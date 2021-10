Les meilleurs accessoires Garmin que vous pouvez acheter

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Garmin s’impose comme l’un des meilleurs vendeurs de wearables spécialisés. De la Fenix ​​6 Pro à la Garmin Venu 2, tous les appareils Garmin peuvent être couplés avec d’excellents produits spécialisés. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, consultez notre liste des meilleurs accessoires Garmin.

Les meilleurs accessoires Garmin

Que vous soyez un athlète de haut niveau ou que vous essayiez simplement de rester en forme, Garmin propose de nombreuses montres. Heureusement pour les fans, les produits de fitness spécialisés ne s’arrêtent pas là, car Garmin vend également une variété d’accessoires haut de gamme à coupler avec votre appareil. De la surveillance de la fréquence cardiaque aux trackers de fitness alternatifs, la liste ci-dessous comprend des outils qui offrent aux athlètes des données supplémentaires, des informations plus approfondies et plus d’options.

Pod Garmin Running Dynamics

Clouez votre forme de course pour améliorer vos performances. Pas de simple podomètre, le pod Garmin Running Dynamics léger se fixe facilement à votre ceinture pour mesurer la longueur de votre foulée, votre cadence, le temps et l’équilibre de contact avec le sol, l’oscillation verticale et le rapport vertical. Ensemble, ces mesures peuvent vous aider à comprendre votre formulaire et à améliorer votre rendement. De plus, il envoie automatiquement les données à votre smartwatch compatible.

Garmin HRM-Pro : Le meilleur accessoire Garmin pour les triathlètes

Pour des données de fréquence cardiaque cohérentes et précises, le Garmin HMR-Pro est un autre outil précieux de Garmin. L’appareil suit les données de fréquence cardiaque en temps réel pendant la natation, le vélo, la course et plus encore. Lorsque votre montre est hors de portée, le bracelet stocke les données et les envoie à votre appareil une fois l’activité terminée. Il stockera également les pas, les calories et les minutes d’intensité, ainsi que la dynamique de course, comme le Pod ci-dessus, pour vous aider à améliorer votre forme. Avec une autonomie d’environ un an, c’est un accessoire simple à ajouter à votre sac d’équipement.

Garmin HRM-Run : Le meilleur accessoire Garmin pour les coureurs

Comme le HRM-Pro ci-dessus, cette sangle offre un aperçu de la fréquence cardiaque des athlètes ainsi que de leur forme de course. Étant donné que l’appareil utilise le mouvement du torse pour collecter des points de données spécifiques, il fournit des mesures différentes de celles des montres axées sur la course de Garmin et constitue donc un excellent complément. Les coureurs sérieux peuvent en apprendre davantage sur leurs éléments mesurables dynamiques, les aidant à améliorer leur rythme ainsi que leur efficacité. Le HRM-Run coûte généralement environ 100 $.

Garmin HRM-Swim : Le meilleur accessoire Garmin pour les nageurs

La sangle de poitrine HRM-Swim remplace les mesures de course avancées par une conception axée sur la natation. Un peu plus épais que les autres sangles de Garmin, le HRM-Swim est fabriqué à partir d’un matériau antidérapant et résistant au chlore, idéal pour de longues heures dans la piscine. Portez-le pendant que vous chronométrez des tours et ses données se synchroniseront automatiquement avec votre montre compatible lorsque vous quitterez l’eau. Notez que bien qu’aucun appareil ne soit complètement étanche, la plupart des montres Garmin sont étanches à 5ATM. Cette sangle est la moins chère des trois à environ 75 $.

Kit de montage de vélo

Si le spin est votre truc, ce support de vélo Garmin est l’un des meilleurs accessoires de cette liste. Il se connecte rapidement et facilement aux poignées de votre vélo de route ou stationnaire avec des attaches standard, gardant vos statistiques en vue pendant que vous roulez. De plus, il est bon marché de remplacer les attaches si vous souhaitez passer le support d’un vélo à un autre. Plus important encore, il est exceptionnellement bien noté sur Amazon et ne coûte que 14 $. La monture est compatible avec la plupart des montres Garmin et vous pouvez trouver une liste complète des appareils compatibles sur le site Web de Garmin.