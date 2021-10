Les meilleurs accessoires Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro disponibles

Eric Zeman / Autorité Android

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont deux des versions de smartphones les plus excitantes de Google depuis des années ! C’est déjà un téléphone difficile à mettre la main sur, surtout si vous recherchez les options les plus colorées. Mais si vous avez déjà le téléphone ou qu’il est en route, il est maintenant temps de l’accessoiriser !

Il existe de nombreux accessoires que vous pouvez obtenir pour les nouveaux Pixels. Certains indispensables, comme un chargeur (puisque le téléphone n’en est pas fourni dans la boîte, sauf en France), et d’autres, comme les montres connectées, sont un excellent compagnon de téléphone à avoir. Voici les meilleurs accessoires Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les meilleurs accessoires Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro :

Note de l'éditeur : nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste d'accessoires Pixel 6 et 6 Pro à mesure que de nouvelles options continueront de se lancer.

Chargeur Google 30W USB-C

Pour profiter des capacités de charge rapide de la série Pixel 6, le chargeur USB-C officiel de 30 W de Google est la meilleure solution. Le chargeur correspond à la norme requise (USB PD 3.0 PPS) pour ses derniers produits phares, et vous devriez pouvoir obtenir une charge de 50 % en 30 minutes environ. Ce n’est pas si cher non plus, à peu près le même, sinon moins cher, que ce que vous dépenseriez pour un chargeur tiers.

Google Pixel Buds série A

Les véritables écouteurs sans fil Pixel Buds de la série A de Google sont l’un des meilleurs accessoires Pixel 6 que vous puissiez obtenir. La série A conserve les meilleures caractéristiques des Pixel Buds plus chers, en particulier en ce qui concerne la qualité sonore, et son prix relativement abordable est un énorme avantage. Il y a quand même quelques compromis. Vous ne bénéficiez pas de la suppression du bruit et ne pouvez pas les recharger sans fil. Cependant, le gros argument de vente ici est l’intégration transparente avec Android et l’accès à toutes ses fonctionnalités avec un téléphone Pixel.

Étuis officiels pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Google n’a pas une collection de boîtiers aussi robuste que les OEM comme Samsung, mais vous pouvez obtenir un boîtier à double couche pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. L’étui translucide est disponible en différentes couleurs et vous permet de mettre en valeur le design du téléphone. Une lèvre surélevée maintient l’écran et la barre de caméra arrière en sécurité. Vous obtenez également des boutons recouverts et des découpes précises pour tout le reste. Vous pouvez actuellement précommander la coque officielle Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur le Google Store.

Montre Samsung Galaxy 4

À moins que Google ne publie une Pixel Watch, ce qui est peu probable de si tôt, les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont les montres intelligentes à obtenir. Ce sont les deux seules montres exécutant la dernière version de Wear OS, qui ne changera pas avant l’année prochaine. La Watch 4 offre un look plus sportif et est la moins chère des deux. Pour un design plus élégant et une lunette tournante physique, vous voudrez le Classic. Ces montres ne sont pas parfaites et certaines fonctionnalités de santé ne sont disponibles que si vous possédez un smartphone Samsung. Cela dit, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 sont toujours les meilleures montres Wear OS que vous pouvez obtenir en ce moment.

Support Google Pixel (2e génération)

Google a également publié un Pixel Stand mis à jour aux côtés du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Le nouveau chargeur sans fil offre une charge sans fil rapide — 21 W avec le Pixel 6 et 23 W avec le Pixel 6 Pro. La vitesse de charge est un bond significatif par rapport au Pixel Stand de première génération qui a atteint un maximum de 10 W. Il est livré avec un nouveau design monocoque et dispose d’un ventilateur de refroidissement pour empêcher le téléphone de surchauffer. Il existe également une multitude de fonctionnalités exclusives dont vous pouvez profiter, avec les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro capables de surveiller les caméras Nest, d’interagir avec le projecteur visuel Google Assistant, le cadre photo, l’alarme de lever de soleil, etc.

Protecteurs d’écran

Le plus souvent, l’affichage fait ou défait votre expérience de smartphone. Les Pixel 6 et 6 Pro sont livrés avec de beaux écrans, et il serait horrible qu’ils soient endommagés ou rayés de quelque manière que ce soit. Un bon protecteur d’écran peut grandement contribuer à garantir que l’écran reste en parfait état.

Une option en verre trempé est la solution si vous souhaitez protéger l’écran des chutes, tandis qu’un film TPU est plus que suffisant pour éviter les rayures. Vous pouvez également obtenir des protections d’écran de confidentialité pour garder votre écran à l’abri des regards indiscrets.

