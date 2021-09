Les meilleures ventes et offres technologiques de la fête du Travail 2021: Amazon, Walmart et plus

Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Les offres de la fête du Travail battent maintenant leur plein, avec une multitude de remises notables disponibles sur certains matériels et accessoires majeurs à travers le spectre technologique. Que vous achetiez du matériel de dernière minute pour l’école ou que vous vous prépariez à vous préparer pour la saison télévisée d’automne avec votre appareil de diffusion en continu préféré, ce week-end pourrait être la dernière véritable opportunité pour vous d’économiser de l’argent sur les téléviseurs, les écouteurs et d’autres gadgets jusqu’au Black Friday et au Cyber ​​Monday en novembre.

Pour faciliter le tri dans l’abondance des offres, nous avons organisé une sélection des meilleures ventes et offres disponibles pour la fête du Travail, dont la majeure partie devrait durer tout le long week-end. Nous avons également rassemblé les meilleures offres de télévision pour la fête du Travail, que vous ayez besoin d’un OLED, d’un QLED de milieu de gamme ou d’un téléviseur LED moins cher.

Offres Apple

MacBook Air avec M1

L’Apple MacBook Air est l’ordinateur portable d’entrée de gamme avec le nouveau silicium personnalisé d’Apple appelé M1. Il est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et n’a pas de ventilateur.

Photo de Dan Seifert / Le chargeur MagSafe officiel de The Verge Apple est en vente sur Amazon pour 30 $, un plus bas historique qu’il n’a atteint que récemment. Le chargeur magnétique compatible Qi peut fournir aux iPhone 12 et 12 Pro jusqu’à 15 watts de puissance lorsqu’il est utilisé avec un bloc d’alimentation de 20 watts. L’Apple Watch Series 6 rouge est désormais disponible dans quelques tailles et configurations à prix réduit. Best Buy propose le modèle de base équipé d’un GPS pour 249 $, et Walmart propose la version 44 mm pour 349 $. B&H offre également une remise de 140 $ sur la série 6 de 40 mm avec connectivité cellulaire, la ramenant à seulement 359 $. Lire notre avis. Best Buy et Amazon ont toujours les meilleurs prix sur le dernier iPad Air, les deux détaillants ayant réduit de 100 $ et faisant chuter le chiffre d’affaires final à 500 $, son meilleur prix à ce jour. Lire notre avis. Les AirPod d’Apple avec l’étui de chargement sans fil coûtent 150 $ chez Amazon (normalement 199 $), le deuxième meilleur prix que nous ayons vu sur les vrais écouteurs sans fil ces derniers mois. Lire notre avis. Le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces de quatrième génération est en vente chez Best Buy au prix de 199 $ (normalement 349 $), correspondant au meilleur prix du clavier à ce jour. Lire notre avis. L’Apple Pencil de deuxième génération est disponible sur Amazon pour 99 $ (normalement 130 $), un nouveau plus bas qu’il n’a atteint que récemment.

Offres sur les ordinateurs portables

Alienware m17 R4

L’Alienware m17 R4 est un ordinateur portable de jeu de 17,3 pouces doté d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM DDR4, d’un SSD de 1 To et d’un GPU Nvidia RTX 3060. C’est le package complet pour une machine de jeu, avec des accents RVB et un éclairage de clavier.

Amazon propose actuellement l’ordinateur portable de jeu de 13,3 pouces d’Alienware dans le cadre d’une offre en or, aujourd’hui seulement, pour 1 970 $. C’est une remise de 270 $ pour une machine de jeu très performante. Le GS75 Stealth de 17,3 pouces de MSI offre des performances de jeu exceptionnelles pour un bon rapport qualité-prix au prix de vente actuel d’Amazon (1 499 $), qui coûte 250 $ sur le modèle pour une durée limitée. L’ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 de l’année dernière coûte 1 173 $ sur Amazon avec un processeur Intel Core i7 et 16 Go de RAM, ce qui vous permet d’économiser près de 330 $. Lisez notre revue de base du Razer Blade 15 2021. L’ordinateur portable Legion 7 de 15,6 pouces de Lenovo est à 550 $ de rabais chez Antonline, ce qui le ramène à 1 200 $ (normalement 1 750 $).

Offres casques et écouteurs

Jabra Elite 75t

Les écouteurs Elite 75t de Jabra offrent un son riche en basses, des performances fiables et peuvent se connecter à deux appareils, comme un téléphone et un ordinateur portable, en même temps.

Photo de James Bareham / The Verge Les Beats Solo Pro sont disponibles en bleu chez Best Buy et Amazon pour 170 $ (normalement 300 $), le deuxième meilleur prix à ce jour sur les écouteurs vibrants et antibruit d’Apple. Lire notre avis. Les Amazon Echo Buds de deuxième génération coûtent 90 $ sur Amazon (normalement 120 $), l’un des meilleurs prix que nous ayons rencontrés pour les écouteurs économiques d’Amazon. Lire notre avis.

Offres de jeux

Casque sans fil HyperX Cloud Flight

L’HyperX Cloud Flight équilibre le confort et un solide rapport qualité-prix. Le casque sans fil et léger offre jusqu’à 30 heures d’autonomie et peut également être utilisé avec fil.

Resident Evil Village est disponible pour la PlayStation 4, la PS5 et la Xbox Series X au prix de 45 $ chez Best Buy (normalement 60 $). Lire notre avis. Demon’s Souls, une formidable exclusivité PS5, coûte 40 $ chez Walmart (normalement 70 $). Le contrôleur Xbox Elite Series 2 de Microsoft pour 158 $ sur Amazon (normalement 180 $), la remise la plus importante que nous ayons vue sur le contrôleur premium. Lire notre avis. Ratchet & Clank: Rift Apart coûte 60 $ sur Amazon (normalement 70 $), l’un des meilleurs prix à ce jour sur la récente exclusivité PS5. Lire notre avis. Le contrôleur de jeu mobile Kishi de Razer pour iPhone coûte 64 $ sur Amazon (normalement 100 $), le meilleur prix que nous ayons vu sur le périphérique de jeu populaire. La version Android est également en vente sur Amazon pour 55 $ (normalement 70 $). HyperX propose plusieurs accessoires de jeu à prix réduit pour la fête du Travail, des casques et des souris à un clavier mécanique pleine taille et à un microphone USB. Les remises s’étendent également à plusieurs détaillants, cependant, certains notables incluent le casque Cloud Flight Wireless à 100 $ (40 $ de rabais) sur Amazon et Best Buy, ainsi que la souris de jeu filaire Pulsefire Surge, qui peut être achetée pour 40 $ (15 $ de rabais). ) sur Amazon, Best Buy et Target. La webcam Kiyo de Razer coûte 62 $ sur Amazon (normalement 100 $), ce qui correspond à son plus bas historique. La souris de jeu G Pro de Logitech est en vente sur Amazon pour 85 $ (normalement 130 $), le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur la souris.

Offres pour la maison intelligente

Ring Video Doorbell 3

La dernière sonnette vidéo Ring offre une prise en charge améliorée de la double bande 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi qu’une nouvelle fonction de zone de mouvement qui peut détecter les mouvements à moins de cinq à 15 pieds de votre porte d’entrée, ou partout où vous préférez l’installer.

Image: L’Echo Show 8 de deuxième génération de Philips Amazon coûte 80 $ sur Amazon (normalement 80 $), un bon prix pour un haut-parleur intelligent qui ne coûte pas beaucoup moins cher en dehors de Prime Day. Lire notre avis. Le haut-parleur intelligent Nest Audio de Google coûte 80 $ chez Best Buy (normalement 100 $), le deuxième meilleur prix du haut-parleur intelligent mis à niveau à ce jour. Lire notre avis. Le purificateur d’air Airmega 200M de Coway coûte 129 $ chez Walmart (normalement 229 $).

Offres TV

L’OLED C1 de 55 pouces de LG

L’OLED C1 de LG commence avec un modèle de 48 pouces, allant jusqu’à 83 pouces. Toutes les tailles de cet OLED disposent d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la prise en charge de FreeSync et G-Sync et d’un processeur rapide.

La dernière série M de 58 pouces de Vizio coûte 700 $ sur Amazon (normalement 770 $), son meilleur prix à ce jour. Le téléviseur de la série 4 de TCL avec Android TV ne coûte que 400 $ chez Best Buy (normalement 500 $), le meilleur que nous ayons vu sur le téléviseur 4K de 55 pouces ces derniers mois. Le téléviseur The Frame de 55 pouces de Samsung – une LED 4K inspirée d’une galerie – est à 200 $ de rabais chez Amazon et Best Buy, ce qui le ramène à environ 1 300 $. Le Bravia X90J de 55 pouces de Sony, compatible avec Google TV, est actuellement à 100 $ de rabais, ce qui le ramène à 1 200 $ chez Best Buy.

Offres smartphones

Le Galaxy S21 Ultra 5G déverrouillé de Samsung coûte 1 000 $ sur Amazon (normalement 1 200 $), ce qui correspond au meilleur prix que nous ayons vu sur la version déverrouillée ces derniers mois. Lire notre avis. Le Xperia 5 II débloqué de Sony coûte 848 $ sur Amazon (normalement 950 $), ce qui correspond à son meilleur prix précédent. Lire notre avis.

