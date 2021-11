Les meilleurs appareils pour emporter Android en déplacement

Si vous recherchez la meilleure tablette Android, vous avez le choix entre plusieurs options. La nature open source de la plate-forme Android a permis à de nombreuses entreprises de créer leurs propres appareils, ce qui signifie que vous devrez tous les parcourir pour trouver celui qui correspond à vos besoins. Heureusement, nous pouvons vous aider.

Si vous voulez la meilleure tablette Android, alors vous avez quelques points à surveiller. Tout d’abord, réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez besoin de la tablette. Allez-vous l’utiliser pour l’écriture ou le travail de productivité ? Voulez-vous regarder beaucoup d’émissions ou de films dessus ? Prévoyez-vous d’y jouer souvent ? Ou est-ce juste quelque chose que vous utiliserez occasionnellement. Vous voudrez également réfléchir au type d’applications que vous prévoyez d’utiliser et si vous êtes également sûr de pouvoir charger des applications sur le côté.

Une fois que vous avez compris tout cela, vous pouvez commencer à réduire la liste. Nous avons également rassemblé une liste pratique de certaines des meilleures tablettes Android, ce qui devrait vous permettre de trouver plus facilement celle qui vous convient. Si vous n’êtes pas lié au système d’exploitation Android, nous vous recommandons également de consulter notre guide des meilleures tablettes pour encore plus d’options.

Meilleure tablette Android : Samsung Galaxy Tab S7

Avantages: charge rapide, prise en charge de Samsung DeX, une pléthore de périphériques

Les inconvénients: cher, la RAM max semble un peu faible pour une tablette haut de gamme

Peu de tablettes Android ont réussi à se rapprocher des performances et des fonctionnalités globales des iPad d’Apple. Si vous deviez choisir l’option placard, la Galaxy Tab S7 est l’une des meilleures. Cette tablette fabriquée par Samsung combine des fonctionnalités standard telles qu’une charge rapide combinée à un bel écran de 11 ou 12 pouces, selon le modèle que vous obtenez.

La chose la plus intrigante à propos de la Galaxy Tab S7, cependant, est peut-être la facilité avec laquelle l’appareil se transforme en PC portable. Cela permet d’équiper facilement la tablette de divers périphériques, y compris ceux qui utilisent Samsung DeX. L’écran 2560 x 1600 signifie des visuels nets et élégants, tandis qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des performances fluides dans les jeux et les applications.

Le plus gros inconvénient de la Tab S7 réside dans son prix. Il est considéré comme cher pour une tablette Android, mais vous obtenez beaucoup pour le prix. Au niveau du prix, ce serait bien de voir un peu plus de RAM incluse dans le Galaxy Tab S7. Néanmoins, pour un appareil mobile, 8 Go de RAM devraient être plus que suffisants pour assurer le bon fonctionnement de vos applications. Ne vous attendez pas à ce qu’il fonctionne aussi bien que certains des meilleurs ordinateurs portables lorsqu’il est à pleine charge. Samsung a également annoncé la Samsung Tab S7 FE, qui est une autre excellente option de Samsung.

Meilleure tablette Android pour les étudiants : Amazon Fire HD 10

Avantages: prise en charge Alexa intégrée, l’ensemble de productivité le transforme en un mini-ordinateur portable, prise en charge jusqu’à 1 To de stockage externe

Les inconvénients: RAM max faible, pas la machine la plus performante, Google Play non pris en charge par défaut

En 2011, Amazon a lancé le Kindle Fire, qui allait donner naissance à une myriade de tablettes Amazon Fire au cours des années à venir. L’une des dernières offres, l’Amazon Fire HD 10 apporte tous les avantages des tablettes Amazon précédentes, avec quelques bonus supplémentaires. Si vous recherchez une tablette Android solide qui vous donne accès à Alexa, nous vous recommandons vivement l’Amazon Fire HD 10.

Cette tablette n’est pas non plus aussi chère que certaines autres options, et vous pouvez trouver quelques configurations différentes disponibles sur Amazon lors de son achat. Si vous êtes étudiant, l’une des meilleures options est le forfait Productivité. Cet ensemble combine l’Amazon Fire HD 10 avec Microsoft Office 365 et un périphérique clavier amovible. C’est la parfaite combinaison tablette-ordinateur portable, et il est facile de basculer entre les deux modes en fonction de vos besoins. Amazon organise également des ventes sur les tablettes Fire en permanence, vous pouvez donc généralement en trouver une à prix réduit si vous attendez assez longtemps.

Le plus gros inconvénient du choix d’une tablette Amazon par rapport à une tablette Android plus traditionnelle, cependant, est l’accès à Google Play Store. Vous pouvez toujours charger le Play Store sur la tablette, mais si vous n’êtes pas à l’aise de le faire, vous risquez d’être déçu par le nombre limité d’applications disponibles sur l’Amazon App Store.

Meilleure tablette Android pour les enfants : Amazon Fire 7 Kids Pro

Avantages: Contrôles parentaux intégrés, l’étui entourant offre une protection supplémentaire

Les inconvénients: Les fonctionnalités pourraient être limitantes pour certains enfants plus âgés

Si vous recherchez une tablette Android dotée d’excellentes options de contrôle parental et qui ne vous ruine pas, alors Fire 7 Kids Pro d’Amazon est la solution idéale.

Cette tablette allie toutes les fonctionnalités intéressantes des autres tablettes Fire d’Amazon à un design adapté aux enfants. La tablette est entourée d’un étui de protection, ce qui est parfait pour les enfants. Vous trouverez également une multitude d’options de contrôle parental intégrées, ce qui facilite le suivi de ce que vos enfants font sur leurs tablettes. Vous pouvez également configurer des gardes qui empêchent vos enfants de parler avec des étrangers sur leurs tablettes et approuver certains contacts avec lesquels ils sont autorisés à parler.

L’Amazon Fire 7 Kids Pro est également livré avec un accès immédiat à Amazon Kids+, un système spécial riche en fonctionnalités conçu pour fournir à vos enfants des émissions, des livres et des jeux adaptés aux enfants auxquels ils peuvent jouer. Les enfants peuvent lire le contenu de National Geographic, Rabbids Coding, LEGO et plus encore. C’est un excellent moyen de mettre du contenu interactif devant les enfants, et l’Amazon Fire 7 Kids Pro ne vous coûtera pas une petite fortune pour les configurer avec leur premier appareil intelligent.

Meilleure tablette Android pas chère : Amazon Fire HD 8

Avantages: plusieurs options groupées, 12 heures d’autonomie

Les inconvénients: Google Play n’est pas pris en charge par défaut

Si vous avez besoin d’une bonne tablette à moins de 100 $ et offrant une expérience solide, alors le Fire HD 8 d’Amazon est un bon choix. Cette tablette s’appuie sur le succès du Fire 7 de l’entreprise, mais ajoute plus de stockage et de puissance globale. Vous trouverez un accès à une tonne d’applications sur l’App Store d’Amazon, ainsi qu’un accès facile à Alexa et à d’autres services alimentés par Amazon.

Le seul véritable inconvénient par rapport aux autres tablettes économiques est que la version d’Android d’Amazon n’est pas livrée avec le Google Play Store installé par défaut. Vous pouvez charger l’application, vous donnant accès à plus d’applications via le Play Store, mais le chargement peut être un peu technique pour les utilisateurs qui ne savent pas comment le faire.

Vous trouverez une prise en charge jusqu’à 12 heures d’autonomie sur l’Amazon Fire HD 8. Les 2 Go de RAM inclus, qui devraient également suffire pour les tâches de base. Ce n’est pas aussi élevé de RAM que vous le verriez dans les options les plus chères de notre liste, mais les appareils économiques viennent avec leurs propres sacrifices. Comme toutes les autres tablettes d’Amazon, la Fire HD 8 est également livrée avec Amazon Kids, le contrôle parental intégré de l’entreprise. Vous pouvez l’utiliser pour contrôler le temps d’écran, déterminer quelles applications peuvent être installées, et plus encore.

Si vous voulez une tablette solide qui ne va pas vous ruiner, alors l’Amazon Fire HD 8 est l’une des meilleures offres budgétaires que vous trouverez là-bas.

Meilleure tablette Android pour les médias : Lenovo Yoga Tab 13

Avantages: Béquille intégrée, écran 2K massif, excellentes performances du système, qualité audio exceptionnelle

Les inconvénients: lourd par rapport aux autres options, un taux de rafraîchissement max de 60Hz, prix

Le dernier concurrent sur notre liste est le Lenovo Yoga Tab 13. C’est de loin l’une des tablettes Android les plus chères que vous trouverez là-bas, mais pour une bonne raison. L’écran 2K de 13 pouces se marie parfaitement avec des haut-parleurs puissants et clairs. Cela signifie des visuels et un son clairs, peu importe ce que vous faites. La plus grande déception avec l’écran est son taux de rafraîchissement de 60 Hz. Nous aurions aimé voir 120 Hz ou plus exposés ici, mais cela offre toujours une expérience visuelle solide.

Dans l’ensemble, le Lenovo est remarquablement performant par rapport aux autres tablettes Android grâce à un SoC Snapdragon 870 5G. Ce processeur mobile offre des transitions fluides et un chargement d’applications. Ainsi, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de tout ralentissement, même lorsque vous jouez à des applications intensives. La béquille intégrée facilite également la mise en place d’une soirée cinéma. Malheureusement, toute cette bonté a un prix élevé, et nous ne parlons pas seulement d’argent.

Bien que nous aimions la Lenovo Yoga Tab 13 pour regarder et lire des médias, ce n’est pas la meilleure tablette pour un usage quotidien. Cette tablette est plus lourde, pesant 1,83 lb, le même poids que certains ordinateurs portables plus petits.

