Les meilleures sorties de pot d’Elon Musk sur Twitter

– Elon Musk (@elonmusk) 19 mars 2020

« Sur la base de la tendance actuelle, nous serons probablement également proches de 0 cas aux États-Unis fin avril. » Il semble incroyable qu’avec la somme d’argent dont il dispose, il lésine et achète la boule de cristal sur AliExpress.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. À fin avril, juste la date à laquelle Elon a déclaré que le problème serait déjà résolu, de nombreux États de la première puissance mondiale étaient sous confinement à domicile.

L’AMÉRIQUE LIBRE MAINTENANT – Elon Musk (@elonmusk) 29 avril 2020

« L’AMÉRIQUE LIBRE MAINTENANT », a-t-il publié. Ce n’était sûrement pas le moment le plus opportun pour publier cela. Mais Elon est comme ça.

Le musc et la drogue commune

Fumer des joints ne peut que vous causer des ennuis. Même si vous êtes millionnaire, vous vivez sur le revenu et avez votre vie résolue.

Elon Musk a été montré à plusieurs reprises en faveur de la légalisation du cannabis, quelque chose de tout à fait respectable. Une interview avec le comédien Joea Rogan en 2018 est également devenue virale. Le millionnaire était très à l’aise dans le salon, alors il a foiré un joint et bu un whisky pendant la conversation. Il était chez lui, et les réseaux n’hésitaient pas à faire toutes sortes de mèmes a propos.

Mais cela ne s’est pas terminé ce jour-là non plus. Le 23 décembre 2019, Tesla atteint le 420 $ par action, et son PDG ont publié ce tweet :

Whoa… le stock est si élevé lol – Elon Musk (@elonmusk) 23 décembre 2019

La personnes l’a pris pour argent comptant et a commencé à vendre vos actions. Au final, si le patron dit que l’action est hors de prix… Pourquoi faut-il croire au projet ? Eh bien, c’était un Les nouvelles ébats de Musk. Le 20 avril (4/20 aux USA) est un journée spéciale pour les fumeurs de cannabis aux États-Unis (quelque chose de similaire est célébré en Espagne le 19 janvier). L’action avait atteint 420 dollars, et le tweet faisait référence au fait que le cours de l’action était « trop élevé » (trop élevé, ce qui signifie aussi qu’il est trop élevé).

Pire encore, Musk avait déjà avancé que blague des années avant:

J’envisage de prendre Tesla en privé à 420 $. Financement assuré. – Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018

En tout cas, la blague a coûté assez cher aux investisseurs, qui ils ont perdu des millions. Lui aussi a perdu beaucoup d’argent, même si cela ne lui importait pas beaucoup.

Le sauvetage des enfants thaïlandais

En juin 2018, certains enfants thaïlandais sont restés rattrapé pendant des jours dans le Grotte de Tham Luang. L’entrée a été inondée en raison d’une mousson soudaine et très intense. Le sauvetage n’a pas été facile du tout et tous les médias de la planète s’en sont fait l’écho.

Musk, comment pourrait-il en être autrement, était impatient d’aider. A proposé une rançon très fou csur un mini sous-marin profitant de la technologie de leurs entreprises. Personne ne l’a pris au sérieux.

Finalement, après des jours de sauvetage, les enfants sont sortis vivants de la grotte. Lorsque tout le problème a été résolu, Vernon Unsworth, l’un des plongeurs qui ont participé au sauvetage, a déclaré aux médias que le minisub était un Le montage publicitaire de Musk.

Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans la tête d’Elon, mais c’était un croisement de câbles totalement malheureux. Le PDG de Tesla lui a répondu publiquement sur Twitter en le qualifiant de pédophile. Unsworth, qui était une personne totalement inconnue jusqu’à présent, Je finirais par poursuivre le magnat, qui a perdu la tête et a également dû supprimer le tweet.