Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Nous avons rassemblé les meilleurs accessoires Samsung Galaxy Watch à ajouter à votre panier. Des sources d’alimentation aux bandes de remplacement, ces articles vous aideront à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Les meilleurs accessoires Samsung Galaxy Watch

Que vous ayez récemment mis à niveau vers la Samsung Galaxy Watch 4, ou que vous soyez toujours en train de faire vibrer votre Galaxy Watch Active 2 éprouvée, il y a beaucoup d’accessoires à gagner. Achetez un chargeur supplémentaire pour le brancher au travail ou une tablette sans fil multi-appareils pour rationaliser votre charge à la maison. Vous pouvez même modifier votre look avec un nouveau groupe parfait pour les entraînements et le suivi du sommeil. Quels que soient les besoins de votre Galaxy Watch, découvrez ces accessoires pour les meilleures solutions.

Chargeur de remplacement Senioroy

Ne négligez pas l’accessoire Galaxy Watch le plus courant. Parce que vous pouvez toujours utiliser un supplément, ce chargeur de remplacement abordable est facile à saisir. Avec plus de trois pieds de câble léger et flexible, c’est une excellente option pour l’emballer et le brancher partout où vous le pouvez. Jetez-le dans votre voiture pour le recharger en déplacement, laissez-le dans un tiroir au bureau ou rangez-le dans un sac à dos que vous utilisez régulièrement. À moins de dix dollars, cela vaut vraiment la peine de vous préparer.

Support de montre Spigen Galaxy

Nous sommes tous des créatures d’habitude. Un simple support peut vous aider à ancrer vos habitudes de charge avec un point régulier de mise sous tension. Cette station d’accueil de Spigen est parfaite pour une station de charge de bureau. Son design robuste mais discret ne perturbera pas l’esthétique de votre espace, et sa base antidérapante garantira que votre montre reste droite. Cet accessoire n’est pas fourni avec le chargeur lui-même, mais s’adaptera parfaitement au chargeur standard de la Galaxy Watch fourni avec votre appareil.

Samsung Galaxy Watch Duo

Créez une base de travail plus difficile. Ce socle de charge peut charger votre Galaxy Watch et votre smartphone couplé simultanément afin que vous puissiez éviter le désordre des fils emmêlés. Branchez simplement le chargeur sans fil et posez vos appareils dessus. Son design plat et compact en fait un ajout facile à votre bureau ou table de chevet. En ce qui concerne les accessoires Galaxy Watch, celui-ci est un peu cher, mais la fonctionnalité et la propreté valent l’investissement.

Anker PowerCore Slim

Entre le suivi du sommeil pendant la nuit, l’enregistrement des entraînements et l’utilisation de nombreux capteurs de santé, vous pouvez oublier de trouver le temps de vous brancher. Procurez-vous une banque d’alimentation portable pour pouvoir recharger n’importe où, n’importe quand, et vous ne manquerez jamais un élément mesurable important . L’Anker PowerCore Slim détient suffisamment de puissance pour recharger votre montre ainsi que votre téléphone plusieurs fois. De plus, il est exceptionnellement fin, vous pouvez donc le ranger facilement ou le glisser dans une poche arrière.

Bande de sport en nylon Avod

Un nouveau bracelet est le meilleur accessoire pour donner un nouveau look à votre Galaxy Watch. Très bien notés mais à un prix abordable, les bracelets Avod sont compatibles avec une large gamme de montres Galaxy. Ils sont doux, flexibles et respirants avec une solide fermeture velcro, ce qui les rend parfaits pour la salle de sport. Les bandes sont également un choix confortable pour la nuit afin que vous puissiez suivre votre sommeil en toute tranquillité. Les bandes en nylon Avod sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de motifs funky, y compris le jaune pollen ci-dessus, ainsi que des tons standard plus calmes comme les gris et les blancs.

Boîtier de montre de voyage Cheopz

Il n’y a pas une tonne de raisons de ranger votre Galaxy Watch, mais si vous êtes un voyageur fréquent, vous pourriez être intéressé par cet accessoire de voyage. Comme toute montre de luxe, votre smartwatch peut toujours utiliser une protection supplémentaire pendant le transport. L’étui de voyage Cheopz associe une coque extérieure rigide à un intérieur en velours doux pour garder votre montre en sécurité et bien ajustée. Il est également livré avec un chiffon en microfibre pour essuyer le cadran de votre montre. Utilisez le mousqueton attaché pour fixer l’étui à un sac à dos ou rangez-le dans vos bagages.