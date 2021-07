Les meilleurs articles de la semaine : version iOS 14.7, rapports sur les écrans externes iPad mini et Apple, plus

Dans les articles phares de cette semaine : Apple publie iOS 14.7, les plans d’Apple pour un nouvel iPad mini et un écran externe, le logiciel espion Pegasus affectant l’iPhone, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Écran externe Apple

. a annoncé en exclusivité cette semaine qu’Apple testait un nouvel écran externe avec une puce A13 dédiée et un moteur neuronal. Le nouvel écran est développé sous le nom de code J327, mais à ce stade, les détails sur les spécifications techniques ne sont pas clairs.

En savoir plus dans notre rapport ici.

Rafraîchissement de l’iPad mini

En plus d’un rapport sur les plans d’Apple pour un nouvel écran externe, . a également annoncé cette semaine qu’Apple prévoyait un iPad mini repensé avec un processeur A15 et un port USB-C.

Selon nos sources, Apple prévoit d’utiliser la puce A15 à l’intérieur du nouvel iPad mini, tout comme les nouveaux iPhones qui devraient sortir plus tard cette année. La puce A15 utilisera le même processus de fabrication de 5 nanomètres que l’A14. Le nouvel iPad mini comportera également une connectivité USB-C en bas, selon les sources, similaire à l’iPad Pro et au dernier iPad Air

Version iOS 14.7

Lundi, Apple a rendu public iOS 14.7 avec une poignée de modifications et de fonctionnalités. L’un des changements les plus importants ici est la prise en charge du nouveau pack batterie MagSafe pour iPhone 12. iOS 14.7 prend également en charge la fusion de deux cartes Apple distinctes et la création d’un compte commun en copropriété. Ce processus combinera les limites de crédit et se trouve dans l’application Wallet mise à jour.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Montre Apple |

Apple TV et HomePod |

Mac |

iPad |

Applications |

Magasins Apple |

Société AAPL |

Les meilleures vidéos de la semaine |

Cette semaine sur .'s Happy Hour, Zac et Benjamin discutent des aspects pratiques et des inconvénients de la batterie MagSafe, des craintes entourant le malware Pegasus zero-click affectant les iPhones du monde entier, et de nouvelles initiatives de nouveaux services possibles incluent TV + sports en direct et Apple Pay Financement ultérieur.

John et Rambo discutent de l'annonce récente de GitHub Copilot et des implications qu'un tel outil pourrait avoir sur le monde du développement logiciel. En outre, décider entre SwiftUI et UIKit au niveau des composants et le pouvoir de relaxation.

