Les meilleurs analystes de Wall Street annoncent l’achat de Ford & Caesars

Le PDG de Ford, Jim Farley, pose avec la camionnette Ford F-150 Lightning à Dearborn, Michigan, le 19 mai 2021.

Rébecca Cook | .

Il semble que chaque séance de bourse qui passe apporte un torrent de bénéfices trimestriels et de fortes fluctuations pour les actions des sociétés déclarant des résultats.

Les impressions positives peuvent faire bondir les actions à faible volume après les heures de bureau ou se vendre avant la commercialisation à mesure que les preneurs de bénéfices s’installent. En général, les transactions à court terme sont considérablement plus imprévisibles, tandis que les perspectives à long terme peuvent fournir des trajectoires plus stables pour les actions.

Les meilleurs analystes ont mis en évidence ces cinq sociétés, dont la plupart ont publié leurs derniers résultats trimestriels, selon TipRanks, qui suit les sélectionneurs d’actions les plus performantes.

Gué

Être un grand constructeur automobile au milieu d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui dure depuis des mois n’est pas une position enviable. Cependant, Ford Motor (F) a réussi à traverser la tempête tout au long du troisième trimestre et à imprimer des résultats impressionnants. La société s’est ambitieusement tournée vers un pipeline complet de véhicules électriques (VE) et a plusieurs autres opportunités prometteuses dans sa manche. (Voir l’analyse des actions Ford sur TipRanks)

Philippe Houchois de Jefferies a écrit que la prochaine gamme de produits de Ford l’aidera à continuer à générer des gains de valorisation. Il a ajouté que « une activité de produit leader dans l’industrie, des réductions de coûts structurels et un point de départ de marge plus faible (à ce jour) devraient mieux permettre à Ford de compenser la normalisation à notre avis ».

Houchois a évalué l’action comme un achat et a relevé son objectif de cours de 17 $ à 20 $.

L’analyste a été encouragé par le ton de la direction lors de l’annonce des résultats de la société. Il croit que le leadership de Ford manœuvre tactiquement dans les eaux incertaines de l’industrie et gère bien les stocks avec sa stratégie de fabrication sur commande.

Il existe un écart entre l’évaluation actuelle de Ford et ses marges brutes, et Houchois pense que le constructeur automobile historique a un avantage sur le cours de son action. Il a mentionné que « de nombreux leviers stratégiques restent disponibles pour améliorer l’exposition au marché et aux produits » et que le bilan sain de l’entreprise fournira un levier suffisant pour réaliser ses aspirations en matière de véhicules électriques.

Sur plus de 7 000 analystes, TipRanks a classé Houchois au 304e rang. Ses choix d’actions ont été couronnés de succès 64% du temps, et son rendement moyen par note s’élève à 31,6%.

Coursera

Alors que la pandémie de Covid-19 se propageait à travers le monde, les personnes coincées à la maison se sont tournées vers Internet pour des activités qui les occupaient. Il semble que presque toutes les entreprises basées sur le cloud ou sur Internet ont explosé au cours de la dernière année et demie. C’est également vrai pour la plateforme d’apprentissage en ligne Coursera (COUR), qui a récemment publié des résultats impressionnants au troisième trimestre. (Voir Coursera News Sentiment sur TipRanks)

Ryan MacDonald de Needham & Co. a indiqué que Coursera a enregistré un bon trimestre de performance commerciale accélérée, aidé par un nombre record d’étudiants inscrits. Il a ajouté que les résultats et les orientations de la société « mettent en évidence le profil fondamental solide et en amélioration de la société et son exposition aux tendances attrayantes du marché final ».

MacDonald a évalué l’action comme un achat et a indiqué un objectif de prix de 45 $.

L’analyste était confiant dans la société en raison des comparaisons difficiles avec lesquelles elle a été comparée d’un trimestre à l’autre. Il a déclaré que le succès de Coursera montre « la force du marché final B2B ».

Le nombre croissant d’utilisateurs au cours du troisième trimestre a été particulièrement important en raison de la diminution des restrictions liées à la pandémie. MacDonald s’attend à ce que le pipeline de Coursera continue de générer des gains de valorisation.

MacDonald est classé par TipRanks au 169e rang sur plus de 7 000 analystes financiers. Il a un taux de réussite de 66% et ses notes ont rapporté une moyenne de 48,8% par note.

Divertissement Caesars

Caesars Divertissement (CZR) a connu un troisième trimestre productif, comme indiqué dans sa récente publication de ses résultats. Ses propriétés à Las Vegas ont porté l’entreprise et renforcé la confiance des analystes dans son activité physique.

Carlo Santarelli de la Deutsche Bank a indiqué que la société avait » connu un bon départ à Las Vegas » pour le quatrième trimestre, et qu’elle devrait connaître une saison favorable à venir. Il a mentionné que les campagnes de marketing de Caesars ont réussi à attirer de nouvelles réservations et à augmenter les revenus. (Voir le trafic du site Web de Caesars Entertainment sur TipRanks)

L’analyste haussier a évalué l’action comme un achat et a assigné un objectif de cours de 132 $ par action.

En plus de ses flux traditionnels d’hôtels et de casinos, Caesars connaît des tendances haussières dans ses services de jeux sportifs. De plus, la licence de paris sportifs en ligne de la société dans l’État de New York pourrait recevoir une approbation réglementaire, ce qui servirait de catalyseur à la hausse.

Par ailleurs, Santarelli a noté une éventuelle cession d’actifs au premier semestre de l’exercice 2022. Cela pourrait inclure une propriété à Las Vegas et aiderait à alléger le bilan de l’entreprise.

Sur plus de 7 000 analystes, Santarelli est classé n ° 102. Il a un taux de réussite de 71% et ses choix d’actions ont rapporté une moyenne de 42,8%.

Lithium Amériques

Les batteries sont une pièce centrale du puzzle à mesure que l’adoption des véhicules électriques se développe. Les coûts de production des batteries ont contribué aux prix élevés de la majorité des véhicules électriques, et il est vital pour les fabricants de véhicules électriques de maintenir un approvisionnement constant en carbonate de lithium afin de répondre à la forte demande. Une partie importante du métal léger est extraite en Argentine, où Lithium Americas (LAC) a proposé d’acquérir un autre fabricant de lithium. (Voir les graphiques des actions Lithium Americas sur TipRanks)

La situation du grand mineur de lithium a été détaillée dans un rapport de Laurence Alexander de Jefferies, qui a écrit que l’offre faite d’absorber Millennial Lithium (MLNLF) étendrait considérablement les opérations de BAC dans la province de Salta, riche en éléments, dans le nord de l’Argentine. Il a ajouté que les propriétés de Millennial reposent sur environ 40 ans de gisements de « carbonate de lithium de qualité batterie ».

Alexander a évalué l’action comme un achat et a calculé un objectif de cours de 34 $. Cet objectif est venu comme une augmentation significative de son précédent à 22 $ par action.

L’acquisition proposée fournirait à Lithium Americas suffisamment de levier pour répondre correctement à la demande en croissance exponentielle de la ressource extraite. Si les mineurs doivent capitaliser sur le large écart entre l’offre et la demande, Alexander s’attend à ce qu’ils « se rassemblent 6 à 12 mois » avant que « l’équilibre ne se resserre ».

Cependant, il est important de noter que l’avantage de BAC dépend de plusieurs facteurs macroéconomiques hors de son contrôle. Le sentiment réglementaire envers les véhicules électriques, les politiques fiscales sud-américaines et les événements météorologiques violents peuvent tous affecter les coûts de production et la production.

Alexander s’est mérité une position de n ° 447 sur plus de 7 000 autres analystes. Il a réussi 64% du temps et a un rendement moyen de 17,1%.

Steve Madden

Le détaillant de chaussures et de mode Steve Madden (SHOOTER) a dépassé les estimations du consensus de Wall Street sur les bénéfices par action et les revenus. La société a connu des niveaux de ventes élevés, aidés par ses flux de commerce électronique. Le détaillant et ses marques sont prêts pour la hausse, selon Sam Poser de Williams Trading. (Voir les facteurs de risque de Steve Madden sur TipRanks)

Poser a exprimé son sentiment haussier à l’égard de l’action en l’évaluant à un achat et en indiquant un objectif de prix de 59 $.

L’analyste estime que les indicateurs signalent un niveau élevé de demande pour les offres de Steve Madden, et il pense que ses marques ont un bel avenir à court et à long terme. L’entreprise a atténué l’effet des contraintes du côté de l’offre et géré efficacement ses stocks. Poser a mentionné que « face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, SHOO maintient sa vitesse relative à l’avantage du marché et gagne des parts de marché ».

En plus de la base fidèle de l’entreprise, son service marketing a réussi à susciter l’engagement de nouveaux clients. En prenant une page de son propre livre d’annonces, la nouvelle campagne « Maddenverse » a créé la nostalgie de la génération précédente d’acheteurs et suscité l’intérêt des groupes plus jeunes. De manière plus générale, Poser a félicité la société pour sa « capacité de caméléon à fournir un produit tendance ».

Au-delà de ces attributs positifs, Poser s’attend à ce que le poids actuel des coûts d’expédition et de logistique amplifiés cède la place à de meilleures marges et à des bénéfices plus élevés.

TipRanks a calculé Poser comme n° 112 sur plus de 7 000 analystes professionnels. Il a réussi dans ses notes 61% du temps et, collectivement, ils ont obtenu des rendements moyens de 55,3% par note.