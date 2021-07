Les meilleurs articles de la semaine : iPhone 12 MagSafe Battery Pack, iOS 15 beta 3 changements, plus

Dans les articles phares de cette semaine : iOS 15 beta 3 apporte des changements majeurs, Apple publie un pack de batterie MagSafe pour iPhone 12, plus de rumeurs Apple Silicon et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Batterie MagSafe pour iPhone 12

Comme les rumeurs l’avaient suggéré, Apple a publié cette semaine une nouvelle batterie MagSafe pour iPhone 12. La batterie MagSafe se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, offrant des heures supplémentaires de vie de la batterie. La capacité totale de la batterie est de 1460 mAH ou 11,2 wattheures, comme on le voit à l’arrière de l’appareil sur l’une des photos du produit.

Vous pouvez commander la nouvelle batterie MagSafe pour iPhone 12 sur le site Web d’Apple dès maintenant pour 99 $.

iOS 15 bêta 3

Apple a publié cette semaine le troisième développeur et les bêtas publiques d’iOS 15. La mise à jour apporte quelques changements, y compris des ajustements au design controversé de Safari.

Il y a un nouvel écran de démarrage lorsque vous ouvrez l’App Store pour la première fois, mettant en évidence les événements in-app, les extensions Safari pour iOS et le nouveau widget App Store Apple a apporté quelques modifications à la refonte controversée de Safari sur l’iPhone avec des modifications de conception à la barre de navigation. Un autre ajustement dans Safari : vous pouvez maintenant appuyer longuement sur la barre d’adresse pour trouver une option « Recharger »

Vous pouvez trouver notre récapitulatif complet de tous les changements dans iOS 15 bêta 3 ici.

Nouvel iPad mini

Bloomberg a rapporté cette semaine que le nouvel iPad mini “devrait être utilisé” pour une sortie cet automne. Mark Gurman dit que le design sera similaire au dernier iPad Air avec le dernier processeur à l’intérieur. Il le décrit comme « la plus grande refonte de l’histoire de neuf ans » de l’iPad mini.

Gurman indique également dans sa newsletter qu’Apple poursuit le développement d’un iMac à écran plus grand alimenté par Apple Silicon. L’« iMac plus grand et repensé pour remplacer les modèles Intel 27 pouces est en route », selon Gurman, et sera probablement alimenté par un processeur M1X ou M2X, mais plus de détails sont encore inconnus.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Cette semaine sur . Happy Hour, Zac et Benjamin discutent des mises à jour Spatial Audio et UI à venir dans tvOS 15, s'adaptant à un style de vie iPadOS 15, le nouveau pack de batterie MagSafe et les dernières modifications apportées à Safari dans iOS 15 bêta 3.

John et Rambo discutent de l'annonce récente de GitHub Copilot et des implications qu'un tel outil pourrait avoir sur le monde du développement logiciel. En outre, décider entre SwiftUI et UIKit au niveau des composants et le pouvoir de relaxation.

