Les meilleures souris verticales pour le confort du poignet en 2021 en 2021

Une bonne souris d’ordinateur verticale peut atténuer l’inconfort causé par une utilisation à long terme de l’ordinateur. Les meilleures souris verticales mettront votre main dans ce qu’on appelle une « position de poignée de main », qui est une position de repos naturellement confortable pour nos mains. Jetons un coup d’œil aux meilleures souris verticales.

Les meilleures souris verticales

Alors que le facteur de forme vertical offre un confort inégalé, les souris verticales ne sont pas particulièrement courantes. Beaucoup d’entre nous sont habitués aux souris ordinaires qui ont les mains plus proches de nos bureaux, ou aux souris ergonomiques, avec des courbes pour s’adapter à nos paumes. Dans cette liste, il y a quelques marques qui se démarquent dans ce domaine du marché, en particulier pour les personnes souffrant du canal carpien.

Logitech MX Vertical

Comment faire une liste des meilleures souris verticales sans mentionner Logitech ? Emblématique dans l’espace accessoire ergonomique, l’espace accessoire de jeu, et généralement apprécié pour ses périphériques de haute qualité pour tout ce dont vous en avez besoin. La MX Vertical est la souris ergonomique la plus aboutie de l’entreprise. Il présente un angle de 57 degrés sur lequel votre main repose pour soulager la tension et l’inconfort.

Les autres spécifications incluent un capteur jusqu’à 4 000 DPI, la compatibilité Logitech Flow pour des transferts de fichiers transparents et un contrôle multi-appareils, et une batterie rechargeable qui dure jusqu’à quatre mois avec une seule charge. À 100 $ pour une souris conçue par des ergonomes, je dirais que c’est une très bonne affaire.

Pingouin Posturite

Passant directement d’une marque très connue à une marque nettement plus silencieuse, la souris Posturite Penguin est un peu un oldie. Cela étant dit, cela place également votre main dans une position unique qui ressemble à un changement de vitesse dans une voiture. Il n’a pas trop de cloches et de sifflets, mais la souris dans son ensemble est une excellente offre en raison de la polyvalence et de la personnalisation offertes.

Il existe de nombreuses variantes de la souris ; en suivant le lien ci-dessous, vous verrez des tailles petites-grandes et des variantes filaires ou sans fil de ces tailles. La société inclut même un tableau des tailles dans la liste Amazon pour trouver votre ajustement parfait. Celui-ci vaut vraiment la peine d’être considéré, surtout si les positions de poignée de main ne fonctionnent pas pour vous.

Souris verticale numérique J-tech

Certaines sessions de joueurs peuvent durer aussi longtemps que les journées de travail de certaines personnes. Pour l’inconfort qui en résulte, J-tech propose une souris de jeu verticale qui vous permettra de mieux jouer plus longtemps. Son capteur suit jusqu’à 4 000 DPI, il est entouré de quelques zones RVB et J-tech dispose d’un logiciel compagnon pour modifier des éléments tels que la sensibilité à votre guise.

La souris comprend également un repose-mains, ce qui est essentiel pour ce facteur de forme car sans lui, votre paume glissera sur le bureau, ralentissant les mouvements de votre souris. 30 $ est un excellent prix pour une si belle souris de jeu verticale. Découvrez-le via le bouton ci-dessous.

Souris verticale sans fil Anker

La réputation renommée d’Anker ne s’arrête pas aux piles et aux adaptateurs ; c’est également l’une des souris verticales les plus économiques que vous puissiez acheter. Bien qu’il ne soit pas tape-à-l’œil et n’ait pas trop de fonctionnalités remarquables, il s’agit d’une offre économique solide et suffisamment petite pour voyager avec, pour démarrer.

La souris a la disposition à six boutons que vous attendez avec des boutons avant/arrière et un clic du milieu. Avec un peu moins de 30 $, l’offre d’Anker est excellente.

Souris ergonomique iClever

Cette souris verticale d’iClever vit dans le même domaine que la souris Anker au-dessus. Avec un design similaire et un angle légèrement plus raide, cette souris ergonomique couvre les bases à un très bon prix.

Il se connecte via un récepteur USB, utilise 1 pile AA pour l’alimentation et dispose d’interrupteurs à clic silencieux. Le prix de l’offre d’iClever est également similaire à celui de l’Anker, à moins de 30 $.

VMDW évolutif

Enfin, Evoluent est crédité d’avoir créé la première souris verticale à arriver sur le marché. Bien que la société ne soit pas tout à fait connue, elle propose certaines des meilleures souris verticales.

La souris verticale D Wireless (VMDW en abrégé) a une conception à sept boutons, avec une souris centrale droite/gauche, arrière/avant, plus un bouton supplémentaire à utiliser avec votre annulaire. La souris utilise une pile AA pour l’alimentation et dispose d’un logiciel compagnon en option pour la personnalisation. À 115 $, ce n’est pas la moins chère de la liste, mais vous payez pour des années d’expérience dans la fabrication des meilleures souris verticales.

C’est tout pour notre liste des meilleures souris verticales. Pour terminer votre voyage vers une meilleure ergonomie, consultez nos listes des meilleurs claviers ergonomiques et des meilleurs bureaux debout que vous pouvez acheter