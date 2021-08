Les meilleures voitures de course que vous pouvez utiliser pour la route | Moteur

Dans ces lignes, nous allons parler de 9 des meilleures voitures de course sur route. Authentique bêtes de circuits homologués street.

Il existe des voitures qui ont été créées pour dévorer les courbes d’un circuit mais qui sont disponibles pour rouler sur la route. Avec cette double personnalité, on retrouve des voitures aussi connues que la Porsche 911 GT3 RS ou la Lamborghini Huracán STO. Ce sont parmi les meilleurs aujourd’hui, bien qu’ils ne soient pas les seuls. Eh bien dans ces lignes, nous allons parler de 9 des meilleures voitures de course sur route.

La McLaren F1 est et sera l’une des meilleures voitures de sport que l’homme ait jamais créées. La marque a remporté les 24 Heures du Mans 1995 avec une version compétition du même modèle, et pour célébrer les cinq unités qui ont terminé le test a créé le McLaren F1 LM. Une voiture plus radicale et puissante que la F1 qui pourrait rouler sur la route. L’histoire était totalement différente avec le BMW M1 Procar, parce que celui-ci n’a pas pu concourir. Et malgré le fait qu’ils aient été remis dans leur état normal, l’un d’eux a remonté les spécifications Procar et a été homologué pour la conduite sur route.

Avec lui KTM X-Bow oubliez les bagages ou même le pare-brise. Concentrez-vous sur la conduite de cette machine conçue pour la piste sur la route. Rien à voir avec lui Joueur EXR-S, un Range Rover Sport de plus de 550 ch créé par Bowler Nemesis pour des compétitions comme le Dakar. Au moins ce tout-terrain pourrait passer inaperçu, rien à voir avec le Radical SR3 dont on se demande encore comment il peut être homologué. Quel appareil !

Celui que vous connaissez bien est le Mercedes-Benz AMG CLK GTR, une voiture créée pour le Championnat FIA GT dont la marque devait construire 25 exemplaires de route. Il contenait le puissant V12 AMG de 6,9 ​​litres et 612 chevaux. Moins connu est le Prague R1R, la première voiture de route de l’entreprise depuis 1947. Ils ont rendu leur voiture de course un peu plus confortable, une bête de piste pesant à peine 670 kg.

Il peut également porter une plaque d’immatriculation, bien qu’il semble le contraire, le SCG 003S, une voiture basée sur celle qui a couru les 24 heures du Nürburgring. Qu’est-ce qu’un Mazda MX-5? Non, cela ne nous a pas échappé. Et c’est que la Mazda MX-5 est l’option la plus économique, l’une d’entre elles, pour courir en sport automobile. Elle a été utilisée dans des séries de courses partout dans le monde, une voiture avec une grande dynamique.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.