Il n’y a pas de souris parfaite, mais Logitech couvre autant de sous-catégories que vous pouvez en compter, ce qui signifie que vous devriez trouver une option qui réponde à votre budget et à vos autres besoins. Il en va de même pour les souris gamer. Logitech fabrique beaucoup de souris, nous avons donc dressé une liste des meilleures souris de jeu de Logitech pour différents types de joueurs afin de rendre votre décision d’achat aussi simple que possible.

Les meilleures souris de jeu Logitech

Dans cette liste, nous avons le meilleur de Logitech pour les joueurs MOBA/MMO, les joueurs de jeux de tir et les joueurs à petit budget. Les souris de Logitech sont réputées pour leur fiabilité, alors améliorez votre configuration avec une souris de jeu simple. Voici les meilleurs choix de la gamme G de Logitech.

Meilleure souris de jeu Logitech dans l’ensemble

La G502 est l’une des souris les plus appréciées de Logitech, et pour une bonne raison aussi. La fiabilité, les pièces haut de gamme et les fonctionnalités font de cette souris la meilleure souris de jeu Logitech dans l’ensemble. Il comprend l’hyperscrolling signature de la société, une batterie rechargeable, une molette de défilement inclinable et une tonne de boutons supplémentaires pour mapper des fonctions supplémentaires dans les jeux.

La souris est également livrée avec des poids réglables pour affiner l’expérience, ou vous pouvez abandonner les poids pour le système Powerplay de Logitech qui chargera votre souris sans fil pendant que vous jouez afin qu’elle ne manque jamais de jus au milieu du jeu. Le prix de 150 $ vous offre l’une des meilleures souris de jeu sur le marché.

Meilleure souris de jeu Logitech à petit budget

Vous n’avez plus à faire de compromis sur l’apparence lorsque votre budget est serré ; le G305 est là pour sauver la mise avec un design minimaliste, un temps de réponse de 1 ms et un capteur pouvant aller jusqu’à 12 000 DPI. Cette souris à 40 $ n’est pas fainéante, et les produits Logitech sont connus pour résister à l’épreuve du temps, vous n’aurez donc pas besoin de remplacer celle-ci de sitôt.

La souris fonctionne avec une seule pile AA annoncée pendant 250 heures et est disponible en différentes couleurs, alors choisissez votre poison; tu vas passer un bon moment.

Meilleure souris de jeu Logitech pour les MMO et les MOBA

Je vais commencer par la raison pour laquelle cette souris a cet endroit ; 15 boutons configurables au total. Pour les MOBA et les MMO, avoir accès à autant de fonctions d’une simple pression du pouce est indispensable et vous aidera sans aucun doute à exécuter vos mouvements rapidement.

Outre les boutons, vous disposez également d’un hyperscrolling, d’un capteur jusqu’à 25 000 DPI et d’une molette d’inclinaison. Cette souris à piles AA ne coûte que 100 $, un très bon prix pour une souris aussi bestiale.

Meilleure souris de jeu Logitech pour les tireurs

Le G Pro X Superlight arbore un look sobre, mais ne vous y trompez pas ; c’est l’une des souris de jeu les plus légères, ce qui en fait la meilleure souris de jeu de Logitech pour les jeux de tir. Pesant moins de 63 g, il est également doté de pieds en PTFE pur (pensez: casseroles antiadhésives) au fond pour glisser sans effort sur n’importe quelle surface.

En dehors de cela, il y a le capteur Logitech 25k DPI Hero et la compatibilité Powerplay. Tout cela ensemble en fait un excellent package pour 150 $, excellent pour ceux qui cherchent à améliorer leur jeu où des millisecondes peuvent faire la différence entre une victoire et une perte.

Meilleure souris de jeu filaire Logitech

Parfois, dans un monde où les fréquences sans fil sont partout autour de nous, perturbant potentiellement les performances de votre souris sans fil, il suffit de revenir à l’essentiel. Logitech vous a couvert ici avec le G403.

Cette souris est câblée, a des boutons de clic gauche/droit et arrière/avant. Il y a peu de cloches et de sifflets ici, juste un objectif précis et une expérience de jeu qui ne peut pas être interrompue par la nécessité de charger une batterie. Concentrez-vous sur la victoire, pas sur la charge.

C’est tout pour notre aperçu des meilleures souris de jeu de Logitech. Faites-nous savoir ce qu’il y a dans votre configuration dans les commentaires et assurez-vous de compléter le package avec l’un des meilleurs tapis de souris et l’un des meilleurs claviers de jeu bon marché.