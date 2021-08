Les meilleurs articles de la semaine : les nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants d’Apple, la feuille de route Apple Silicon, et plus encore

Dans les articles phares de cette semaine : Apple annonce de nouvelles protections pour la sécurité des enfants, des détails sur la feuille de route Apple Silicon, les modifications apportées à l’Apple Store, etc. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants d’Apple

Apple a annoncé cette semaine un trio de nouveaux efforts qu’il entreprend pour apporter une nouvelle protection pour les enfants à l’iPhone, l’iPad et le Mac. Cela inclut de nouvelles fonctionnalités de sécurité des communications dans Messages, une détection améliorée du contenu de matériel pédopornographique (CSAM) dans iCloud et des informations de connaissances mises à jour pour Siri et Search.

Vous pouvez en savoir plus sur ces annonces dans notre couverture complète ici.

Feuille de route Apple Silicon

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois son intention de passer d’Intel à Apple Silicon lors de la WWDC 2020, la société a déclaré qu’il faudrait environ deux ans pour achever complètement la transition. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté cette semaine qu’il pensait qu’Apple “atteindrait à peine son délai de deux ans” pour la transition complète de la gamme Mac vers Apple Silicon.

Pour l’avenir, Gurman dit que les nouveaux MacBook Pro avec plus de processeurs “M1X” sont toujours sur la bonne voie pour une sortie dans les “mois à venir”, tandis qu’un nouveau Mac mini haut de gamme arrivera “peu de temps après”. En 2022, Gurman s’attend à ce que l’iMac « effectue une transition complète d’ici la fin de l’année prochaine » et qu’un « Mac Pro remanié et plus petit avec Apple Silicon » arrive « plus tard l’année prochaine également ».

Mises à jour de l’Apple Store

App Apple a annoncé cette semaine trois changements apportés à l’Apple Store, notamment de nouvelles fonctionnalités pour l’Apple Store en ligne et pour les Apple Stores physiques. Apple a repensé son Apple Store Online cette semaine et restauré l’onglet Store dédié.

Pendant ce temps, Apple a lancé un nouveau design flottant MagSafe dans les Apple Stores et a déployé la prise en charge de l’auto-paiement App Clip.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Montre Apple |

Apple TV et HomePod |

Mac |

iPad |

Applications |

Magasins Apple |

Société AAPL |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Les meilleures vidéos de la semaine |

. Quotidien |

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par Chargeasap : Obtenez une offre spéciale de précommande sur le nouveau chargeur portable Flash Pro Plus de 25 000 mAh.

Podcast Happy Hour . |

Cette semaine sur Happy Hour, Benjamin et Chance présentent les actualités de cette semaine, notamment les nouvelles initiatives de sécurité des enfants pour Messages et iCloud Photos, la possibilité d’un iPhone en titane à l’avenir, les mises à jour surprises du Mac Pro et les spéculations sur son avenir, et les implications de Abandon de l’intention de SiriKit.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

John et Rambo discutent de l’annonce récente de GitHub Copilot et des implications qu’un tel outil pourrait avoir sur le monde du développement logiciel. En outre, décider entre SwiftUI et UIKit au niveau des composants et le pouvoir de relaxation.

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d’autres lecteurs de podcast.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :