Les meilleurs animes Rom-Com ⋆ 10z viral

Tout le monde a un genre préféré de anime, que ce soit l’horreur, le shoujo, le sport ou autre chose. Le genre préféré de nombreux fans d’anime vient du premier spectacle qu’ils ont regardé comme introduction. Les émissions les plus populaires aux États-Unis sont Sailor Moon, Naruto Dragon Ball et Pokemon (si ce dernier peut même être considéré comme un anime).

Beaucoup de gens ont grandi avec ces anime, et si vous avez grandi en regardant Sailor Moon, il y a de fortes chances que les comédies romantiques soient toujours votre truc, même si vous vous êtes diversifié depuis lors. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel anime rom-com, cette liste est faite pour vous.

10. Horimiya

Horimiya était un nouvel anime pour la saison printemps 2021 et a été publié via Funimation, laissant tomber simultanément des épisodes doublés et sous-titrés. Il est immédiatement devenu un favori parmi les fans de romance en raison de sa représentation réaliste des relations au lycée et des personnages sympathiques (sans parler de l’apparence initiale punk et percée de Miyamura).

Quant à sa place sur cette liste, elle mérite une place simplement à cause de sa base de fans après une seule saison. Beaucoup gardent encore espoir pour la saison deux, mais la première saison s’est terminée avec la remise des diplômes du groupe. Le spectacle est si bon en raison de sa relativité; malheureusement, il est peu probable que Hori et Miyamura aillent dans le même collège. En outre, nous passerions également à côté des relations entre les personnages secondaires, ce qui était une grande partie de l’histoire. La seule saison qu’il a eue était convaincante et simple, ce qui consolide sa place sur la liste.

9. Haganaï

Tout comme Horimiya, Haganai est une autre histoire de lycée. Haganai, cependant, suit Kodaka Hasegawa, un étudiant transféré qui n’arrive pas à se faire des amis. Assez choquant, cela devient l’intrigue principale. Le Club des Voisins est alors créé par Kodaka et Yozora Mikazuki, une fille dont le seul ami est l’air. Le club est pour ceux qui n’ont pas d’amis et ont besoin d’en faire, ce qui attire Sena Kashiwazaki, qui n’a pas de petite amie et traite les hommes comme des esclaves. Il est facile de comprendre pourquoi ils ont tous besoin d’aide.

Bien sûr, il y a d’autres membres du Neighbours Club, dont la plupart ont une sorte d’affection pour Kodaka. Avec tout le club écrasant Kodaka et sa propre maladresse, des manigances vont inévitablement s’ensuivre. Avec un triangle amoureux au cœur de la série, Haganai est le mélange parfait de comédie et de romance.

8. Les quintuplés par excellence

Notre premier anime de harem est The Quintessential Quintuplets, qui suit les sœurs Nakano alors qu’elles sont encadrées par le meilleur étudiant Futaro Uesugi. Alors que les quintuplés sont issus d’une famille riche et privilégiée, Futaro est l’exact opposé ; sa mère est décédée, il n’a pas d’amis et sa famille est endettée, qu’il doit maintenant rembourser. C’est ainsi qu’il finit par donner des cours particuliers aux sœurs, car il est si bien payé pour le faire.

Les Quintuplets Quintessential ont actuellement deux saisons qui explorent les sentiments croissants de chaque sœur pour Futaro alors qu’il reste aveugle pendant la majeure partie de la série. Pendant que cela se passe, il est révélé qu’il épouse l’une des sœurs, mais nous ne savons pas laquelle, et cela devient donc un jeu de devinettes tout au long de la série. Avec cinq sœurs écrasant un gars, non seulement y a-t-il une rivalité fraternelle, mais aussi un amour… pentagone ? C’est drôle, triste et parfois frustrant selon quelle sœur est votre préférée, mais tout autour de The Quintessential Quintuplets est une comédie romantique bien équilibrée.

7. Mélangez !

Dans un monde de dieux, de démons et d’humains, Shuffle! suit un groupe de filles qui sont toutes amoureuses de Rin Tsuchimi. Deux des filles, Sia et Nerine, sont les princesses des dieux et des démons (respectivement) qui veulent épouser Rin après l’avoir rencontré dans leur enfance. L’anime entier, comme Les Quintuplets Quintessentiels, est consacré à deviner avec quelle fille Rin finira.

Bien sûr, il y a beaucoup de rebondissements en cours de route avec des personnages admettant des sentiments dont personne ne savait qu’ils étaient là. Cependant, comme tout bon harem, les situations délicates dans lesquelles nos personnages se trouvent sont quelques-unes des meilleures parties. C’est un bon mélange de tout et est souvent négligé en tant que comédie romantique, mais Shuffle! vaut le coup d’oeil !

6. Kaguya-Sama : L’amour c’est la guerre

L’un des meilleurs exemples de comédie romantique est peut-être Kaguya-Sama: Love Is War, qui vient de terminer la diffusion de sa deuxième saison. Love Is War suit Miyuki Shirogane, la présidente de l’école, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, alors qu’ils naviguent sur leurs sentiments secrets l’un pour l’autre. Pourquoi leurs sentiments sont-ils gardés secrets ? Les deux sont trop fiers pour admettre qu’ils ont le béguin pour l’autre.

C’est la prémisse. Les deux proposent des complots et des stratagèmes pour essayer de faire avouer l’autre en premier, ce qui affaiblit le confesseur. Parce que c’est une combustion si lente, sans qu’aucun d’eux n’avoue, cela maintient Love Is War plus bas sur la liste que certains autres.

5. Sailor Moon

Il existe de nombreux genres dans lesquels Sailor Moon pourrait s’intégrer, et comme il s’agit d’un anime classique et d’une première pour de nombreux peuples, il a plus que mérité le titre d’iconique. Il se trouve également que c’est une comédie romantique, et nous le voyons dans chaque épisode à travers les relations de chaque personnage. Qu’il s’agisse d’Usagi et de Mamo en train d’être amoureux ou de l’un des éclaireurs marins qui se chamaillent et s’attirent des ennuis, il y a de la romance et de la comédie à gogo.

De la personnalité klutzy d’Usagi et des combats avec Chibi-Usa au thème continu de «l’amour gagne», Sailor Moon est l’anime rom-com classique que tout le monde devrait regarder au moins une fois.

4. Le baiser de Kamisama

Kamisama Kiss suit Nanami Momozono et Tomoe, le nouveau dieu de la Terre et son familier (respectivement), alors qu’ils naviguent dans leur relation ainsi que dans le nouveau statut de dieu de Nanami. Ce qui est intéressant cependant, c’est que les sentiments de Nanami sont admis très tôt, alors que, comme tout le public le sait, Tomoe ne s’intéresse pas à elle.

La plupart des gens décrivent Kamisama Kiss comme le mélange parfait entre Inuyasha et Fruits Basket, qui pourrait avoir quelque chose à voir avec le démon aux cheveux blancs, mais qui a également du sens en termes d’intrigue. Nanami et Tomoe sont un bon exemple du trope des ennemis aux amoureux dont tant de gens sont fans. Des triangles amoureux aux idoles pop en passant par une fille mystérieuse du passé avec laquelle Nanami a l’impression d’être en compétition, le désordre de la relation principale est amusant à rechercher.

3. Club hôte du lycée d’Ouran

Pour ceux qui n’ont pas vu Ouran High School Host Club, je ne saurais trop le recommander! L’intrigue de base est assez simple et peut même sembler ennuyeuse, mais avec ses personnages électriques et ses relations intrigantes, elle figure facilement dans le top trois. Ouran suit Haruhi Fujioka, un étudiant fauché qui fréquente l’Académie d’Ouran grâce à une bourse. Après avoir accidentellement cassé un vase valant plus que sa maison, elle est forcée de rejoindre le club hôte, un groupe d’étudiants masculins qui déjeunent et/ou font la fête avec des filles pour de l’argent. La torsion est que personne ne sait que Haruhi est une fille jusqu’à ce qu’elle soit forcée de changer d’uniforme, et c’est à ce moment-là que le chaos commence.

Presque tous les membres du club hôte tombent amoureux d’elle à un moment donné, et c’est un énorme débat sur qui elle devrait se retrouver, mais le cœur de la série est Haruhi elle-même et ses relations platoniques avec ces garçons. Elle les change pour le mieux pendant qu’ils se réchauffent lentement mais sûrement.

2. Toradora

Comme Ouran, Toradora est une comédie romantique de premier plan que tout le monde devrait ajouter à sa liste. Les choses deviennent un peu plus sérieuses vers la fin de la série, mais l’intrigue principale est une sorte de carré d’amour qui devient de plus en plus déroutant. Ryuji Takasu est un lycéen qui a le béguin pour Ami Kawashima. Taiga Aisaka (une petite fille avec de gros problèmes de colère) est la meilleure amie d’Ami, qui a le béguin pour le meilleur ami de Ryuji, Yusaku Kitamura.

Ryuji et Taiga font équipe pour s’aider mutuellement à gagner le cœur de leurs amoureux, mais ils se retrouvent bientôt à tomber amoureux l’un de l’autre. Avec de la confusion et de l’entêtement aux deux extrémités, ils continuent de trouver des chemins dans le cœur de leurs béguins, tout en étant réellement amoureux l’un de l’autre.

1. Maid-Sama !

Si l’image ne vous intrigue pas, je vous garantis que l’intrigue le fera. Femme de ménage Sama ! parle de Misaki Ayuzawa, présidente de classe le jour et femme de chambre dans un café la nuit. Considérant que personne ne la prend au sérieux en tant que présidente, Misaki est plutôt forcée d’assumer un rôle de leadership têtu et trop puissant, c’est pourquoi son travail de femme de chambre a pour rester secret. Tout se passe bien pour elle jusqu’à ce que Takumi Usui valse dans sa vie, quelqu’un qui est tout le contraire d’elle. Il la trouve au café et s’intéresse à elle, considérant qu’elle est obligée d’être gentille avec lui là-bas.

Cette gentillesse forcée se transforme bientôt en plus alors que les deux passent plus de temps ensemble, tandis qu’Usui tient la promesse de ne parler à personne de son travail. Quiconque a regardé Maid Sama ! vous dira que Takumi Usui est l’homme de leurs rêves, et je ne peux pas discuter. C’est l’un des meilleurs hommes d’anime et Maid Sama ! est le meilleur anime de comédie romantique à ce jour.