare de Fitbit. Nous avons constaté que les capteurs supplémentaires du Sense ne sont probablement pas assez utiles pour la plupart des gens pour justifier une forte augmentation de prix, ce qui fait de la Versa 3 notre premier choix dans l’ensemble.

Fitbit Versa 3 Probablement la meilleure montre intelligente pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. Même si elle n’a pas les cloches et les sifflets du Fitbit Sense et ne suivra pas votre santé mieux qu’un Garmin, vous allez payer des centaines de moins pour cela et être toujours assez heureux.

Avantages

Autonomie de la batterie décente Suivi de la santé assez précis GPS intégré Assistant Google et assistance Alexa Haut-parleur avec prise en charge des appels téléphoniques Bon prix

Les inconvénients

Très petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Le bouton capacitif n’est pas idéal Câble de charge propriétaire

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Mobvoi TicWatch Pro 3: la meilleure montre intelligente Wear OS

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le nouveau TicWatch Pro 3 de Mobvoi est la première smartwatch avec le nouveau chipset Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Ceci, associé à 1 Go de RAM, offre de bonnes performances globales et une durée de vie de la batterie exceptionnelle.

Bien que certains matériaux semblent un peu bon marché, la Mobvoi TicWatch Pro 3 est toujours notre choix pour la meilleure montre Wear OS que vous puissiez acheter. Cependant, il est toujours un peu plus bas sur notre meilleure liste de smartwatch, car Wear OS n’est pas notre système d’exploitation de smartwatch préféré. Pour en savoir plus, consultez notre guide d’achat Wear OS.

GPS Mobvoi TicWatch Pro 3

La TicWatch Pro 3 GPS est la première montre intelligente Wear OS alimentée par le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Il offre une durée de vie de la batterie améliorée par rapport aux modèles précédents et comprend un suivi de l’oxygène dans le sang. La smartwatch a également été repensée pour être plus fine et plus légère que les modèles précédents.

Avantages

Grande autonomie de la batterie Performances zippées Le double affichage est un atout Conception améliorée Capteur de fréquence cardiaque précis

Les inconvénients

Application compagnon DireWear OS a besoin d’une actualisation Suivi précis du sommeil et de la forme physique Sangle bon marché Moins durable que les modèles précédents

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le TicWatch Pro 3.

Garmin Venu 2: la meilleure montre intelligente Garmin

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Garmin Venu 2 est la meilleure montre intelligente de l’entreprise. Il met à niveau le Garmin Venu d’origine de plusieurs manières, en particulier en termes de logiciels et de fonctionnalités de suivi de la santé.

Garmin a complètement repensé l’expérience logicielle du Venu 2. Il présente désormais l’écran OLED net de la montre avec ses couleurs vives sur presque toutes les pages de données. Le Venu 2 intègre également de nombreuses fonctionnalités de la montre intelligente Venu d’origine, notamment les réponses aux messages (Android uniquement), la prise en charge de Garmin Pay et encore plus de stockage de musique intégré qu’auparavant.

Ce n’est pas bon marché – aucune montre Garmin ne l’est – mais nous pensons que le Garmin Venu 2 est un grand pas dans la bonne direction pour les ambitions de Garmin en matière de smartwatch.

Garmin Venu 2 La nouvelle montre multisports de milieu de gamme de Garmin

Si vous avez aimé le Garmin Venu original, vous allez vous régaler avec le Venu 2. Il est disponible en deux tailles, possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités et affine de nombreux modes de suivi de la santé existants de Garmin pour en faire un portable plus complet. .

Avantages

Maintenant disponible en deux taillesAffichage Crisp AMOLEDSuivi précis de la forme physique, du sommeil et de la santéExcellente précision GPSL’instantané de santé est utilePlus de stockage de musique

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie peut être précaireUne même donnée du capteur de fréquence cardiaque

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu 2.

Withings ScanWatch: la meilleure smartwatch hybride

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Withings ScanWatch est notre choix pour la meilleure smartwatch hybride que vous puissiez acheter. Il a été cliniquement validé pour informer les utilisateurs des signes de fibrillation auriculaire et de troubles respiratoires pendant la nuit. Il dispose d’un ECG, d’un oxymètre de pouls pour les lectures de SpO2, d’un GPS connecté et d’un capteur de fréquence cardiaque assez précis.

La navigation sur l’appareil n’est pas la meilleure (soyons honnêtes, quelle montre intelligente hybride obtient cette partie correctement?), Mais le petit écran OLED est assez bon pour les fonctions de base. Ajoutez à cela une durée de vie de la batterie d’un mois, une qualité de construction fantastique et un excellent suivi du sommeil, et vous avez vous-même un gagnant.

Juste un problème: le Withings ScanWatch n’est toujours pas approuvé par la FDA aux États-Unis, alors assurez-vous de consulter le site Web de Withings pour voir s’il est disponible dans votre région.

Withings ScanWatch

Le nouveau Withings ScanWatch fait passer le suivi de la santé au niveau supérieur. Il est doté de capteurs ECG et SpO2 intégrés pour aider à détecter les premiers signes d’AFib et d’apnée du sommeil. De plus, il agit comme une montre intelligente hybride, vous donnant des notifications, des données de fréquence cardiaque et plus encore sur votre poignet.

Avantages

Design haut de gamme et classe Batterie longue durée L’application Health Mate est bien conçue et facile à utiliser Moniteur ECG qui sauve la vie et est facile à utiliser.

Les inconvénients

Le petit écran limite les fonctionnalités intelligentes

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Withings ScanWatch.

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il aime aussi aider les gens à trouver les bons appareils pour répondre à leurs besoins. Il est notre examinateur de fitness en résidence à l’Android Authority depuis 2016, et pendant cette période, il a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes.