Les meilleurs aliments pour commencer le sevrage du bébé Led

28/11/2021 à 14:01 CET

Marie Docteur

A partir de 6 mois, les bébés commencent par une alimentation complémentaire, c’est-à-dire qu’en plus du lait (que ce soit du lait maternel ou du lait maternisé), il est indispensable de leur donner d’autres aliments qui complètent leur alimentation.

Il y a deux façons d’introduire ces aliments : les écraser et les offrir au bébé à travers des bouillies ou des purées, ou entières, bien que, bien sûr, en petits morceaux. Cette dernière formule est connue sous le nom Baby Led Weaning (BLW), et cela se traduirait par « alimentation dirigée par le bébé ».

Papilles ou sevrage dirigé par bébé ?

Beaucoup d’entre vous peuvent penser qu’un bébé doit manger de la bouillie parce qu’il n’a pas de dents (du moins, il n’en a généralement pas avant huit, neuf mois ou plus) et que toute sa vie a été faite de cette façon, mais si nous répondons aux questions que le diététicien nutritionniste Aitor Sánchez dans son livre ‘Que dois-je lui donner à manger ?, nous nous rendrons compte que cet argument fait couler l’eau. Les questions sont les suivantes : « En quelle année le mixeur a-t-il été inventé ? Pensez-vous que toutes les familles du monde ont un petit appareil à moudre à la maison ?

En réalité, Si nous considérons toute l’histoire de l’humanité, la bouillie est une chose relativement moderne. « Pendant la majeure partie de notre histoire, les bébés ont mangé des aliments coupés en morceaux, écrasés ou même préalablement mâchés par leur mère ou leurs soignants. », nous dit Aitor.

Cela signifie-t-il que les bouillies sont mauvaises ? Non, cela signifie qu’ils ne sont pas la seule option.

L’un des avantages de BLW est que l’enfant différencie les saveurs et les textures des différents aliments | Freepik

Quelles caractéristiques doivent avoir les premiers aliments de Baby Led Weaning (BLW) ?

Il y a quelques années, les pédiatres recommandaient de commencer l’alimentation complémentaire (soit en purée ou en morceaux) en suivant un calendrier d’introduction des aliments. Ce n’est plus fait. Les recommandations actuelles indiquent que aucun ordre spécifique ne doit être suivi et que les premiers aliments à introduire varieront en fonction de la culture et des goûts familiaux. Il n’y a pas d’aliments meilleurs ou pires pour commencer, mais il est recommandé de privilégier les aliments riches en fer et en zinc. Cependant, Chez BLW il est important que les aliments soient correctement préparés puisque c’est le bébé qui va les prendre et les mettre en bouche. Par exemple, une purée ne sera pas très appropriée pour commencer car à six mois vous ne pourrez pas très bien prendre la cuillère. Par conséquent, les aliments avec lesquels nous commençons le BLW doivent avoir un certain nombre de caractéristiques :

Avoir une consistance qui permet à notre bébé de les écraser entre la langue et le palais Avoir la forme d’une canne. Jusqu’à 10 mois, les bébés ne sont pas capables de pincer avec leurs doigts, par conséquent, ils ramassent la nourriture avec leur poing. Pourtant, la nourriture qu’on doit leur donner au début doit être en forme de canne, puis, quand ils font la pince, on peut les couper en petits morceaux.

Quels aliments sont les meilleurs pour nous lancer dans le sevrage Baby Led ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas de règles strictes sur les aliments à offrir en premier mais, compte tenu des caractéristiques que doivent respecter les aliments que nous proposons aux bébés qui font BLW, nous pouvons voir certains plus appropriés que d’autres. Ce sont quelques-uns des « plus aptes ».

Banane Bâtonnets de courgette Bâtonnets de carottes cuites Brocoli Burgers Pain Egguf

Aliments à éviter si nous le faisons Le sevrage du bébé en raison du risque élevé d’étouffement

Les avantages de Baby Led Weaning sont nombreux, parmi lesquels, comme l’a déclaré la pédiatre Lucía Galán dans son livre ‘El gran libro de Lucía, mi pediatra’ « Les bébés, dès leur plus jeune âge, goûtent différentes saveurs et textures, ce qui semble être liés à une alimentation plus saine et plus variée dans leur avenir. De plus, il s’agit d’une alimentation active, où c’est le bébé lui-même qui régule son appétit, et non pas une alimentation passive des aliments pour bébé, des cuillères et des biberons », mais aussi il y a un risque d’étouffement. Par conséquent, vous devez éviter certains aliments :

Légumes crus : Carotte, céleri, salade Pomme crue Croustilles, craquelins de riz ou de maïs Noix ou fruits secs (raisins secs, myrtilles) Cerises, raisins, cerise, maïs, pois Caramels et tout aliment dur qui ne peut pas écraser avec la langue et palais Il y a un risque d’étouffement, c’est pourquoi il faut éviter certains aliments, comme les pommes ou les crudités | Freepik

Comment savoir si mon enfant est prêt à commencer BLW ?

A 6 mois tous les enfants devraient commencer une alimentation complémentaire d’une manière ou d’une autre, puisque le lait exclusivement, à ces âges, n’apporte plus tous les nutriments dont nos enfants ont besoin pour continuer à grandir, comme le fer du lait, mais opter pour le Baby Led Weaning, comme nous le dit Lucía Galán, il est essentiel que notre fils :

Avoir un siège stable. C’est-à-dire ça se sent dans la chaise haute sans tomber sur le côté ou vers l’avant.Ne plus avoir de réflexion d’extrusion. Ce réflexe est celui que l’on observe chez les plus jeunes lorsqu’ils introduisent quelque chose de solide sur la langue, que ce soit un aliment, un objet ou la tétine elle-même, ils tirent immédiatement la langue pour tenter d’expulser tout ce qui pourrait les faire étouffer. . Ce réflexe disparaît généralement vers 6 mois. autonomie avec vos mains et une coordination œil-main-bouche adéquate.