Les meilleurs articles de la semaine : précommandes d’Apple Watch Series 7, mises à jour du micrologiciel AirPods, plus

Dans les articles phares de cette semaine : Les précommandes de l’Apple Watch Series 7 commencent, les mises à jour du firmware pour les AirPod et les Beats, la panne massive de Facebook et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Précommandes Apple Watch Series 7

Après avoir été annoncé le mois dernier aux côtés de l’iPhone 13, Apple a officiellement ouvert cette semaine les précommandes de la nouvelle Apple Watch Series 7. Alors que les premières commandes devraient arriver le vendredi 15 octobre, l’offre est fortement limitée. Les estimations d’expédition pour pratiquement tous les modèles ont déjà commencé à glisser vers novembre et décembre.

Si vous recherchez tous les détails sur les nouveautés de l’Apple Watch Series 7 et comment elle se compare à ses prédécesseurs, consultez notre comparaison approfondie.

Test bêta d’iOS 15.1

Apple a continué à tester la version bêta d’iOS 15.1 cette semaine, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro. La sortie de cette semaine d’iOS 15.1 a ajouté la prise en charge de la vidéo ProRes sur l’iPhone 13 Pro ainsi qu’une nouvelle bascule pour désactiver la fonction Auto Macro.

Nous nous attendons à ce qu’iOS 15.1 soit rendu public dans les prochains jours.

Mises à jour Beats et AirPods

Apple a publié cette semaine de nouvelles versions de firmware pour sa gamme d’écouteurs sans fil AirPods et Beats. Avec les mises à jour de cette semaine, voici les dernières versions du firmware :

AirPods Pro – 4A400 AirPods Max – 4A400 AirPods (deuxième génération) – 4A400 Beats Solo Pro – 4A394 Powerbeats 4 – 4A394 Powerbeats Pro – 4A394

Plus particulièrement pour les utilisateurs d’AirPods Pro et d’AirPods Max, la mise à jour de cette semaine a ajouté la prise en charge d’une intégration plus approfondie de Find My. Cela signifie que les modèles AirPods compatibles acquièrent de nouvelles fonctionnalités dans l’application Find My, notamment un emplacement précis, une nouvelle interface utilisateur de recherche à proximité, le mode perdu et la possibilité de recevoir des notifications lorsque vos écouteurs sont laissés pour compte.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

