Les meilleurs articles de la semaine : attentes de l’Apple Watch Series 7, modifications apportées à l’App Store, etc.

Dans les articles phares de cette semaine : Rumeurs et attentes de l’Apple Watch Series 7, modifications de l’App Store, détails du MacBook Pro et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Modifications de l’App Store

Apple a annoncé cette semaine un règlement de 100 millions de dollars en réponse à un recours collectif intenté par de petits développeurs aux États-Unis. Notamment, Apple dit que les développeurs peuvent “utiliser des communications, telles que le courrier électronique, pour partager des informations sur les méthodes de paiement en dehors de leur application iOS”. Cela signifie qu’une entreprise ou un développeur peut envoyer un e-mail aux utilisateurs, avec leur consentement, pour les informer de l’abonnement en dehors de l’App Store.

Vous pouvez trouver tous les détails sur les changements ici.

Apple Watch série 7

Alors que nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’annonce officielle de l’Apple Watch Series 7, les rumeurs cette semaine ont commencé à donner une image plus claire de ce à quoi s’attendre. Une paire de fuites a suggéré que l’Apple Watch Series 7 sera disponible en deux nouvelles tailles : 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm actuellement.

Des clones d’Apple Watch Series 7 ont également fait surface, offrant un examen plus approfondi du nouveau design à bords plats à l’état sauvage.

Macbook Pro

En plus de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7, Apple devrait également lancer une nouvelle gamme de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cet automne. Cette semaine, un leaker avec un bon bilan indique que le prochain processeur Apple Silicon MacBook Pro 14 pouces sera identique à celui du MacBook Pro 16 pouces.

Consultez le rapport complet ici pour tous les détails.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Cette semaine sur Happy Hour ., Benjamin et Taylor évaluent la différence que fait iPadOS 15 pour la productivité de l'iPad et abordent l'état d'Apple TV+. De plus, un examen bonus de la moto LiveWire.

Dans ce 150e épisode de l'émission, John et Rambo se lancent dans une série de plongées accidentelles dans les liens universels, sur la manière dont Catalyst et AppKit peuvent être intégrés, et plus encore. De plus, qu'est-ce qu'être un leader technique implique, et quel est l'état actuel de Swift Evolution ?

