Les meilleurs articles de la semaine : version iOS 15 et iPhone 13, SharePlay, plus

Dans les articles phares de cette semaine : iOS 15 est officiellement rendu public, les critiques de l’iPhone 13 et de l’iPad mini, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Version iOS 15

Après un été de tests bêta, iOS 15 et iPadOS 15 sont officiellement arrivés. Vous pouvez maintenant accéder à l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad pour mettre à jour et accéder aux nouvelles fonctionnalités iOS 15 telles que Focus, les widgets de l’écran d’accueil sur iPad, les mises à niveau FaceTime et bien plus encore. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons les meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.

N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon complet des meilleures fonctionnalités d’iOS 15 ici.

Commentaires

Alors que les premières commandes sont arrivées aux clients vendredi, cette semaine a également marqué la sortie des revues de presse de l’iPhone 13 et de l’iPad mini. Les deux appareils ont été largement salués pour leurs mises à jour respectives, y compris le tout nouveau design de l’iPad mini, les mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone 13 et bien plus encore.

Vous pouvez trouver nos revues complètes de l’iPhone 13 ici et notre tour d’horizon de l’iPad mini ici.

Test bêta d’iOS 15.1

Après la sortie d’iOS 15, Apple a commencé cette semaine les tests bêta d’iOS 15.1. La mise à jour marque le retour de SharePlay dans la version bêta, ainsi que l’ajout de la prise en charge des cartes de vaccination COVID-19 dans Apple Wallet.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Apple Watch |

Mac et iPad |

Applications |

Société AAPL |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Les meilleures vidéos de la semaine |

. Quotidien |

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Happy Hour . |

Cette semaine sur Happy Hour, Zac et Benjamin analysent les fonctionnalités et les bizarreries révélées par la chute des critiques de l’iPhone 13 et examinent l’attrait personnel du nouvel iPad mini. iOS 15 est là… et nous rattrapons la décision du procès Epic Games d’il y a quelques semaines.

Commandité par Notion : Accédez à Notion.so et utilisez le code promotionnel HAPPYHOUR pour obtenir 250 $ de réduction sur son plan d’équipe annuel. C’est plusieurs mois gratuits pour votre équipe en pleine croissance.

Sponsorisé par Headspace : Vous méritez de vous sentir plus heureux, et Headspace est une méditation simplifiée. Rendez-vous sur Headspace.com/MAC pour un essai gratuit d’un mois.

Commandité par TextExpander : Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20 % sur votre première année !

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

Après avoir discuté de diverses stratégies de refactorisation et d’extensions d’applications pour les applications iOS exécutées sur Mac, John et Rambo se plongent dans les dernières nouvelles de l’App Store, comment Apple TV+ se compare à ses concurrents et comment changer d’environnement réseau au sein d’une application bêta.

Abonnez-vous à Stacktrace :

Podcasts Apple

Couvert

Spotify

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d’autres lecteurs de podcast.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :