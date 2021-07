Les meilleurs articles de la semaine : bêta publique d’iOS 15, retour d’Apple au travail en personne, et plus encore

Dans les articles phares de cette semaine : Apple double son retour au travail en personne, des iPads plus grands en développement, plus d’actualités bêta iOS 15 et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Le plan de retour au travail d’Apple

Malgré la réaction des employés, Apple double son plan de retour au travail en personne à partir de septembre. Dans une nouvelle vidéo cette semaine, Deirdre O’Brien, vice-présidente principale de la vente au détail et du personnel d’Apple, a déclaré qu’Apple pensait que “la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir”.

« Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements de produits cette année, les produits et l’exécution du lancement ont été construits sur la base d’années de travail que nous avons effectuées lorsque nous étions tous ensemble en personne. »

Apple dit que les décisions de travail à distance seront prises au cas par cas et que tous les futurs postes de travail à distance nécessiteront l’approbation de la direction.

iOS 15 bêta publique

Apple a officiellement commencé cette semaine les tests bêta publics d’iOS 15, watchOS 8, tvOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey. Cela permet à quiconque d’essayer les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone plus tard cette année sous forme bêta. iOS 15 apporte de nouvelles fonctionnalités à FaceTime, des mises à niveau des notifications, Focus, SharePlay et bien plus encore.

Si vous souhaitez vous inscrire au programme de test bêta public d’Apple, vous pouvez le faire via le site Web d’Apple ici. La nouvelle version du logiciel d’Apple ne sera pas complète avant l’automne, date à laquelle elle sera diffusée au grand public. Les testeurs doivent toujours s’attendre à des problèmes de performances et de stabilité lors de l’exécution de la version bêta publique d’iOS 15 sur les appareils principaux pour le moment.

De plus grands iPad en cours de développement

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté cette semaine qu’Apple explorait les futurs designs d’iPad avec des écrans plus grands. Gurman dit que tout nouveau changement de taille d’écran d’iPad est au moins dans “quelques années sur la route” et n’a pas encore quitté les étapes exploratoires.

Les nouveaux iPad pourraient mesurer entre 14 et 16 pouces, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l’iPad Pro 12,9 pouces actuel. À mesure que la productivité sur iPadOS augmente, la demande de plus d’espace d’écran pour effectuer le travail et faciliter les cas d’utilisation multitâche augmente également.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Cette semaine sur Happy Hour 9to5tMac, Benjamin et Taylor discutent d'une multitude de rumeurs récentes sur l'iPad, reviennent sur une décennie de selfie, évaluent la nouvelle gamme de groupes Apple Watch International et discutent des nouvelles fonctionnalités et des changements dans iOS 15 bêta 2.

C'est le spécial Stacktrace App Store ! Que pourrait-il se passer si Apple activait le chargement latéral sur iOS, et quels autres changements Apple pourrait-il apporter pour améliorer l'App Store et sa relation avec les développeurs tiers ? De plus, connectez Combine avec async/wait, en utilisant des outils de conception, des alternatives à l'utilisation de SDK d'analyse, et bien plus encore.

