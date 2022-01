Les meilleurs accessoires MagSafe du CES 2022

Le haut-parleur portable SCOSCHE BoomCanMS est super compact et pratique et vous offre une nouvelle façon de profiter de votre musique et de vos podcasts préférés. Bien qu’il ait été développé spécifiquement pour les combinés des séries iPhone 12 et iPhone 13 dotés de MagSafe, le haut-parleur portable est également livré avec une MagicPlate magnétique pour ajouter la prise en charge d’autres iPhones. Le produit sert également de béquille. Le haut-parleur arrive en magasin ce printemps pour seulement 39,99 $.

Vous cherchez une enceinte MagSafe plus grande ? SCOSCHE a également annoncé une version révisée de son populaire Haut-parleur portable magnétique BoomBottle qui est compatible avec MagSafe. Il est doté de deux subwoofers passifs et de deux haut-parleurs de 10 W, offrant au haut-parleur des basses impressionnantes et des aigus nets. Il sera lancé cet été pour 129,99 $.

SCOSCHE a annoncé deux autres produits compatibles MagSafe au CES, chacun conçu pour une utilisation en voiture.

Le support de voiture MagicMount MSC est doté d’aimants en néodyme directement intégrés, maintenant solidement votre chargeur Apple MagSafe en place. Réglable à 360 degrés pour une visualisation de téléphone en portrait ou en paysage, le support comprend un adaptateur de voiture USB-C de 20 W pour une charge rapide et est disponible en quatre options de montage : 4 en 1 (tableau de bord/évent avec bras pivotant en option), Fenêtre/tableau de bord et porte-gobelet.

Pendant ce temps, le SCOSCHE MagicMount Pro Charge5 est conçu pour contenir et charger sans fil tous les téléphones compatibles MagSafe et Qi. Mieux encore, il offre une charge rapide.

Les deux nouveaux supports de voiture arrivent ce printemps pour 34,99 $ et 44,99 $, respectivement.

Connu pour ajouter une touche de style aux accessoires pour appareils mobiles, HANDL New York a présenté une nouvelle gamme de bijoux de son fondateur et propriétaire, l’artiste Allen Hirsch. Chaque pièce est compatible MagSafe et amovible, et conçue pour s’adapter à volonté aux humeurs et aux tenues. Le prix et la disponibilité de ces produits de type PopSocket n’ont pas été annoncés.

Grain

Vous pouvez désormais acheter le Presidio Pro Folio pour MagSafe de Speck, introduit par le CES. Au prix de 39,99 $, le produit transforme votre chargeur MagSafe existant en un support. Il sert également d’organisateur de câbles avec une station d’accueil USB de protection dotée d’une fermeture magnétique sécurisée.

LIGNE

Ailleurs, LINE a annoncé le nouveau support LINESTAND Triple MagSafe. Disponible à la commande le 14 janvier, l’accessoire utilise un support VESA universel pour charger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch. LINE lance également un modèle à deux appareils LINESTAND pour iPhone et Apple Watch. Les deux produits sont fabriqués à partir d’aluminium recyclé à 70 % et nécessitent un chargeur MagSafe et Apple Watch existant.

Belkin

Enfin, chez Belkin, il y a le nouveau support de téléphone magnétique avec suivi du visage. Disponible au prix de 69,99 $, l’outil d’assistance s’accroche magnétiquement aux séries iPhone 12 et iPhone 13 grâce à un placement à une main. L’application gratuite Face Tracking Mount by Belkin pour iOS permet à l’accessoire de détecter une forme de visage dans le cadre pour suivre le visage d’un utilisateur lors de la prise de vue.

Nouveaux goodies MagSafe

Avec autant de nouveaux produits MagSafe sur le marché, vous aurez le choix entre de nombreuses options. Pour encore plus d’informations sur les produits en provenance de Las Vegas, Nevada, n’oubliez pas de consulter notre hub CES 2022.

