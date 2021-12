Les meilleurs articles Crystal Maiden

Voici quelques-uns des meilleurs objets que vous pouvez obtenir pour Crystal Maiden, l’un des meilleurs héros de support de Dota 2.

Notre série d’articles avec les meilleurs articles pour un certain héros se poursuit avec Crystal Maiden. C’est l’un des héros Dota 2 les plus légendaires du jeu et un support classique pour les jeux PUB. Crystal Maiden fait souvent partie de nombreux projets professionnels, mais elle est certainement plus populaire parmi les fans occasionnels de Dota 2.

Contrairement aux autres héros, CM ne peut être joué qu’en position quatre ou cinq. Bien que ses talents lui permettent de faire beaucoup de dégâts (tant qu’elle a les bons objets), elle n’est pas un bon noyau. Cela étant dit, voici quelques-uns des meilleurs articles pour ce héros.

Dague clignement

Blink Dagger est un élément de Dota 2 qui fonctionne pour de nombreux héros, et CM en fait partie. Bien que ce ne soit pas l’un des incontournables, il peut faire des merveilles, surtout en fin de partie lorsque l’ultime du héros est capable de faire des tonnes de dégâts.

La plupart des gens achètent Blink Dagger comme deuxième ou troisième article, mais il peut être acheté plus tard. Ce n’est certainement pas le premier élément que vous devriez rechercher car il ne donne aucune statistique. De plus, l’objet est relativement cher pour un héros de soutien, ce qui signifie qu’il faudra un certain temps à CM pour le cultiver. La bonne nouvelle est que le héros peut cultiver assez rapidement, grâce à sa capacité appelée « Frostbite ».

Cape scintillante

Si vous devez avoir un seul objet en jouant avec Crystal Maiden, ce devrait être Glimmer Cape. Cet objet rend le héros beaucoup plus dangereux à chaque étape du jeu, surtout plus tard. En plus de lui fournir une résistance magique, elle peut l’utiliser sur elle ou sur certains de ses alliés pour les rendre invisibles pendant quelques secondes. Inutile de dire que cela rend l’article incroyablement solide.

Glimmer Cape est un incontournable dans presque tous les sports, et CM ne fait pas exception. Contrairement à quelques autres articles de cette liste, Glimmer Cape est relativement bon marché, ce qui signifie que CM devrait pouvoir l’obtenir assez facilement.

Forcer le personnel

Le troisième élément de cette liste s’appelle Force Staff, et il est utilisé sur un large éventail de héros Dota 2. Même s’il est principalement acheté par des héros de soutien, de nombreux cœurs sont également destinés à l’état-major de la force car il offre une grande mobilité. De plus, l’objet donne de bonnes statistiques pour ce qu’il vaut, ce qui le rend bon pour la plupart des héros de soutien.

Crystal Maiden a beaucoup d’avantages, mais le héros est aussi incroyablement lent. C’est pourquoi chaque article qui lui donne une certaine mobilité en vaut toujours la peine. Il convient de noter que la plupart des joueurs CM n’ont pas assez de temps pour acheter Force Staff et Blink Dagger au cours de la même partie. En d’autres termes, les gens doivent généralement choisir entre l’un des deux éléments.

Bar King Noir

Black King Bar est un incontournable pour de nombreux héros de Dota 2, il ne faut donc pas s’étonner que l’article soit également bon pour CM. Malheureusement, BKB coûte cher et ne lui donne aucune de ses statistiques principales. Cela en fait un article de luxe que la plupart des joueurs CM ne peuvent pas acheter à moins que le jeu spécifique ne soit long.

Le principal avantage d’utiliser un BKB sur CM est le fait qu’elle peut lancer librement son ultime. Bien que certaines personnes le sous-estiment, Crystal Maiden peut potentiellement tuer toute l’équipe ennemie si elle est touchée par son ultime, ce qui signifie que BKB est important.

Sceptre d’Aghanim

Comme les autres héros de Dota 2, Aghanim Sceptre de CM l’aide à devenir encore plus dangereuse. Bien qu’il s’agisse d’un article de luxe, de nombreux joueurs CM achètent des Aghs en fin de partie. Il applique Freezing Field automatiquement à Frostbite sur les héros ennemis qui restent sous lui pendant quelques secondes. Pour le dire autrement ; si vous parvenez à lancer un bon champ glacial après avoir acheté le sceptre d’Aghanim, vous pouvez facilement tuer toute l’équipe ennemie en quelques secondes.

Le principal inconvénient de cet article est le fait qu’il est cher. N’oubliez pas que Crystal Maiden est un héros de soutien ; ce qui signifie qu’elle doit aider les héros principaux de sa ferme d’équipe. C’est pourquoi la plupart des joueurs CM ont rarement la chance d’obtenir un Aghs.

Disque Aeon

Il s’agit d’un article que les gens achètent dans des situations délicates car il leur permet de survivre à des dégâts d’éclatement élevés. Ce n’est pas un article que vous voulez obtenir tout le temps car il n’est peut-être pas nécessaire. Cependant, CM est généralement l’un des premiers héros à mourir lors d’un combat d’équipe ; ce qui signifie qu’Aeon Disc en vaut généralement la peine.

Outre l’effet de l’objet, Aeon Disc fournit également du mana et des HP. Ce qui en fait une bonne option pour CM et tout autre support. Le fait qu’il s’agisse de 3000 pièces d’or en fait un objet de luxe qui n’est accessible que pendant les dernières étapes du jeu. Après tout, d’autres articles sont plus importants à obtenir.

Sceptre fantôme

Le dernier élément de cette liste qui peut aider dans plusieurs situations s’appelle Ghost Scepter. C’est certainement l’élément le plus situationnel de cette liste. Ghost Scepter ne fonctionne bien que contre les héros qui infligent des dégâts physiques. Lorsqu’il est utilisé, il transforme CM en un « fantôme » qui subit plus de dégâts magiques. En d’autres termes, utiliser cet objet au mauvais moment aura des conséquences dévastatrices car CM peut mourir en quelques secondes.

Étant donné que Ghost Scepter est relativement bon marché, les joueurs peuvent l’acheter dès le début. Dans certains cas, l’objet est amélioré en Ethereal Blade, permettant à CM de l’utiliser sur des héros alliés ou ennemis.