Les meilleurs accessoires pour tirer le meilleur parti de votre Surface et augmenter votre productivité où que vous soyez

C’est l’été, les vacances, plus de temps libre… Un moment idéal pour profiter de vos séries, films et jeux vidéo ou, d’un autre point de vue, laisser libre cours à votre créativité sous toutes ses facettes.

Pour rendre l’expérience aussi productive et satisfaisante que possible, nous proposons un appareil de la famille Surface et le catalogue varié d’accessoires mis à leur disposition, qui leur donnent un saut exponentiel dans leur utilisation quotidienne. Dans Microsoft Store vous pouvez trouver cela et bien plus encore pour faire passer votre expérience Surface au niveau supérieur pendant vos vacances d’été.

Loisirs et fun Surface : des séries, des films et des jeux vidéo pour en profiter au maximum

Tous les appareils Surface sont parfaits pour profiter des séries, des films, de YouTube, des concerts, etc. grâce à la qualité de leurs écrans respectifs et de leur sonorisation de haut niveau. L’immersion totale dans l’action est assurée. Maintenant, vous choisissez l’appareil Surface qui convient le mieux à votre quotidien en vacances : pour une mobilité totale, le super compact Surface Ordinateur portable Aller Oui Surface Allez 2; aussi ultra léger et 100% portable plus un plus de puissance, Surface Ordinateur portable 4 Oui Surface Pro 7; si vous recherchez l’expérience ultime, Surface Livre 3, qui vous invite également à créer. La créativité? Fonce:

Créativité de surface : en été, quel bon moment pour capturer vos idées

Les appareils Surface sont une véritable invitation à la créativité dans toutes ses facettes artistiques ou techniques, où que vous soyez. Une créativité qui fait un bond en avant lorsque vous les combinez avec le Surface Pen. Imaginez, par exemple, l’appareil 2 en 1 Surface Go 2 à côté d’un stylet Surface.

Cet accessoire offre une précision extraordinaire (jusqu’à 4 096 points de pression) et différents modes de traçage pour capturer toutes les idées artistiques quelle que soit leur complexité sur l’écran Surface. Il vous invite à faire des ombrages avec la même dynamique que s’il était fait avec un crayon graphite, avec des résultats similaires à ce que cela donne sur une feuille de papier, et vous disposez d’une palette de couleurs infinie. Les différents types d’embouts pour Surface Pen et l’accessoire supplémentaire Pen Tip Kit vous permettront de transférer toutes vos idées à l’écran comme vous le souhaitez. Avec le Surface Pen, il est également possible d’écrire à main levée et d’ajouter une touche artistique – ou technique – à n’importe quel contenu.

Polyvalence des surfaces : productivité totale même en vacances

Les appareils Surface Pro 7Oui Surface Pro X Ce sont des ordinateurs portables complets qui ont la qualité polyvalente de faire de l’exercice sous forme de tablettes lorsque vous en avez besoin. Leurs claviers Surface respectifs adhèrent avec un simple système d’accueil magnétique et ont également une fonction de protection pour l’écran, le tout avec peu de poids supplémentaire ou d’épaisseur globale. Avec des finitions antitaches, préparées pour une utilisation à long terme et avec une ergonomie qui facilite le confort d’utilisation, elles intègrent -selon les modèles- des touches mécaniques et rétroéclairées, de grands panneaux tactiles, y compris en verre, différentes options d’inclinaison grâce à la béquille, doigt capteur pour le déverrouillage et trou spécial pour ranger et recharger le Surface Slim Pen dans le cas de la coque de type Surface Pro X. La combinaison d’un appareil Surface + clavier Surface + souris Surface (comme la souris Arc compacte et ergonomique) C’est un plate-forme hautement qualifiée en termes de productivité, tant au travail qu’à la formation et aux loisirs.

Vous pouvez trouver des options de Packs Surface Essentials exclusifs dans le Microsoft Store personnalisables à votre guise qui sont composées des éléments de base pour atteindre une productivité maximale. Tous ces packs bénéficient de promotions avantageuses.

D’ailleurs, si vous envisagez déjà l’achat d’un ordinateur portable pour la prochaine année scolaire ou professionnelle, nous vous recommandons de garder un œil sur les offres de packs qui sont lancées en permanence dans le Microsoft Store.

Surface music : un son premium pour tous vos appareils

Tant pendant que vous créez que lorsque vous travaillez, il sera certainement plus gratifiant de le faire avec une bande-son agréable ou forte, selon les goûts. Si possible, avec la plus haute qualité. En ce sens, nous vous proposons d’utiliser l’un des appareils Bluetooth que vous possédez chez vous (smartphone, tablette, ordinateur portable…) comme source audio et de l’associer à ces écouteurs Surface :

Écouteurs de surface: Ces écouteurs se démarquent à la fois par leur facette qualité sonore (véritable haute fidélité) et par leurs multiples fonctionnalités. Grâce à sa surface tactile et à quelques gestes simples, vous pouvez gérer les chansons et le volume, répondre/terminer les appels, etc. Grâce à son intégration avec Microsoft 365, vous pouvez faire avancer les diapositives PowerPoint et utiliser la dictée vocale dans Word et Outlook. Leur conception ergonomique (quatre points d’ancrage), leur poids ultra-léger (7,2 grammes) et leur son premium vous incitent à en profiter longtemps au quotidien ; son autonomie n’est pas un problème : 7 heures de batterie et plusieurs charges dans l’étui qui vous permettront de les utiliser toute la journée.

Écouteurs de surface 2: c’est la proposition Surface de type supraaural, avec un système de pointe pour l’annulation active du bruit ambiant -réglable en treize niveaux-. Ils sont compatibles avec les commandes vocales et disposent d’écrans tactiles pour gérer ses nombreuses fonctions : dictée vocale pour Word et Outlook, et diverses options via Microsoft 365. Ses doubles microphones assurent que les conversations téléphoniques se déroulent avec une clarté exceptionnelle. Surface Headphones 2 offre jusqu’à 18,5 heures de lecture de musique HD. Ils ne pèsent que 290 grammes et leurs coussinets sont fabriqués avec des matériaux de première qualité.

Autres accessoires

Pour augmenter la polyvalence des appareils Surface, dans le Microsoft Store, il existe également d’autres séries d’accessoires tels que des câbles et adaptateurs HDMI, USB-C, DisplayPort, etc., des chargeurs ultra-compacts, des étuis et étuis haute protection, des hubs multi-ports et même , sacs à dos, sacs et housses de voyage. Attention à Les packs Surface Essentiels, qui vous offrent des remises sur une sélection d’accessoires et représentent une économie intéressante sur le prix final.

Dans le Microsoft Store Vous trouverez en permanence des promotions, offres et avantages tant dans ses accessoires et services que dans les équipements Surface. L’achat d’appareils Surface directement depuis le Microsoft Store comprend, par exemple, Livraison standard et retours gratuits, garantie de prix la plus compétitive et 90 jours d’assistance technique gratuite. Il comprend également des offres spéciales pour les étudiants et des promotions permanentes telles que Packs Essentiels Surface, qui vous permettent d’économiser lorsque vous achetez l’appareil avec des accessoires supplémentaires, ainsi que d’obtenir une offre spéciale sur l’abonnement Microsoft 365 pendant 15 mois pour le prix de 12 si acheté dans le même achat.