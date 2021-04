Les meilleurs aliments pour un petit-déjeuner sain | Vie

Voulez-vous un meilleur petit-déjeuner? Alors, prenez note des aliments les plus sains que vous pouvez manger le matin. Ils vous fournissent les nutriments et l’énergie dont vous avez besoin pour affronter la journée de la meilleure façon possible.

Ce petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, nous l’avons tous entendu d’innombrables fois. Bien qu’il s’agisse d’une déclaration controversée (certains experts la considèrent comme un mythe et d’autres pensent que c’est une réalité), la vérité est que, puisqu’elle nous offre le premier apport de nutriments de la journée, il est important de sélectionner soigneusement ce que nous allons manger pour obtenir l’énergie dont nous avons besoin pour affronter la journée.

Manger un petit-déjeuner sain présente de nombreux avantages pour la santé, Et aussi, si vous voulez perdre du poids, il est prouvé que manger abondamment à ce moment un dîner léger peut vous aider à perdre du poids.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant votre sommeil, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Mais, Quels aliments un petit-déjeuner sain devrait-il inclure? Si vous ne savez pas très bien quoi manger pour le premier repas de la journée, voici les meilleurs aliments pour cette période selon la science:

Les oeufs. Les œufs sont riches en nutriments et comme ils peuvent être cuits de plusieurs façons, ils sont très polyvalents. Ils sont riches en protéines, une source importante de choline (un nutriment qui favorise la santé du cerveau et du foie), et ils nous font également sentir rassasié de manger moins de calories. yaourt grec. En plus d’être un aliment crémeux et délicieux, il est riche en protéines, aide à réduire l’appétit et certaines variétés contiennent des probiotiques bénéfiques pour la santé. Bien sûr, vérifiez l’étiquette et choisissez des alternatives sans sucre ajouté. Café. C’est la boisson que des millions de personnes choisissent pour commencer leur journée. Sa teneur en caféine nous aide à nous réveiller, améliorant les performances mentales, l’humeur et la vigilance. De plus, il est riche en antioxydants. Mais il y a des gens qui ne devraient pas le prendre, alors assurez-vous que vous n’en faites pas partie. Thé vert. C’est l’une des boissons les plus saines que vous puissiez avoir. Il contient également de la caféine pour vous réveiller et améliorer vos performances, des antioxydants et d’autres bienfaits pour la santé.

Nous recherchons des ingrédients de plus en plus sains qui nous protègent et même guérissent les maladies. Les superaliments répondent à ces exigences. Incluez-les dans votre alimentation!

Gruau. La farine d’avoine est l’une des meilleures céréales que vous puissiez prendre pour le petit-déjeuner. Il est riche en fibres de bêta-glucane, ce qui aide à réduire le taux de cholestérol et augmente la sensation de satiété. Il contient également des protéines végétales et des antioxydants. Fruit. Les fruits sont une source importante de vitamines, de potassium, de fibres et d’antioxydants, alors ajoutez-les à votre petit-déjeuner. Graines de chia. Ils sont devenus à la mode ces dernières années grâce à leurs propriétés. Ils sont riches en protéines et en fibres, ainsi qu’une source intéressante d’antioxydants. Graines de lin. Les graines de lin sont également devenues une tendance récemment. Ils se distinguent par leur teneur élevée en fibres visqueuses qui nous aident à nous sentir rassasiés plus longtemps, peuvent améliorer la sensibilité à l’insuline et réduire la glycémie.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant de vous coucher, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

Noix. C’est un aliment très nutritif qui aide à réduire le risque de maladie cardiaque. De plus, il favorise la sensation de satiété et améliore le contrôle de la glycémie. Cottage cheese. C’est une source de protéines qui favorise la sensation de satiété et augmente le taux métabolique. Il peut être facilement combiné avec l’un des aliments ci-dessus pour profiter d’un petit-déjeuner nutritif et délicieux.