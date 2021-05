Les meilleurs articles de la semaine : M1X Mac mini, attentes de la WWDC, version iOS 14.6, plus

Dans les articles phares de cette semaine : iOS 14.6 rendu public, Apple confirme le calendrier de la WWDC 2021, les rumeurs de sortie du MacBook Pro, etc. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

WWDC 2021

Apple a officiellement confirmé cette semaine le calendrier de la WWDC 2021, affirmant que la semaine débutera par un événement spécial le 7 juin à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. D’autres événements tout au long de la semaine incluent l’état de l’Union des plates-formes, les Apple Design Awards, les salons numériques pour les développeurs et bien plus encore.

À la WWDC 2021, Apple devrait annoncer iOS 15, macOS 12 et plus encore. Une rumeur récente cette semaine indiquait même qu’un nouveau MacBook Pro pourrait être annoncé lors de l’événement. Apprenez-en plus dans notre couverture complète des attentes de la WWDC ici.

Version iOS 14.6

Après une période de test bêta d’un mois, Apple a publié cette semaine iOS 14.6 au public. Après la sortie d’iOS 14.5 au public le mois dernier, iOS 14.6 est une autre mise à jour majeure pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’un des changements les plus importants est la prise en charge de la famille de cartes Apple.

Apple a également rendu public macOS Big Sur 11.4, aux côtés de watchOS 7.5. Découvrez pourquoi vous devez mettre à jour vers iOS 14.6 dans notre couverture ici.

Mac mini M1X

Alors qu’une grande partie de l’attention s’est récemment portée sur l’iMac et le MacBook Pro, Apple développerait également un nouveau M1X Mac mini. Une nouvelle rumeur cette semaine a indiqué que le Mac mini 2021 comportera un nouveau châssis externe avec une surface réfléchissante « semblable à du plexiglas » sur le dessus.

Découvrez notre couverture complète pour les rendus du nouveau design présumé du Mac mini.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

