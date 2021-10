Les meilleures souris de voyage de 2021

Une bonne souris de voyage est essentielle pour le professionnel en déplacement, l’étudiant ou toute personne qui préfère la tactilité d’une souris à un trackpad d’ordinateur portable. Voici quelques-unes des meilleures souris de voyage dans différents prix et catégories.

Les meilleures souris portables

Bien que les trackpads pour ordinateurs portables se soient considérablement améliorés au fil des ans, de nombreuses personnes aiment toujours le confort d’une souris traditionnelle lorsqu’elles utilisent un ordinateur loin de chez elles. Dans cette liste, nous avons des souris sans fil allant de 25 $ à 80 $ pour les fonctionnalités, les jeux et ceux qui aiment utiliser un trackpad mais ont besoin d’un pad externe pour un confort optimal. Entrons dans les meilleures souris pour voyager.

Meilleure souris portable dans l’ensemble

Le Logitech M535 est un classique éprouvé ; il est sorti en 2015 et s’envole toujours des étagères près de six ans plus tard. Cette souris offre un excellent équilibre entre le prix et les fonctionnalités avec une molette inclinable, des niveaux de DPI réglables et des gestes activés via le logiciel Logitech.

La M535 est une souris Bluetooth uniquement, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’utiliser un port USB pour l’utiliser, et Logitech annonce une autonomie de 10 mois. Découvrez-le ci-dessous.

Meilleure souris de voyage haut de gamme

Luke Little / Autorité Android

Nous promettons que Logitech ne consommera pas toute cette liste, mais comment pouvons-nous parler des meilleures souris de voyage sans mentionner la MX Anywhere 3 ? Il s’agit de la souris la plus haut de gamme et la plus riche en fonctionnalités de la société avec un défilement hyperrapide, une qualité de fabrication supérieure, une batterie rechargeable et un contrôle sur plusieurs ordinateurs.

80 $ est un prix élevé, mais pour ceux qui veulent le meilleur du meilleur, ne cherchez pas plus loin que le MX Anywhere 3.

Meilleure souris de voyage à petit budget

À l’opposé du spectre Logitech, la Pebble est l’une des meilleures souris de voyage dans cette gamme de prix. La conception ultra-portable comprend des commutateurs à clic silencieux et une connectivité Bluetooth ou un récepteur USB sans fil, ce qui signifie que vous pouvez facilement basculer entre les appareils connectés.

Celui-ci couvre à peu près les bases, mais il les fait assez bien, et au bas prix de 30 $, il est difficile de laisser passer.

Meilleure souris portable pour les jeux

Maintenant que nous ne sommes plus sur Logitech, les propriétaires d’ordinateurs portables de jeu apprécieront la souris Aetheris de Razer pour son capteur de qualité gaming. Il dispose d’un capteur jusqu’à 7 200 DPI pour que vous puissiez vous détendre et jouer à des jeux après avoir terminé un travail loin de chez vous.

L’Aetheris est disponible en noir ou blanc et coûte 50 $. Pour une souris de jeu, c’est un bon rapport qualité-prix pour la dualité de travail et de jeu que vous pouvez accomplir avec.

La souris la plus portable

L’entrée premium de Microsoft dans le pays des souris portables est l’Arc Mouse Touch, et celle-ci est unique. Il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt sur cette souris ; au lieu de cela, il se plie à plat pour s’éteindre et se replie en arc pour s’allumer. Elle a été conçue en pensant aux appareils Surface de Microsoft, mais il s’agit d’une souris Bluetooth et, en tant que telle, elle fonctionnera avec tout ce à quoi vous pouvez la coupler.

Le composant « toucher » fait référence au mouvement de défilement que vous utiliserez pour parcourir les pages et les documents. En déplaçant votre doigt de haut en bas près des boutons de clic droit/gauche, vous naviguerez à travers les pages Web et les documents.

Le facteur de forme de la souris Arc est hyper-portable – vous pouvez le jeter dans une pochette pour ordinateur portable sans problème. Si vous manquez d’espace dans votre sac, le prix de 70 $ peut en valoir la peine.

Meilleure souris trackpad portable

Maintenant, nous savons que certains d’entre vous préfèrent en fait un trackpad, et pour vous, nous avons le trackpad de précision Brydge W-touch – c’est vrai, ce trackpad utilise des pilotes de précision Windows. Cela signifie qu’il fonctionnera de la même manière qu’un trackpad d’ordinateur portable avec des gestes à 2, 3 et 4 doigts.

Le W-touch se recharge via USB-C, mesure moins d’un demi-pouce d’épaisseur et se couple par Bluetooth pour une expérience de trackpad fluide et confortable en déplacement. Ce n’est pas bon marché, mais il n’y en a pas beaucoup comme ça là-bas.

