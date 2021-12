Les meilleurs articles pour Clinkz

Un aperçu pour débutant de certains des meilleurs articles que vous pouvez obtenir pour Clinkz.

Clinkz est un carry à distance et l’un des rares héros de Dota 2 avec un sort qui lui permet de devenir invisible. Inutile de dire que cela le rend populaire dans les jeux de pub parce que les gens l’utilisent pour gagner un MMR.

En plus d’être l’un des supports incontournables des PUB, Clinkz est également une excellente option pour certaines formations professionnelles. Bien qu’il ne soit pas toujours le méta-héros, il est souvent choisi en raison de ses incroyables capacités de dégâts. Bien sûr, la seule façon d’utiliser ces dommages est d’obtenir les bons objets. C’est pourquoi nous avons décidé de partager certains des meilleurs achats pour ce héros et comment utiliser son plein potentiel.

Glepnir

Le premier gros élément que nous devons inclure dans cette liste est relativement nouveau dans Dota 2, mais cela ne veut pas dire que cela n’en vaut pas la peine. En fait, c’est l’un des meilleurs objets de fin de partie pour Clinkz que vous puissiez obtenir, car il donne au héros des tonnes de dégâts, d’intelligence et d’autres statistiques. Et n’oublions pas qu’il s’agit d’un objet actif qui enracine les unités ennemies et inflige des dégâts. Cela le rend idéal pour le héros car il peut utiliser ses compétences et faire des tonnes de dégâts, en particulier tout en ayant Burning Barrage.

Dragon Lance/Ouragan Pike

Bien qu’il soit le héros avec l’une des plus grandes portées d’attaque, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas obtenir une lance de dragon. C’est l’un des articles les moins chers de Dota 2, mais il a beaucoup de valeur car il augmente votre portée. De plus, l’objet permet à Clinkz d’être un peu plus tank au début, ce qui est toujours une bonne chose.

Certaines personnes qui obtiennent cet article décident de le vendre et d’acheter quelque chose de mieux, tandis que d’autres préfèrent le mettre à niveau vers un Hurricane Pike. Ce dernier est un excellent article lorsque vous avez besoin de vous échapper ou lorsque vous manquez de mobilité. C’est pourquoi vous pouvez souvent le trouver sur la plupart des héros à distance, comme Clinkz ou Sniper.

Dédale

Daedalus est l’un des objets les plus puissants lorsqu’il s’agit d’infliger des dégâts. Même s’il ne donne aucune statistique, il fait des merveilles sur Clinkz car le héros peut faire beaucoup de dégâts en quelques secondes.

Étant donné que Daedalus est cher et que Clinkz est l’un des héros qui doivent évoluer, vous ne pouvez pas l’obtenir sans acheter autre chose. C’est pourquoi de nombreuses personnes décident d’obtenir Crystalis, suivi de plusieurs autres objets, avant de terminer celui-ci. S’il est vrai qu’il faudra un certain temps avant d’obtenir Daedalus, vous n’avez pas vraiment besoin de l’objet au début de toute façon car vous ne ferez pas autant de dégâts. C’est définitivement un achat tardif.

Bar King Noir

Chaque héros à distance qui veut survivre en fin de partie a besoin de BKB, et Clinkz ne fait pas exception. Même si cet objet ne fait pas beaucoup de dégâts, Clinkz en a besoin pour survivre aux gros dégâts de son adversaire. Il peut faire beaucoup de dégâts mais il manque de capacité de survie ; c’est pourquoi un article comme le Black King Bar s’adapte parfaitement.

L’une des choses importantes à retenir à propos de Black King Bar est que l’article n’est pas aussi efficace par la suite si vous l’utilisez trop. Puisque Clinkz en a besoin pour faire des dégâts, il n’est pas conseillé de le gaspiller sans en avoir vraiment besoin.

Oeil de Skadi

Eye of Skadi n’était pas une option incontournable pour la plupart des joueurs de Clinkz, mais l’objet a lentement fait son chemin vers la méta. De nos jours, vous trouverez presque toujours un Skadi en fin de partie parce que cette chose est tout simplement trop forte. Outre l’effet lent, cela donne des tonnes de statistiques, ce qui est bon pour à peu près tous les héros.

Il convient de noter que Eye of Skadi est l’un des objets qui peuvent fonctionner pour à peu près toutes les constructions d’objets. Même si vous décidez d’opter pour l’option classique du canon en verre qui ne vous permet que de faire beaucoup de dégâts, Skadi fonctionnera très bien.

Désolateur

Desolator est un autre élément très populaire sur Clinkz, mais ce n’est pas un incontournable dans la méta actuelle. Ce qui rend cet article spécial, c’est qu’il fait beaucoup de dégâts pour son prix. C’est nettement moins cher que certaines choses, comme un Monkey King Bar ou un Daedalus. En conséquence, Clinkz peut acheter Desolator dès le début et utiliser ses dégâts pendant les combats d’équipe.

De nos jours, Desolator n’est pas un objet qui en vaut la peine à chaque fois. Bien qu’il inflige beaucoup de dégâts, la plupart des joueurs de Clinkz préfèrent obtenir Maelstorm et le mettre à niveau plus tard que d’acheter un Deso.

Papillon

Clinkz ne fait pas partie des héros qui achètent toujours Butterfly. Bien qu’il s’agisse d’un objet qui donne au héros des tonnes de dégâts et de vitesse d’attaque, il est cher, ce qui signifie que vous ne pouvez le voir qu’en fin de partie. Gardez à l’esprit que Clinkz n’est pas le héros agricole le plus rapide de Dota 2, donc ces objets ne sont pas si courants.

Ce qui fait de Butterfly un élément situationnel, c’est l’« évasion ». Parfois, Clinkz en a besoin pour survivre contre certains des revendeurs de dégâts physiques de l’ennemi, ce qui peut être mortel.

Le bar du roi singe

Le dernier élément que nous aimerions inclure est Monkey King Bar, et c’est un autre élément situationnel qui peut avoir un impact drastique sur un jeu spécifique.MKB était un choix plus populaire pour Clinkz il y a quelques correctifs, mais maintenant , la plupart des gens préfèrent obtenir Daedalus. Cependant, il existe des cas où Clinkz a besoin de MKB car cet élément fournit True Sight. Cela signifie que le héros peut facilement attaquer ceux qui ont l’évasion.