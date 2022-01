Les meilleures voitures et concepts du CES 2022 : BMW, Sony, Cadillac et plus

La plupart des gens ne considèrent pas le CES comme un salon de l’automobile, mais l’extravagance technologique de Las Vegas accueille chaque année de nombreuses annonces liées à l’automobile. Et c’est tout à fait normal : les voitures modernes sont, de plus en plus, des ordinateurs sur roues.

Au CES 2022, nous avons vu de nouvelles technologies intéressantes, des lancements de nouveaux modèles et même des annonces passionnantes d’entreprises que vous n’associeriez pas normalement aux voitures.

Voici nos annonces automobiles préférées du CES 2022.

BMW iX Flow

BMW a fait plusieurs annonces au CES 2022, dont une bête électrique de 610 chevaux appelée iX M60. Mais la véritable vedette du salon BMW était iX Flow, un « travail de peinture » électrophorétique qui change les couleurs en un clin d’œil.

Le concept transforme efficacement la surface de la voiture en un écran e-ink. Ce n’est pas une nouvelle technologie – vous connaissez peut-être l’encre électronique de votre liseuse Kindle – mais c’est la première fois que nous la voyons appliquée à une voiture entière avec un tel effet. Il fonctionne en utilisant des courants pour déplacer des microcapsules de pigment chargées électriquement, de sorte que le nom de l’encre électronique est très approprié.

Woah, BMW a présenté sa technologie de peinture à changement de couleur E Ink au CES sur un iX Flow. BMW dit que cela pourrait avoir des implications sur l’efficacité de ses véhicules électriques. pic.twitter.com/mw9DbLG2Su

Pour l’instant, iX Flow est limité au noir, au blanc et à peu près n’importe quelle combinaison des deux que vous pouvez imaginer. La technologie pourrait prendre en charge plus de couleurs à l’avenir – l’encre électronique couleur est, en fait, déjà disponible dans d’autres produits. BMW a déclaré que l’iX Flow permettra non seulement aux conducteurs de changer l’apparence de leur voiture à la volée, mais offrira également des avantages pratiques comme échapper à la police en refroidissant passivement la voiture en la blanchissant.

Sony Mobilité

L’une des grandes surprises du CES il y a deux ans était le concept de voiture électrique Vision S de Sony. Au CES 2022, Sony était de retour avec une mise à jour sur ses plans de transport, un nouveau SUV électrique Vision S et, surtout, la nouvelle qu’il envisageait un lancement commercial pour sa technologie EV.

Sony créera une nouvelle société appelée Sony Mobility Inc., à travers laquelle elle « explorera l’entrée sur le marché des véhicules électriques », bien que ce que cela signifie ne soit pas clair pour l’instant. De plus, Sony Mobility « aidera à créer un monde où chacun pourra vivre en harmonie avec les robots au quotidien ». Il semble que d’autres projets Sony comme le chien robot Aibo et le drone Airpeak S1 relèveront également de ce nouveau parapluie d’entreprise.

Pour accompagner l’annonce, Sony a présenté le SUV électrique Vision S 02 (à gauche dans l’image ci-dessus), un nouveau format basé sur la même plate-forme que la berline EV. Sony a mis l’accent sur les caractéristiques de divertissement et de style de vie de la voiture, plutôt que sur des éléments tels que la puissance et l’autonomie, mais a déclaré que ses voitures Vision S étaient actuellement testées sur les routes publiques.

Le marché des véhicules électriques est déjà encombré, mais il est toujours excitant de voir le légendaire Sony rejoindre la mêlée, où il peut apporter à la fois une technologie de pointe et l’un des sens du design les plus pointus de l’industrie.

Mercedes-Benz Vision EQXX

Le dernier concept-car Vision EQ de Mercedes-Benz est le Vision EQXX, et son titre de gloire est son autonomie ultra-longue de plus de 1 000 km (près de 650 miles) sur une seule charge. Est-ce impressionnant ? Considérez que la voiture actuelle à battre dans l’industrie, la Tesla Model S, ne peut parcourir qu’environ 400 milles dans sa version la plus longue portée.

La partie excitante est que la longue portée du Vision EQXX provient d’une focalisation laser sur l’efficacité plutôt que sur la taille de la batterie seule. Le résultat est ce que Mercedes-Benz a appelé un « chef-d’œuvre d’efficacité » avec une « gamme complètement réaliste ».

Maintenant, ce n’est qu’un concept pour le moment, nous devrons donc croire Mercedes sur parole en ce qui concerne ses revendications de gamme élevées. Mais le constructeur automobile allemand affirme que le travail qu’il a consacré à Vision EQXX aidera à développer des voitures du monde réel à l’avenir. Compte tenu de l’engagement de 40 milliards d’euros de Mercedes pour l’électrification de sa gamme d’ici 2030, nous n’avons aucune raison d’en douter.

Flux d’air Chrysler

Il y a près de 90 ans, Chrysler a proposé l’une des premières voitures américaines avec un design aérodynamique simplifié. Avance rapide jusqu’au CES 2022, et la nouvelle Chrysler Airflow est un concept-car destiné à présenter les ambitions de GM en matière d’électrification et de conduite autonome.

L’Airflow pourrait être la base de la première incursion de Chrysler dans les véhicules électriques, attendue dans le courant de 2025. Le constructeur automobile était avare de détails, donc tout ce que nous pouvons faire est de spéculer, mais le concept Airflow semble ancré dans la réalité. Nous pouvions le voir rouler dans la rue avec juste des modifications minimes à son extérieur élégant. Les quelques spécifications techniques révélées par Chrysler sont également réalistes – les moteurs à double arbre généreront 200 ch chacun, donnant à cet élégant SUV assez de punch pour 350 à 400 miles sur une seule charge.

Comme de nombreux constructeurs automobiles, Chrysler (ou plutôt sa maison mère Stellantis) investit massivement dans la conduite autonome. L’Airflow est doté de la technologie de conduite autonome STLA AutoDrive de Stellantis, capable d’une autonomie de niveau 3, ce qui signifie que la voiture pourra conduire elle-même dans de nombreuses situations, mais le conducteur devra être présent et alerte à tout moment.

Cadillac Espace Intérieur

Pour quelque chose d’un peu plus futuriste, ne cherchez pas plus loin que le Cadillac InnerSpace. Un concept de berline rare (-ish) à l’ère des VUS, l’InnerSpace montre la vision de Cadillac pour l’avenir du transport personnel de luxe. Certes, Cadillac connaît une chose ou deux sur les voitures de luxe, mais l’InnerSpace est encore un peu là-bas – pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. Cela signifie simplement que vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il soit bientôt chez votre revendeur local.

Ce vaisseau spatial sur roues s’ouvre de façon spectaculaire – tout le toit s’ouvre, en plus des deux portes, permettant au conducteur et à un passager de monter à bord du véhicule avec style. La ligne de toit spectaculaire est garantie de faire tourner les têtes et d’annihiler les coefficients de traînée.

L’InnerSpace manque de pédales et d’un volant. Vous n’en aurez pas besoin là où cette voiture va. Tout ce que vous aurez à faire est de vous asseoir et de profiter de l’écran panoramique occupant la plupart de ce que les voitures normales appelleraient un tableau de bord. Nous aimons ça.

Chevrolet Silverado EV

Il n’a peut-être pas le même attrait que certaines autres voitures de cette liste, mais le Chevrolet Silverado EV a un petit avantage : c’est une vraie voiture que vous pourrez acheter à partir d’environ 40 000 $ à partir de très bientôt.

Le Silverado EV combat le très attendu F-150 Lightning de Ford et d’autres camions électriques de Tesla, Rivian et GMC. Mis à part l’insigne électrifié à l’avant, vous ne sauriez pas que ce camion costaud n’est pas votre consommateur d’essence typique. Mais sous le capot, les spécifications techniques sont suffisamment avancées – jusqu’à 400 milles d’autonomie, une énorme puissance de 664 chevaux, une charge rapide et la capacité de remorquer des charges allant jusqu’à 10 000 livres.

Pour ce qu’il vaut, le Silverado EV a plus en commun avec le Hummer EV que n’importe quel Silverado équipé d’un ICE. Vous pourrez le conduire à partir de la fin de 2023 si tout se passe comme prévu, mais Chevrolet se fera un plaisir de prendre vos réservations maintenant.

Cela conclut notre regard sur certaines des nouvelles automobiles les plus cool du CES 2022. Consultez les liens ci-dessous pour voir certains de nos autres produits préférés et annonces du salon.

