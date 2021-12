Les meilleures voitures dont le lancement est prévu en 2022 : Range Rover, Volkswagen, Ferrari

Vous pourriez être en train de zoomer sur l’un d’entre eux l’année prochaine (Photo: Metro.co.uk)

Vous envisagez une nouvelle voiture pour 2022 ?

Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures voitures neuves qui devraient arriver dans les salles d’exposition l’année prochaine.

Des moteurs électriques de ville de Volkswagen aux supercars à turbocompresseur de Ferrari, il y a de quoi s’enthousiasmer pour la nouvelle année.

Lisez ci-dessous pour voir ceux que vous devriez rechercher:

Volkswagen identifiant Bourdonner

Volkswagen identifiant Buzz (Photo : Andrew Trahan Photography LLC)

Le monde de l’automobile regorge de mêmes SUV et multisegments, de sorte que le VW Buzz sera une bouffée d’air frais pour tous ceux qui souhaitent changer.

Inspiré du VW Microbus d’origine, l’ID Buzz est une mini-fourgonnette tout électrique dont les dimensions extérieures sont comparables à celles de la VW Golf et dont l’espace intérieur rivalise avec la plus grande Passat.

Il dispose de sept sièges et d’un plancher plat qui permet de repositionner ces sièges de multiples façons pour adapter l’espace à vos besoins individuels.

Alimenté par batterie, il offrira une autonomie d’environ 340 milles, avec une batterie décente de 111 kWh, et sera à traction intégrale. Plus important encore, il a également l’air cool.

Attendez-vous à voir le VW ID Buzz sous forme de véhicule de tourisme et de véhicule commercial à la fin de 2022.

Prix ​​à déterminer, attendez-vous à environ 34 000 £

Range Rover

Range Rover (Photo : Nick Dimbleby)

La dernière itération du Range Rover promet d’être aussi belle, désirable et luxueuse que le modèle ne l’a jamais été – certainement pour son public cible, de toute façon.

Cette nouvelle édition est sensiblement plus lisse et plus élégante qu’auparavant, avec des surfaces lisses et sans chichis. L’intérieur devrait également être immensément spacieux grâce à une nouvelle option à sept places, avec un luxe accru grâce à de nouveaux matériaux, notamment des boutons et des interrupteurs en céramique en option.

Bien sûr, il promet également une conduite aussi douce que jamais et ne manquera pas de capacités tout-terrain.

Si vous voulez un véhicule qui va n’importe où et fait n’importe quoi dans l’opulence absolue, gardez un œil sur celui-ci.

Disponible à la commande à partir de 94 400 £, landrover.co.uk

Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB

Aucune nouvelle année n’est complète sans une offrande du Cheval Cabré et nous nous attendons à une véritable merveille en 2022.

La Ferrari 296 GTB promet d’être la nouvelle supercar d’entrée de gamme de l’entreprise et utilisera un moteur V6 bi-turbo de 2,9 litres et une puissance hybride rechargeable pour produire 819 ch et 740 Nm de couple.

Cela devrait permettre un temps de 0 à 62 mph de 2,9 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 205 mph.

Fait intéressant, sa batterie de 7,4 kWh permet également à la voiture de rouler silencieusement sur environ 15 miles à l’électricité seule, de sorte que vous n’avez à réveiller personne lorsque vous partez pour une explosion rapide un dimanche matin.

Prix ​​à déterminer, attendez-vous à environ 260 000 £

Mercedes SL

Mercedes SL (Photo : Mercedes-Benz AG – Global Commun)

Les ventes de la Mercedes SL ont chuté ces dernières années, mais cela semble en place

changer avec l’arrivée d’un tout nouveau modèle de septième génération.

Le nouveau SL aura un style de carrosserie coupé, un toit convertible et quatre sièges – deux bancs appropriés pour les adultes à l’avant et deux pour toute personne de moins de 5 pieds à l’arrière.

Il n’hésitera pas à déployer ses performances – la nouvelle SL utilisera un moteur V8 de 4,0 litres caché sous ce long capot, créant un minimum de 476 ch.

Un modèle hybride rechargeable est également en préparation et promet plus de 800 ch.

Prix ​​à déterminer, attendez-vous à environ 100,00 £

Demandez au médecin de l’automobile : Phill Tromans, éditeur automobile de Cazoo

À quelle fréquence dois-je vérifier la pression de mes pneus ?

Différentes voitures nécessitent des pressions de pneus différentes, et les réglages corrects pour le vôtre seront écrits sur une étiquette sur la carrosserie de la voiture ou dans son manuel.

À tout moment de l’année, il est vraiment essentiel de continuer à vérifier la pression de vos pneus, idéalement toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois.

Beaucoup de gens la négligent, mais n’oubliez pas que vos pneus sont la seule partie de votre voiture en contact avec la route (à moins que quelque chose ne tourne gravement mal). Des pressions incorrectes entraîneront une usure inégale de vos pneus et peuvent également vous donner moins d’adhérence.

Les températures hivernales peuvent signifier que la pression de vos pneus chute plus rapidement qu’en été, il est donc encore plus important de les vérifier fréquemment.

Respectez les niveaux recommandés par le fabricant et vérifiez-les à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur d’un garage chaud.

Une question pour nos experts ? Écrivez-nous à cardoctor@metro.co.uk



