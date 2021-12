Les meilleurs aliments pour réduire la graisse viscérale, les plus dangereux | La vie

Il existe plusieurs types de graisse corporelle, et bien qu’il ne soit pas conseillé d’en avoir trop, certaines sont plus « dangereuses » que d’autres, comme c’est le cas pour la graisse viscérale.

La graisse corporelle remplit certaines fonctions importantes et bénéfiques pour notre corps, telles que préserver la chaleur ou stocker des réserves d’énergie pour quand c’est nécessaire.

Mais s’il y a un excès de graisse qui ne s’éteint jamais et devient chronique, c’est alors que les problèmes apparaissent, et les maladies.

Il existe six types de graisses dans notre corps, et certaines sont plus dangereuses que d’autres. Par exemple, la graisse sous-cutanée est ce qui apparaît sous la peau. C’est celui que l’on voit et que l’on peut même pincer avec les doigts, et aussi le plus facile à enlever avec l’exercice.

Au contraire, la graisse viscérale est la plus dangereuse. Il est la graisse qui est stockée entre ou sous les entrailles: cœur, foie, estomac, etc. C’est un problème car cela n’est pas perceptible de l’extérieur. Une personne en forme peut avoir de la graisse viscérale.

C’est dangereux parce que stresse les organes, les faisant travailler plus fort. Il peut provoquer des crises cardiaques et des échecs, ainsi que Maladies chroniques.

Heureusement, il existe des aliments qui régulent le niveau d’insuline dans notre corps, réduisant la création de graisse et favorisant l’utilisation des graisses.

La diététicienne Trista Best, du site de nutrition Eat This, not That !, nous recommande 5 aliments pour réduire la graisse viscérale.

Avez-vous la liste de courses prête?

Cumin

Les cumin C’est une plante aromatique qui est utilisée en cuisine comme épice, vous pouvez donc l’ajouter à vos recettes pour ajouter de la saveur.

Aider à réguler l’insuline pour empêcher le glucose de se transformer en graisse.

Farine de banane verte

Comme le cumin, farine de banane verte Il aide également à réguler l’insuline du corps, et avec elle, la production de graisse.

Cette farine, que vous pouvez facilement trouver dans les magasins comme Amazon, peut être ajoutée aux céréales, au yaourt et même au café, pour la prendre sans que vous vous en aperceviez.

Aliments fermentés

Les aliments fermentés aident garder la flore bactérienne de notre estomac en bonne santé, qui est lié à réduction de la graisse viscérale.

Quelques exemples d’aliments fermentés sont yaourt, yaourt, kéfir, kimchi et choucroute.

Poisson bleu

On l’appelle aussi poisson gras, mais dans ce cas il s’agit d’acides gras Oméga 3. Ensemble avec Vitamine D, prévient l’apparition de graisse viscérale.

Des exemples de poissons bleus sont saumon, sardines, thon, bonite ou anchois.

Légumes à feuilles sombres

« Les légumes à feuilles sombres, comme le chou vert, les épinards et le chou frisé, sont de bonnes sources de calcium, ce qui réduit les hormones de stockage des graisses et a été associé à une adiposité viscérale réduite », explique la nutritionniste Isa Kujawski. dans Eat This, not That !

D’autres légumes de ce type sont le kali. Ils fournissent tous également des fibres abondantes.

Ajoutez ces aliments à votre alimentation, faites de l’exercice et vous commencerez à réduire la graisse viscérale.