Les meilleurs agents libres de la NBA en 2022

La saison 2021/22 en NBA c’est déjà là et, comme toujours quand on démarre une nouvelle campagne, il est temps de visualiser les joueurs qui sont sur le point de mettre fin à leurs contrats et qui sortiront (ou partiellement au moins) l’année prochaine. Ce sont les principaux acteurs qui font actuellement partie de la agence libre 2022:

1. James Harden (Brooklyn Nets, option joueur)

2. Bradley Beal (Washington Wizards, option joueur)

3. Kyrie Irving (Brooklyn Nets, option joueur)

4. Russell Westbrook (Los Angeles Lakers, option joueur)

5. Zach LaVine (Chicago Bulls)

6. Deandre Ayton (Phoenix Suns, restreint)

7 Collin Sexton (Cleveland Cavaliers, restreint)

8. Miles Bridges (Charlotte Hornets, restreint)

9. Serge Ibaka (Los Angeles Clippers)

10. Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers)

Autres agents libres

Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers), Jonas Valanciunas (New Orleans Hornets), TJ Warren (Indiana Pacers), John Wall (Houston Rockets, option joueur), Dennis Schroder (Boston Celtics), Joe Ingles (Utah Jazz), Thaddeus Young ( San Antonio Spurs), Donte DiVincenzo (Milwaukee Bucks, restreint), Robert Covington (Portland Trail Blazers), Thomas Bryant (Washington Wizards), Chris Boucher (Toronto Raptors), Victor Oladipo (Miami Heat), Kendrick Nunn (Los Angeles Lakers, option joueur), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Montrezl Harrell (Washington Wizards), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Ivica Zubac (Los Angeles Lakers, option équipe), Kyle Anderson (Memphis Grizzlies), Patrick Beverley (Minnesota Timberwolves) , Jalen Brunson (Dallas Mavericks), Mitchell Robinson (New York Knicks, option équipe), Goran Dragic (Toronto Raptors), Andre Drummond (Philadelphia 76ers), Patty Mills (Brooklyn Nets, option joueur), Jeremy Lamb (Indiana Pacers), Lonnie Walker IV (San Antonio Spurs, restreint), Josh Richardson (Boston Celtics), Tomas Satoransky (New Orleans Hornets).