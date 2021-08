Les meilleurs articles de la semaine : la feuille de route d’Apple pour l’automne, les dernières modifications apportées à la version bêta d’iOS 15, et plus encore

Dans les articles phares de cette semaine : Feuille de route d’Apple pour les nouvelles annonces matérielles de cet automne, iOS 15 beta 6 apporte plus de changements à Safari, Apple retarde certaines fonctionnalités d’iOS 15, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

La feuille de route d’Apple

Bloomberg a rapporté cette semaine qu’Apple avait pas mal planifié ses événements d’automne cette année. Mark Gurman a annoncé qu’Apple organiserait plusieurs événements cet automne pour annoncer l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3, un nouvel iPad mini, de nouveaux Apple Silicon Mac et bien plus encore.

Lisez notre couverture complète de ce à quoi s’attendre d’Apple cet automne ici.

iOS 15 bêta 6 changements

Les tests bêta d’iOS 15 se sont poursuivis cette semaine avec la sortie de la sixième version bêta pour les développeurs et les utilisateurs publics de la version bêta. La dernière version bêta d’iOS 15 inclut des modifications continues de la refonte controversée de Safari, annulant certaines des modifications apportées à la version iPhone de Safari. Apple explique :

La barre d’onglets inférieure a été repensée pour apparaître sous le contenu de la page. Une option pour afficher la barre d’adresse en haut est également disponible.

Apple retarde SharePlay

La nouvelle version bêta d’iOS 15 désactive également la fonctionnalité SharePlay, Apple affirmant que la fonctionnalité a été retardée et ne sera pas disponible avant une future mise à jour d’iOS 15 cet automne. Pour permettre aux développeurs de continuer à tester l’intégration de SharePlay avec leurs applications dans iOS 15, Apple publie un nouveau profil de développement SharePlay.

Nous sommes ravis du haut niveau d’enthousiasme que nous avons constaté de la part de la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu’ils puissent découvrir vos applications avec leurs amis et leur famille d’une toute nouvelle manière.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Cette semaine, Benjamin et Zac réfléchissent au safari de conception qui était la période bêta d’iOS 15 pour le navigateur d’Apple, ainsi qu’aux fonctionnalités qui ne seront pas tout à fait adaptées à la version .0. En outre, il y a plus de rumeurs Apple Watch Series 7, une mise à jour sur le pipeline de films Apple TV +, et plus encore.

Poussés par de récentes rumeurs autour d’une Apple Watch repensée, John et Rambo discutent de l’état de la Watch en tant que plate-forme, à la fois en tant qu’utilisateurs et du point de vue du développement. Aussi, gérer les couleurs d’une application, démarrer avec le travail indépendant et NSOoperations.

