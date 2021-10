Dans les articles phares de cette semaine : Plus d’informations sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, les rumeurs de date de sortie de l’Apple Watch Series 7, Apple corrige certains bugs frustrants d’iOS 15, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Version iOS 15.0.1

Apple a rendu public cette semaine iOS 15.0.1 avec un correctif pour un bug incroyablement frustrant affectant l’iPhone 13 : Apple Watch Unlock. Auparavant, de nombreux utilisateurs d’iPhone 13 pouvaient utiliser la fonction “Apple Watch Unlock”, mais la mise à jour de cette semaine corrige ce bogue.

Apple indique également que cette mise à jour résout un problème dans lequel l’application Paramètres peut afficher de manière incorrecte une alerte indiquant que le stockage est plein et un bogue Fitness +. En savoir plus dans notre couverture complète.

défilement iPad mini

Suite aux plaintes des utilisateurs et des critiques, Apple a confirmé cette semaine que le soi-disant effet de “défilement de gelée” sur l’écran de l’iPad mini 6 est un comportement normal. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le “défilement en gelée” se produit lorsque la moitié de l’écran se rafraîchit sensiblement plus lentement que l’autre, ce qui entraîne un effet d’oscillation lorsque le contenu se déplace rapidement.

Apple a déclaré dans un communiqué cette semaine qu’il s’agissait d’un “comportement normal pour les écrans LCD”.

Kuo sur l’avenir de l’iPad et du MacBook

Enfin, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié cette semaine deux nouveaux rapports axés sur les futures mises à jour de MacBook et iPad. Tout d’abord, Kuo a réitéré que le MacBook Air de nouvelle génération d’Apple avec une puce M2 et un nouveau design ne devrait pas arriver avant le troisième trimestre 2022.

Kuo a également signalé qu’Apple avait abandonné ses plans pour un iPad Air OLED et continuerait à utiliser la technologie LCD dans la gamme iPad Air.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Happy Hour . |

Cette semaine sur Happy Hour, Zac donne son avis après une semaine avec l’iPhone 13 Pro et l’essai d’un nouvel iPad mini chez Best Buy. Il y a aussi des nouvelles sur Apple TV+ et un “mode haute puissance” pour Mac. De plus, Zac et Benjamin explorent comment les DRM obsolètes de l’iTunes Store continuent de montrer leur vilaine tête sur l’expérience Apple moderne.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

Après avoir discuté de diverses stratégies de refactorisation et d’extensions d’applications pour les applications iOS exécutées sur Mac, John et Rambo se plongent dans les dernières nouvelles de l’App Store, comment Apple TV+ se compare à ses concurrents et comment changer d’environnement réseau au sein d’une application bêta.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d’autres lecteurs de podcast.

