Les meilleures vestes de ski et de snowboard à porter cet hiver

Restez au chaud et au sec sur les pistes (Photo : Metro.co.uk)

Que vous préfériez dévaler la montagne sur une ou deux planches, vous saurez l’importance d’une bonne veste d’hiver.

Vous voulez qu’il soit imperméable, coupe-vent, facile à déplacer et, surtout, beau.

Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures vestes de ski et de snowboard cette saison dans les styles homme et femme.

Du super molleton au chic qui se démarque, voici nos favoris.

Columbia Anorak de ski imperméable pour homme Aerial Ascender

Démarquez-vous sur les pistes

La doublure thermoréfléchissante retient la chaleur.

Achetez-le pour 200 £ chez Columbia Sportswear

Veste de snowboard DC Shoes Cruiser pour femme

Camouflage cool

Les caractéristiques comprennent des aérations sous les aisselles et des poches pour les forfaits.

Achetez-le pour 200 £ chez DC Shoes

Dare2B The Jenson Button Edit — Denote Veste de ski imperméable et recyclée pour hommes

Restez au chaud quoi qu’il arrive

ridiculement chaud, grâce à l’isolation et une doublure en polaire.

Achetez-le pour 99,95 £ auprès de Dare 2 B

Veste femme Horsefeathers Arianna Tie-Dye

Fête de la neige chic

Canalisez votre poussin hippie intérieur avec cette veste ultra-résistante à séchage rapide.

Achetez-le pour 151 £ chez Horsefeathers

Veste Dragline pour hommes The North Face

Faites un impact en orange

Imperméable, coupe-vent et ultra-lumineux — la garantie de se démarquer sur les pistes.

Achetez-le pour 380 £ chez The North Face

Veste femme Oakley Ollie

De jolis motifs de poches

Vous aimez une bonne poche ? Cette veste en a beaucoup, dont une assez grande pour une paire de lunettes.

Achetez-le pour 225 £ chez Oakley

