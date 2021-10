Les meilleures souris gamer pas chères de 2021

Luke Little / Autorité Android

Il y a quelques années à peine, les meilleures souris de jeu étaient hors de portée pour de nombreuses personnes. De nos jours, il est facile de trouver sur le marché des souris de jeu bon marché qui sont suffisamment fiables pour être votre pilote quotidien. Nous avons sélectionné certaines des meilleures souris de jeu bon marché. Vérifiez-le!

Les meilleures souris gamer pas chères

Dans cette liste, de nombreuses souris partagent des caractéristiques similaires mais varient considérablement dans leur esthétique. Certains d’entre eux ont même des fonctionnalités exceptionnelles, tandis que d’autres couvrent simplement les bases sans peluches supplémentaires. Sans plus tarder, voici nos choix.

Razer Basilic V3

Maintenant, je sais que c’est censé être une liste des meilleures souris de jeu bon marché, mais écoutez-moi. La dernière entrée de Razer dans sa gamme Basilisk est le V3, et il semble être un gros frappeur. Si vous pouvez étirer votre budget à 70 $, vous obtiendrez non seulement l’excellente ergonomie que les utilisateurs de Basilisk connaissent et adorent, mais vous obtiendrez une molette de défilement libre avec des clics d’inclinaison, un capteur pouvant atteindre 26 000 DPI et 11 RVB. zones pour des niveaux de personnalisation qui ne se trouvent généralement pas dans cette gamme de prix.

Il s’agit d’une souris riche en fonctionnalités pour l’argent, et bien qu’elle coûte 70 $, c’est facilement l’une des meilleures souris de jeu bon marché.

Logitech G305

Si vous êtes dans une configuration plus minimale, la Logitech G305 est l’une des meilleures souris de jeu bon marché. Il couvre les bases, avec moins de cloches et de sifflets que des modèles plus chers. Vous obtiendrez le capteur Hero de Logitech pouvant aller jusqu’à 12 000 DPI, six boutons programmables et une autonomie allant jusqu’à 250 heures.

Le G305 est également disponible dans une grande variété de couleurs, juste au cas où vous ne seriez pas du tout le minimaliste que vous pensiez être. À 40 $, il est difficile de se tromper avec celui-ci.

SteelSeries Rival 3

SteelSeries est connu pour ses excellents périphériques de jeu ; ils vous couvrent, des casques aux claviers et aux souris. Le Rival 3 fait notre liste pour la valeur pure présentée ici. Pour 30 $, vous obtiendrez une qualité de construction solide, un capteur jusqu’à 8 500 DPI et trois zones RVB personnalisables.

La Rival 3 est à peu près l’entrée de gamme, mais aussi l’une des meilleures souris de jeu bon marché.

Razer Deathadder Essentiel

La souris Deathadder Essential de Razer couvre exactement cela; les essentiels. Vous obtiendrez deux zones éclairées par des LED vertes, six boutons programmables et un capteur allant jusqu’à 6400 DPI. Peu de choses se démarquent à propos de celui-ci, mais les accessoires de Razer sont généralement fiables à long terme, vous n’avez donc pas à vous soucier d’avoir à mettre à niveau de sitôt.

HyperX Pulsefire Hâte

HyperX, propriété de Kingston, est un nom moins connu dans le domaine des souris de jeu, mais cela n’enlève rien à ce qu’il propose ici. Le Pulsefire Haste est ultra léger grâce aux trous en forme de nid d’abeille dans la souris. Pesant à peine 59 g, il est destiné à ceux qui souhaitent améliorer leur précision et viser les tireurs avec une souris qui nécessite un effort minimal pour se déplacer sur un tapis de souris.

Du ruban adhésif pour les côtés de la souris est inclus pour encore plus de contrôle sur l’endroit où va votre souris. Dans l’ensemble, il s’agit de la meilleure souris de jeu bon marché pour les futurs professionnels du FPS. 50 $ vous rapportent un peu et beaucoup à la fois ici. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Corsair Katar Pro sans fil

Le Katar Pro Wireless de Corsair arbore un look sobre, mais ne vous y trompez pas ; Cette souris de jeu bon marché à 6 boutons contient un capteur jusqu’à 10 000 DPI et dispose de la technologie Slipstream hyper-rapide de Corsair pour se connecter à un ordinateur.

Corsair annonce une latence de 1 ms et 135 heures d’autonomie sur cette souris à 40 $, il n’y a donc pas de bêtises à avoir ici. Découvrez-le sur le lien ci-dessous.

C’est tout pour notre liste des meilleures souris de jeu bon marché que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Consultez nos guides sur les meilleurs claviers de jeu et les meilleurs tapis de souris pour compléter votre configuration.