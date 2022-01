Les meilleurs appareils HomeKit du CES 2022

Pour les passionnés de technologie, le Consumer Electronics Show (CES) est une merveilleuse période de l’année où tous les types de nouveaux appareils sont lancés. Les accessoires pour la maison intelligente sont généralement assez répandus à l’événement de Las Vegas chaque année et 2022 a vu diverses marques présenter de nouveaux produits HomeKit.

Meilleurs appareils HomeKit du CES :

De l’éclairage à l’alimentation en passant par les serrures intelligentes, les capteurs et plus encore, de nombreux nouveaux appareils compatibles HomeKit ont été présentés au CES cette année. Nous avons rassemblé toutes les annonces majeures ci-dessous.

Eve en plein air cam

Source : Systèmes Eve

Le fournisseur d’accessoires pour la maison intelligente Eve a dévoilé une nouvelle caméra de sécurité HomeKit au CES 2022. La caméra extérieure Eve, qui sortira en avril, présente un design moderne et élégant, un puissant projecteur intégré et la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit.

« Combinant une esthétique élégante à une technologie conçue pour protéger la confidentialité, Eve Outdoor Cam va au-delà des concepts de caméras de surveillance hérités avec leur apparence remarquable et leurs nuages ​​​​de fabricant », a déclaré Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « Eve Outdoor Cam incarne ce qu’Eve représente : de beaux produits pour la maison connectée qui établissent la norme pour les maisons intelligentes axées sur la confidentialité. »

L’Eve Outdoor Cam diffuse et capture des événements en HD 1080p à 24 ips avec un large champ de vision de 157 degrés. Il y a aussi l’audio bidirectionnel, la résistance aux intempéries IP55 et la vision nocturne IR.

Grâce à HomeKit Secure Video, la Eve Outdoor Cam stocke 10 jours d’événements en toute sécurité dans iCloud. La caméra extérieure Eve peut également profiter d’autres fonctionnalités de vidéo sécurisée HomeKit telles que la reconnaissance faciale et la détection de colis ; De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les notifications intelligentes qui peuvent éliminer des éléments tels que les voitures ou les animaux domestiques.

Eve’s Outdoor Cam coûtera 249,95 $.

Eve Motion Stores avec Fil

Source : Systèmes Eve

En plus de la nouvelle caméra projecteur, Eve a annoncé que la technologie de moteur de store à enroulement MotionBlind de la société est désormais disponible auprès de certains revendeurs de couvre-fenêtres Coulisse. Les MotionBlinds d’Eve sont compatibles avec les threads et prendront également en charge la norme de maison intelligente Matter lors de son lancement cette année.

« Lorsque vous ajoutez des couvre-fenêtres à votre maison connectée, il est essentiel de faire un choix évolutif », déclare Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « En tant qu’accessoires compatibles Thread, les Eve MotionBlinds peuvent prendre en charge Matter, la norme de maison intelligente du futur qui est actuellement développée par Google, Amazon, Apple et de nombreux fabricants IoT. »

Sonnette vidéo intelligente Belkin Wemo

Source : Belkin

Belkin a lancé une nouvelle sonnette vidéo HomeKit sous sa marque Wemo. La sonnette vidéo intelligente Wemo fonctionne avec HomeKit Secure Video, se connecte aux réseaux WiFi 2,4 GHz et 5 GHz et offre une caméra haute résolution 4MP.

Wemo Smart Video Doorbell offre un moyen simple et pratique de surveiller votre maison en toute sécurité avec un champ de vision élargi, une résolution vidéo de haute qualité et des capacités d’enregistrement sécurisées. Fonctionnant exclusivement avec Apple HomeKit Secure Video, c’est un moyen facile de créer une maison plus simple, plus intelligente et plus sûre. Vous verrez tout avec un champ de vision super large de 178°, et la caméra haute résolution 4MP permet une clarté de zoom supérieure.

La sonnette vidéo intelligente Wemo sera disponible en février ou mars et est au prix de 249,99 $.

Belkin Wemo Smart Switch, Gradateur et Prise

Source : Belkin

Une nouvelle sonnette vidéo n’était pas la seule annonce HomeKit liée à Wemo de Belkin au CES. La société a également révélé son intention de commercialiser de nouvelles versions de trois de ses produits de maison intelligente les plus populaires. Les versions de nouvelle génération de Wemo Smart Plug, Wemo Smart Light Switch et Wemo Smart Dimmer prendront en charge Matter over Thread.

Jon Harros, directeur de la certification à la Connectivity Standards Alliance, a déclaré : « Nous sommes ravis que des membres comme Belkin adoptent Matter et sommes ravis à l’idée de voir des produits compatibles Matter sous la marque Wemo arriver sur le marché avec le lancement de notre spécification et programmes de certification.

Les nouvelles prises intelligentes et solutions d’éclairage Wemo arriveront dans le monde entier plus tard cette année, à partir de 25 pays.

Prises intelligentes TP-Link Tapo, lumières et plus

Après avoir promis d’ajouter la compatibilité HomeKit à ses produits Kasa, TP-Link prend enfin en charge la plate-forme intelligente d’Apple avec de nouveaux produits sous une nouvelle marque. La société lance sa marque Tapo aux États-Unis avec une gamme qui comprend des prises intelligentes compatibles HomeKit, des ampoules, des gradateurs intelligents, etc.

Comme beaucoup des meilleures prises intelligentes HomeKit, la mini prise intelligente Tapo P125 offre un design compact qui n’occupe qu’une seule prise. Ceux qui souhaitent plus de prises peuvent opter pour la barrette d’alimentation murale Tapo P306 qui offre trois prises intelligentes et trois prises toujours allumées, ainsi que deux ports USB-A et un port USB-C.

Source : TP-Link

Côté éclairage, quelques appareils compatibles HomeKit sont également disponibles, notamment l’ampoule WiFi intelligente multicolore Tapo L535, la bande lumineuse multicolore intelligente Tapo L930-5 et le gradateur intelligent Tapo S500D.

Les Européens connaissent peut-être déjà la marque Tapo de TP-Link, bien que ce soit une nouveauté pour les États-Unis. Cela étant dit, les appareils Tapo n’ont pas pris en charge HomeKit dans d’autres régions auparavant.

Schlage Encode Plus avec clé d’accueil

La société de sécurité Schlage a annoncé un nouveau pêne dormant intelligent qui peut être déverrouillé à l’aide de la fonction Home Key d’Apple, permettant aux gens de conserver leurs clés dans l’application Wallet avec leurs cartes Apple Pay. Le nouveau verrou comprend également une prise en charge complète d’Apple HomeKit.

Le pêne dormant Schlage Encode Plus Smart WiFi est le dernier appareil de la gamme connectée de Schlage et la première solution de verrouillage intelligent sur le marché nord-américain à prendre en charge les clés d’accueil d’Apple pour iPhone et Apple Watch. Avec une clé Schlage Home dans Apple Wallet, les propriétaires n’ont même pas besoin de déverrouiller leur iPhone ou leur Apple Watch pour ouvrir leur serrure, et avec la réserve de marche, même si l’iPhone doit être chargé, ils peuvent toujours appuyer pour déverrouiller jusqu’à cinq heures après l’épuisement de la batterie de leur iPhone.

Les autres fonctionnalités incluent des journaux d’activité en temps réel afin que les utilisateurs sachent qui a eu accès à leur maison, tandis que les propriétaires peuvent également créer et gérer jusqu’à 100 codes d’accès pour les personnes qui ont besoin d’un accès temporaire.

Le Schlage Encode Plus sera disponible à l’achat ce printemps pour 299,99 $.

Points scintillants

Source : Twinkly

La marque d’éclairage intelligent Twinkly a dévoilé un nouveau produit de bande lumineuse HomeKit au CES 2022 sous la forme des Twinkly Dots.

Les Dots classés IP44 seront livrés dans trois configurations différentes : une version de 33 pieds avec 200 lumières RVB, une version de 66 pieds avec 400 lumières RVB, ainsi qu’un modèle à 60 LED alimenté par USB. Ce dernier est la première option USB de Twinkly. En plus de travailler avec HomeKit, Twinkly Dots se connectera à Alexa ou à Google Assistant et fonctionnera même dans le cadre d’une configuration Razer Chroma comme la plupart des autres éclairages intelligents de Twinkle. Les informations sur les prix ne sont pas encore disponibles, mais attendez-vous à entendre le calendrier de lancement de Dots au premier trimestre 2022 plus proche.

Capteurs de fil Aqara

Source : Aqara

Le fabricant d’accessoires de maison intelligente abordables Aqara a dévoilé deux nouveaux capteurs qui prennent en charge Thread. Le nouveau capteur de porte et fenêtre et le capteur de mouvement à base de fils devraient être expédiés au cours du second semestre 2022. Le moment du lancement dépend du lancement de Matter, a déclaré Aqara à iMore.

Dans le cadre de l’annonce, Aqara a également réitéré son engagement à adopter la norme de maison intelligente Matter, déclarant qu’elle apportera le support de Matter à ses produits existants basés sur Zigbee en poussant une mise à jour en direct sur les hubs Aqara tels que l’Aqara. Hub M2 et M1S.

Prise en charge du routeur de bordure Nanoleaf Thread

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle annonce de produit, Nanoleaf a utilisé le CES pour révéler qu’il prévoyait d’expédier une mise à jour pour ses produits Nanoleaf Shapes, Nanoleaf Elements et Nanoleaf Lines, leur permettant de servir les routeurs Thread Border pour tous les appareils Thread over HomeKit.

Avec la prochaine mise à jour du micrologiciel Nanoleaf, les formes, les éléments et les lignes fonctionneront avec tous les appareils Thread over HomeKit, y compris l’ampoule et la bande lumineuse Nanoleaf Essentials, l’Apple TV 4K et plusieurs produits Eve (Thermo, Switch, Energy, Aqua, Weather et Capteur de porte et fenêtre).

Assistance Arlo Matter

Source : Arlo

L’expert en sécurité des maisons intelligentes Arlo a annoncé son intention de prendre en charge la norme d’interopérabilité des maisons intelligentes Matter au CES 2022.

« Nous sommes ravis d’affirmer notre partenariat avec Matter et d’être à l’avant-garde pour guider la spécification au fur et à mesure qu’elle prend forme », a déclaré Tejas Shah, directeur de l’information et vice-président directeur des logiciels et des services chez Arlo. « L’innovation est au cœur de l’ADN d’Arlo. La collaboration avec les membres de Matter pour faire progresser l’intégration entre les appareils de l’Internet des objets, en fournissant au final des solutions de sécurité domestique hautement intuitives, sécurisées et simples à utiliser, est la force motrice de notre engagement.

Arlo a également profité de l’événement pour présenter son nouveau système de sécurité Arlo et ses capteurs tout-en-un. Ce système de sécurité intelligent DIY n’a pas encore de date de lancement ni d’informations sur les prix, bien que nous sachions qu’il fonctionnera bien avec les caméras Arlo, les sonnettes vidéo et l’abonnement Arlo Secure existants.

Assistance Aura Air HomeKit

Source : Aura

Le purificateur d’air intelligent Aura Air est désormais compatible avec HomeKit d’Apple. Cette décision, annoncée lors du CES 2022, signifie que le purificateur d’air haut de gamme est désormais plus facile à contrôler que jamais. Les propriétaires pourront utiliser l’application Home sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch pour contrôler leur appareil.

L’Aura Air a été annoncé en février dernier et coûte 399 $, ce qui en fait une option coûteuse. C’est aussi un appareil puissant, avec l’unité murale capable de nettoyer de grandes surfaces intérieures allant jusqu’à 600 pieds carrés.

Plus à venir

Nous garderons cet article à jour avec tous les autres appareils HomeKit du CES 2022, bien qu’il y ait certainement plus à venir de HomeKit pour le reste de 2022.

Avec Thread qui prend de l’ampleur et le lancement de Matter prévu pour plus tard dans l’année, tous les regards seront tournés vers l’événement annuel WWDC d’Apple en juin pour voir ce que l’entreprise a en réserve pour la maison intelligente. De nombreuses pièces en mouvement se réunissent, ce qui signifie que 2022 pourrait être une grande année pour progresser dans cet espace.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.