Les meilleurs accessoires de jeu lancés à l’E3 2021

De toute évidence, l’E3 concerne principalement les lancements de jeux. Cependant, les entreprises annoncent beaucoup d’autres choses pendant l’événement, telles que des films, des émissions de télévision et même des produits physiques, tels que des accessoires de jeu. C’est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer avec cet article !

Pour être honnête, il n’y a pas eu une tonne de lancements d’accessoires pendant l’E3 cette année. Ce qui a été lancé, cependant, était plutôt cool, donc cette année a dû être axée sur la qualité plutôt que sur la quantité.

Ci-dessous, vous pouvez voir nos accessoires de jeu E3 2021 préférés. Le cas échéant, nous avons également inclus des liens pour acheter ou pré-commander les produits.

Batteries du contrôleur d’échange d’alimentation OtterBox

C’est arrivé à nous tous : vous êtes au milieu d’une session de jeu intense et la batterie de votre manette est à plat. Si vous avez de la chance, votre console vous en a peut-être averti, mais dans de nombreux cas, elle meurt sans avertissement.

C’est là qu’interviennent les batteries de contrôleur OtterBox Power Swap. L’emballage de vente au détail vous offre deux batteries de contrôleur remplaçables à chaud. Ceci est possible grâce à une « cage » que vous installez à l’arrière de votre manette et qui contient une petite batterie à l’intérieur qui maintient votre manette sous tension pendant environ 30 secondes.

Il y a aussi une station de charge dans la boîte qui vous permet de charger les deux batteries avec le câble USB-C inclus. Cependant, chaque batterie possède également son propre port USB-C afin que vous puissiez également les charger individuellement.

Dans l’ensemble, c’est un produit formidable que les gros joueurs adoreront sans aucun doute. C’est aussi l’un des meilleurs accessoires de jeu que nous ayons vus à l’E3 ! Ce package est disponible dès maintenant au prix de 59,99 $ et fonctionne à la fois avec les contrôleurs Xbox One et Xbox Core.

Chargeur Razer GaN

L’avenir de la recharge passe par le nitrure de gallium (GaN). Les chargeurs GaN peuvent charger les appareils plus rapidement et peuvent effectuer cette tâche sur plusieurs appareils à la fois. Ils peuvent également le faire dans un format relativement petit.

Le nouveau Razer GaN Charger illustre tous ces points. Il peut charger jusqu’à quatre appareils à la fois et fournit 130 W de puissance de sortie. C’est suffisant pour charger votre ordinateur portable, deux téléphones et un ensemble d’écouteurs en même temps. Et ce n’est même pas beaucoup plus gros que les briques de charge que vous possédez déjà !

Malheureusement, la technologie GaN est encore très chère. Ce chargeur Razer GaN a un prix exorbitant de 179,99 $, ce qui représente beaucoup d’argent pour un produit qui ne fait pas plus que les chargeurs que vous avez déjà achetés. Cependant, les voyageurs fréquents apprécieront sans aucun doute la possibilité de n’emporter qu’un seul chargeur avec eux où qu’ils aillent.

Razer a des précommandes ouvertes maintenant pour ce produit. Il indique qu’il expédiera le chargeur dans les 30 jours suivant la précommande, mais il ne donne aucune indication de date exacte.

Contrôleur de reconnaissance Turtle Beach

Quand vous pensez à Turtle Beach, vous pensez probablement aux casques de jeu. Ce sont les accessoires de jeu pour lesquels cette société est si connue. Cependant, à l’E3 2021, la société a annoncé qu’elle élargirait son portefeuille pour inclure des contrôleurs de jeu.

Le premier lancement majeur de cette nouvelle division est le Turtle Beach Recon Controller. Comme vous l’avez peut-être deviné d’après la conception, le contrôleur imite l’esthétique Xbox One/Core et ne fonctionne qu’avec ces consoles Xbox.

Ce qui rend le Recon spécial, cependant, c’est qu’il intègre la technologie audio Turtle Beach directement dans le contrôleur lui-même. Cela vous permet d’utiliser n’importe quel casque avec une prise casque 3,5 mm et d’obtenir une expérience de qualité audio similaire à Turtle Beach via le contrôleur. Il comporte même des boutons de préréglage audio pour obtenir rapidement la meilleure expérience audio pour le type de jeu auquel vous jouez actuellement.

Outre l’expérience audio, il offre également des poignées de refroidissement ergonomiques et un ensemble de deux boutons mappables supplémentaires sous le contrôleur.

Le contrôleur Recon est disponible en noir et blanc et coûtera 59,99 $ lors de son lancement cet été.

Turtle Beach VelocityOne Flight

Jouer à Microsoft Flight Simulator peut être incroyablement amusant avec juste une souris et un clavier ou une manette Xbox. Mais que se passe-t-il si vous voulez faire passer votre expérience au niveau supérieur et avoir réellement la sensation tactile d’être dans le cockpit ?

Dites bonjour au vol Turtle Beach VelocityOne ! Comme vous pouvez le voir sur l’image, il offre une interface réaliste pour piloter des avions virtuels dans Flight Simulator et d’autres sims. Il est conçu pour fonctionner avec les consoles Xbox ainsi qu’avec les PC Windows 10.

Chaque détail du VelocityOne Flight vise à offrir l’expérience la plus réaliste que vous puissiez vivre à la maison. La poignée de joug à 180 degrés a des commandes de gouvernail intégrées pour fournir un contrôle précis de n’importe quel avion virtuel. Il y a même des écrans et des lumières qui se synchronisent avec votre vol en jeu.

Malheureusement, ce contrôleur ne sera pas bon marché. Lors de son lancement cet été, Turtle Beach obtiendra 349,99 $ pour le vol VelocityOne. Aie. C’est quand même moins cher qu’un vrai avion !